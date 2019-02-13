筑边界墙：特朗普拿到10亿

（德国之声中文网）美墨两国边界总长超过3000公里，其中的92公里现在将得到更好的保护。日前（3月25日），美国国防部宣布，为新设边界障碍拨款10亿美元。

特朗普总统早就要求在美墨边界建造隔离墙。这是他选战中作出的最大承诺之一。不过，国防部常务副部长沙纳汉指出，五角大楼这10亿美元拨款并不用于建造界墙，而是栅栏。他称，这笔钱将用于在得克萨斯州的埃尔帕索（El Paso）地区建造边界栅栏以及在当地铺设新公路或修缮现有公路和设置照明装置。他指令陆军工程师兵团，立即启动相关项目的"计划及实施"。该栅栏的高度为5.5米。

紧急拨款

五角大楼动用这笔资金是意在支持国土安全部及海关及边境保护局。沙纳汉指出，此举的法律基础是一项联邦法，根据该法，国防部可以在国家边境建造公路、栅栏和照明装置，以阻碍毒品走私通道。

特朗普要求建造界墙，理由是打击非法移民现象，但也为打击来自拉美的毒品走私。美国国会拒绝为他的界墙计划拨出巨款。由此，二月中旬，特朗普动用总统权力，宣布进入国家紧急状态。根据紧急状态法，总统有权从现有预算中挪用资金，用于建墙。

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抵制和否决

围绕相关经费的争议导致从去年年底开始、延续了５星期的预算封锁及由此造成的联邦政府机构的部分关闭，成为美国历史上迄今最长的政府"停摆"。

本月中旬，美国国会众院表决否定紧急状态，却旋即遭到特朗普总统的反否决。这是特朗普上任两年来对国会的一项表决结果首次动用总统否决权。他宣布进入紧急状态，不仅受到在野的民主党人的反对，也受到他所在的共和党阵营的强烈批评。

新移民潮

然而，众多拉丁美洲人仍存希望，能移居美国。从上周末起，在墨西哥南部地区又新出现以美国为进军方向的移民人流。据《新闻报》（La Prensa）报道，参与人数目前已达2000人。

凝炼／乐然（德新社、路透社）