签署《香港自治法》 特朗普:惩罚中国压迫

（德国之声中文网）美国总统特朗普周二 (7月14日)签署《香港自治法》，另外签署行政命令，终止香港在美国法律下的特殊地位，以惩罚中国对香港的 「压迫行动」。

特朗普在记者会上说:「今天我签署了立法，以及行政命令，让中国针对香港人民的侵略性行为负起责任。」

他签署的《香港自治法》要求制裁协助侵犯香港自治权的中国官员和相关人士，与他们有生意往来的金融机构也会受到惩罚。

另外他以北京为香港制定新的国安法为由，以行政命令终止香港多年来获得的优惠经济待遇: 香港将不再拥有特殊的经济待遇，未来也不允许从美国出口敏感技术到香港。根据白宫的资料，行政命令包括撤销香港护照持有人的特殊待遇。

特朗普强调，香港现在的待遇与中国大陆相同。

双面刃?

结束香港的特殊经济地位对美国来说可能是一把双面刃。分析人士表示，完全终止香港的特殊待遇可能会被证明是「自欺欺人」，因为美国从香港的商业友好条件中受益良多。

根据美国商务部人口普查局的数据，去年美国从香港获得的贸易顺差最多，达261亿美元。2018年则高达311亿美元。

根据美国国务院的数据，2018年有8.5万名美国公民居住在香港。香港也是美国法律和会计业务的重点城市，超过1300家美国公司在香港设有办事处，几乎涵盖所有主要的美国金融公司。

5月，在中国准备制定《港区国安法》之际，特朗普作出回应，称他正在启动消除特殊经济待遇的程序，这种待遇使香港得以保持全球金融中心的地位。

他当时没有提议立即结束香港的经济特权，但表示中国的举动将影响美国与香港的全部协议，包括引渡条约到两用技术的出口管制。

美国于6月底取消美国法律赋予香港的部份特殊地位，限制出口国防产品和军民两用科技。

一名美国官员在匿名的情况下表示，政府还在准备对参与香港镇压的中国官员和实体进行制裁，包括进一步的美国旅行禁令和可能的财政部制裁。

详细推出制裁的时间仍不清楚。白宫此前曾威胁要实施此类制裁，但到目前为止，只是对少数中国官员实施了签证限制。

美中第二阶段贸协无望

特朗普14日在接受CBS新闻采访时被问及，第二阶段贸易谈判是否已经没谱?他说:「我现在没有兴趣和中国谈。」

他表示:「我们达成了一个伟大的贸易协议......但协议一签完，墨水还没乾，他们就用瘟疫攻击我们。」

几个月来，特朗普一直指责中国将新冠病毒传到美国，称中国必须为未能控制疾病而负责。新冠肺炎对美国经济造成了严重损失，危及特朗普11月连任的希望。

作为美中第一阶段贸易协议的一部分，中国承诺在两年内增加采购2000亿美元美国农产品和制成品、能源和服务，但特朗普表示，疫情改变了他对该协议的看法。

邹宗翰/张慈 (路透社)