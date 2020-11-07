 筹资蓄势——特朗普欲挑战大选结果 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.11.2020

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时政风云

筹资蓄势——特朗普欲挑战大选结果

美国大选计票工作仍在进行，但美国民主党总统候选人拜登似乎已胜券在握。寻求连任的特朗普则在准备挑战大选结果。

US-Wahlen 2020 | Donald Trump Rede (Brendan Smialowski/AFP)

（德国之声中文网）随着领先幅度增大，美国民主党总统候选人拜登周五（11月6日）晚间已宣布，他将会赢得这场比赛。他补充道，他与竞选搭档贺锦丽(Kamala Harris，又译哈里斯)已经和专家见面，为入主白宫做好准备。他还表示，相信自己有望赢得超过300张选举人票，并期待自己能够成为20多年来首次为民主党赢得亚利桑那州和佐治亚洲的的总统候选人，这两个州是传统上的共和党州。

据路透社报道，拜登周五的演说原本计划是一次庆祝胜利的讲话，但由于尚无媒体及其他选举预测人士正式确认他胜选，拜登改变了演说的方向。

US Wahl 2020 Joe Biden (Angela Weiss/AFP)

美媒：特朗普要求寻找更好的律师

大选计票正在进行的同时，特朗普竞选团队已经在几个州提起诉讼。美国有线电视新闻网(CNN) 报道称，虽然美国总统特朗普挑战选举结果的法律策略是由熟悉的、有经验的人士制订的，但他似乎并不拥有像2000年小布什竞选团队要求在佛罗里达州重新计票时那样的顶级律师团队。

该新闻网援引一名与特朗普交谈过的人士指出，随着拜登在大选计票中处于领先位置逐渐成为焦点，特朗普多次质疑其法律团队为何未能在重新计票诉讼事宜上作出更多努力，并暗示他不相信这群人能完成在法庭上为自己辩护的任务，要求其竞选团队寻找更好的律师。

DW.COM

美国大选的计票工作尚未结束。德国之声针对一些关于计票以及选举舞弊的传言真伪进行了核查。

根據美國CNN報導，川普週末沒有任何公開行程，被認為是改變計劃在白宮內持續關注選舉結果。拜登則是發表演說呼籲團結。美國在6日晚上各地依舊挑燈夜戰持續開票，而在計票中心外，則出現了持槍示威者。

伴随着拜登在宾州领先，这位民主党人距离白宫越来越近。众议院议长佩洛西已经开始用“当选总统”称呼拜登。与此同时，特朗普一改之前的口径，不再提停止计票，而转为质疑整个选举的公正性，并称“永远不会停止战斗”。

目前来看，拜登当选可谓十拿九稳。在这位民主党人获胜后，特朗普会像其前任们一样，发表体面的败选讲话，或者向拜登表示祝贺吗？从这位总统目前的表现来看，这让人有点难以想象。

路透社援引两名知情人士周五报道称，特朗普的竞选团队和共和党人已经向捐赠者寻求帮助，希望筹集至少6000万美元，以资助特朗普总统对美国总统大选结果提出的法律诉讼。

连连被推特贴标签

美东时间周六早上，特朗普在推特上连发四条推文造势批评开票存在舞弊现象。例如，他声称：""数万张选票在周二（3日）选举日晚8点后才被收到，这是非法的，完全并轻易改变了宾夕法尼亚州和其他某些州的选举结果。另外，数十万张选票非法地被禁止监督……"

而这四条推文已全部被推特贴上标签。标签的内容是："在如何参与选举或其他公民程序方面，这则推文中分享的部分或全部内容出现争议且可能产生误导"。自11月3日大选日以来，特朗普的不少推文已被贴上类似标签。读者需要进行二次点击后才能看到特朗普所发出的推文内容。

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