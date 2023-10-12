策划袭击以色列 哈马斯指挥官何许人也？

（德国之声中文网）以色列形容上周极端伊斯兰组织哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的「911」事件。这场袭击的幕后首脑穆罕默德·德伊夫（Mohammed Deif）则称之为「阿克萨洪水行动」（Al Aqsa Flood）。

德伊夫是以色列七次暗杀事件幸存者，最近的一次发生于2021年。他鲜少发言，也从未公开露面。所以当哈马斯电视频道宣布他将在周六发表谈话时，巴勒斯坦人已料到将有大事发生。

德伊夫在录音中表示：「今天，阿克萨的愤怒、我们人民和国家的愤怒即将爆发。我们的圣战士，今天是你们让这个罪犯明白他的时代已经结束的日子。」

迄今的德伊夫照片只有三张：一张是他20多岁时拍摄，一张戴着面具，还有一张是他的影子，录音播放时使用的正是这张照片。

德伊夫的下落不明，但他很可能在加沙地下宛如迷宫的地道中。一名以色列安全人士说，德伊夫直接参与了袭击的策划和行动。

巴勒斯坦消息人士称，以色列空袭加沙的一处房屋属于德伊夫的父亲。其兄弟和另外两名家庭成员丧生。

以色列之敌哈马斯

两个智囊，一名首脑

接近哈马斯的消息人士指出，准备袭击的决定是由指挥哈马斯卡萨姆旅的德伊夫和加沙哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔（Yehya Sinwar）共同做出，但很明显其中一人是首脑。

「有两个智囊，但只有一名首脑。」他补充道，有关此次行动的信息只有少数哈马斯领导人知道。

一位熟悉内情的消息人士表示，以色列的死敌伊朗是哈马斯的重要资金、训练和武器来源，但伊朗只约略知道哈马斯正策划一次重大行动，并不知晓具体时间和细节。

伊朗最高权力结构领袖哈梅内伊周二表示，德黑兰并未参与针对以色列的袭击。华盛顿则称，虽然德黑兰是同谋，但没有情报或证据表明伊朗直接参与了袭击。

德伊夫构思的计划涉及长期的骗局。以色列被诱导认为哈马斯是伊朗盟友，对发动冲突不感兴趣，只专注于加沙的经济发展。

哈马斯运动是加沙的统治力量，被以色列及德国、欧盟和美国等国认定恐怖组织。

一位与哈马斯关系密切的消息人士说，在以色列开始向加沙工人提供经济奖励的同时，该组织的战斗人员却在接受训练和演习，而且往往是在以色列军方众目睽睽之下。

哈马斯对外关系负责人巴拉卡 （Ali Baraka）表示：「我们为这场战役筹备了两年。」

在录音中，德伊夫以平静的口吻表示，哈马斯多次警告以色列，停止针对巴勒斯坦人的罪行，释放他声称遭到虐待和酷刑的囚犯，并停止征用巴勒斯坦人的土地。

德伊夫称，哈马斯曾敦促国际社会结束 「占领罪行」，但以色列却持续挑衅。他还说，哈马斯过去曾要求以色列达成释放巴勒斯坦囚犯的人道主义协议，但遭到拒绝。

以色列国防部长：围困“人形禽兽”

藏在阴影里的人

德伊夫1965年出生于阿拉伯-以色列战争后建立的汗尤尼斯难民营（Khan Yunis Refugee Camp），原名穆罕默德·马斯里（Mohammed Masri）。在1987年开始的第一次巴勒斯坦大起义（Intifada）期间加入哈马斯后，被称为穆罕默德·德伊夫。

哈马斯消息人士称，德伊夫1989年曾被以色列逮捕，并遭到拘留约16个月。

他在加沙伊斯兰大学攻读物理、化学和生物，取得理科学位。他对艺术情有独钟，曾担任大学娱乐委员会主席，并在舞台上表演喜剧。

德伊夫在哈马斯的地位不断提升，开发了该组织的地道网络，并发展制造炸弹的专长。数十年来他一直被以色列列为头号通缉犯，曾通过自杀式爆炸袭击导致数十名以色列人丧生。

对德伊夫而言，隐藏在暗处是生死攸关之事。哈马斯消息人士表示，在以色列的暗杀行动中，德伊夫失去一只眼睛，一条腿受重伤。

2014年，他的妻子、七个月大的儿子和三岁的女儿在以色列空袭中丧生。

他在掌管哈马斯武装力量期间幸存，为他赢得了巴勒斯坦民间英雄的地位。在视频中，他戴着面具，或者只能看到他的影子。与哈马斯关系密切的消息人士说，他不使用智能手机等现代数字技术。

「他难以捉摸。他是藏在阴影里的人。」

（路透社）

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。