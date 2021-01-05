答应调查又不给入境 世卫专家赴中受阻

(德国之声中文网) 世卫组织紧急情况主任瑞安 (Michael Ryan)周二(1月5日)表示，问题是缺乏签证审批，并补充说，他希望这是「后勤和官僚问题，可以很快解决」。

瑞安说，国际团队的两名成员已经踏上了前往中国的旅程，目前一名已经折返，另一名正在第三国中转。

考察团本应由世卫组织研究跨物种动物疾病的顶级专家恩巴雷克 (Peter Ben Embarek)带队，他去年7月曾到中国进行初步考察。

路透社报导，世卫秘书长谭德塞在日内瓦举行的线上记者会说：「今天我们了解到，中国官员尚最终确认团队进入中国的必要许可。」

他说：「我已经与中国高级官员进行了接洽，我再次明确表示，这次访问是世卫组织的优先事项。」他强调，这次访问是与中国政府共同安排的。

他提到，一些专家已经启程前往中国，并对中国未批准专家入境表达不满:「我对这一消息感到非常失望，因为有两名成员已经启程，其他成员则在最后一刻无法出行。」这是世卫对北京的罕见指责。

疫情起源调查争议大

法新社报导，虽然2019年底新冠肺炎在中国中部城市武汉首次被检测到，随后从中国蔓延到全球，导致180多万人丧生、各国经济衰退，但疫情起源为何仍存在激烈争议，真相迷失在国际社会的相互指责和猜测的迷雾中，中国当局也不断以其抗疫成功为由，避免讨论疫情起源于中国的可能性。

为了避免将病毒起源调查政治化的批评，世卫组织团队承诺将把重点放在科学上，特别是新冠病毒如何从动物传到人类身上。先前曾怀疑新冠的中间宿主是蝙蝠。

根据法新社，外界对世卫组织考察团能够达到预期的成果以及他们将面临的国家压力产生了怀疑，担心考察团为中国的官方说法背书，而不是挑战它。

德国中央疾病控制机构科赫研究所 (RKI)的雷恩德尔茨 (Fabian Leendertz)将是访问团队之一，他在12月底告诉法新社：「这不是关于找到一个有罪的国家或有罪的当局。这是为了了解发生了什么，以避免未来重演，减少风险。」

这次并不是世卫第一次派遣调查团，去年的专家团队考察的是当局的应对措施，而不是病毒的起源，去年夏天的另一个考察团为即将进行的调查奠定了基础。

但这一次，世卫将涉足利益竞争的沼泽地，夹在指责北京的西方国家和中国领导层之间。部份西方国家欲证明北京应该为疫情出现和散播负责，北京则认为其秘密和等级森严的政治制度有助于遏制而非扩散疫情。

目前还不清楚，当专家们抵达武汉回溯疫情最初几天和几周的情况时，他们将能见到谁。

在中国国内，举报者持续被打压，公民记者被关进监狱，包括37岁的张展上周因在武汉市长期封锁期间的视频报道而被监禁4年。

疫情下的大国角力

而在国际上，病毒的责任已经被武器化。从一开始，美国总统特朗普就把病毒作为对手中国的政治筹码。

他指责北京试图隐瞒他所称的「中国病毒」的爆发，并反复强调未经证实的理论，称病毒是从武汉一家实验室泄露的。特朗普随后让美国退出世卫，指责其对中国软弱无能。

法新社报导，批评者认为，特朗普一系列的举动是为了试图转移注意力，掩盖美国政府应对疫情危机的拙劣反应，这场危机迄今已造成超过35.5万美国人死亡。

根据法新社，此后，中国巧妙地重塑了对疫情的看法，称赞自己在遏制国内流行病和重振经济方面取得了「非凡的成功」。北京现在说，自己将拯救较贫穷的国家，承诺提供廉价的疫苗，但还是让人怀疑病毒是否源自中国。

邹宗翰/张慈 (法新社、路透社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。