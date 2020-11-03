 等待一年后 美国正式退出巴黎气候协定 | 科技环境 | DW | 04.11.2020

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科技环境

等待一年后 美国正式退出巴黎气候协定

美国正式退出2015年签署的巴黎气候协定。华盛顿未来是否参与相关国际气候合作，取决于谁当选本届总统。

USA Proteste gegen Trumps Rucktritt vom Pariser Abkommen (Picture alliance/AP Images/S. Walsh)

美国民众在白宫前抗以总统退出巴黎气候协议（2017.6.1）

DW.COM

特朗普总统领导下的美国政府正式通知联合国，华盛顿启动退出应对全球气候变化的《巴黎协定》。

1.1万多名科学家在一份共同报告中发出警告称，气候转变速度快于迄今的想象，若不能止住气候变化，人类将面临黯淡未来。

（德国之声中文网）本周三，美国正式退出旨在控制温室气体排放的巴黎气候协定。去年，特朗普政府已通知联合国退出事宜，而一年的等待期到今天结束。

美国政府今后在气候问题上的作为将取决于本届总统的人选。

特朗普坚决反对国际协议，就任总统不久后，于2017年便首次提出退出巴黎协议，但联合国的相关规定不允许签约国在开始的头3年里退出协议。特朗普连任成功的话，巴黎协定便失去了作为全球最大经济体的美国，且美国也是仅次于中国、碳排放全球第二多的国家。

在他执政期内，特朗普多次在各种场合质疑气候变化的科学性，提倡以化石能源为基础的工业，削弱环境保护。

他的竞争对手拜登则正相反，坚称一旦他当选，将重返巴黎协定。他称气候变迁以及全球变暖是对人类生存产生的威胁，美国对此承担道德义务。拜登计划出资1.7万亿美元促使美国在2050年之前实现碳中和。

行动还是中断

无论美国总统大选的结局怎样，华盛顿都将无缘参加今年12月12日在英国举行的联合国气候会议。

气候科学家警告说，除非采取特别有效的行动，否则，相较于工业化之前水的平，全球大气温度将在本世纪结束前无法避免地上升两摄氏度，并触发一系列灾难。

联合国气候变化组织认为，到本世纪中叶，如果能将碳排放降至0的话，可以避免以上灾难的发生。

周二（11月3日），荷兰气候专家赫纳（Niklas Hohne）发推特支持拜登。他写道，美国的总统“选举是国际气候政策转折的一次机会”，“仅拜登计划这一项，便可减少地球升温0.1摄氏度，而每0.1度都很重要”。

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李鱼/苗子（法新社、德新社）

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