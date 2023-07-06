策划在德实施恐怖袭击？多名极端伊斯兰嫌犯被捕

（德国之声中文网）德国联邦检察院在北威州发现疑似极端伊斯兰恐怖组织并逮捕七名嫌疑犯。这七人主要来自塔吉克斯坦。联邦检察院周四（7月6日）在卡尔斯鲁厄宣布，七人涉嫌在德国成立恐怖主义组织并策划实施袭击。此外，据称他们还对恐怖组织"伊斯兰国"提供了支持。

此外，另有一名来自塔吉克斯坦的男子及其来自吉尔吉斯斯坦的妻子被荷兰有关部门逮捕。荷兰警方称，这对夫妇也涉嫌策划实施恐怖主义罪行。

在德国被逮捕的七名男子中五人来自塔吉克斯坦，两人来自吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦。据称，他们持极端伊斯兰立场。据称，乌克兰战争后不久，他们一同来到德国，并组成恐怖主义组织。联邦检察院称，其目标是，"在德国按照伊斯兰国的思想实施对公众造成有效影响的袭击"。

在荷兰被逮捕的那名塔吉克斯坦男子也属于该组织。据称，该组织与"伊斯兰国"的地区分支"伊斯兰国呼罗珊"（ISPK）有联络。据称，嫌犯已经在德国圈定可能的袭击目标，并考察了可能的袭击地点。此外，嫌犯还试图获取武器。但联邦检察院称，嫌犯目前尚未制定出具体的袭击计划。在德国逮捕的七名嫌犯中，有六人自2022年4月起为"伊斯兰国"筹集资金并向外国转账。

在德国的七名嫌犯是在北威州不同地点被逮捕。周四及周五，他们将在卡尔斯鲁厄联邦法院接受调查法官的讯问。荷兰的两名嫌犯则将于周五在鹿特丹由调查法官讯问。

（德新社）

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