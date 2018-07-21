 笼络非洲第一步 习近平访问塞内加尔 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.07.2018

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时政风云

笼络非洲第一步 习近平访问塞内加尔

中国国家主席习近平周日开始了对塞内加尔的正式访问，这也是他西非四国行程的第一站。习近平在塞内加尔强调非洲与中国的经济合作应当更加紧密。而塞内加尔总统则盛赞中国为非洲所作出的贡献。

Senegal Xi Jinping auf Staatsbesuch (Reuters/M. McAllister)

萨勒总统与习近平主席共同检阅仪仗队

(德国之声中文网) 塞内加尔总统萨勒(Macky Sall)与到访的中国国家主席习近平在欢迎仪式上共同检阅了仪仗队。当地许多民众也身穿印有两国元首头像的T恤衫、挥舞两国国旗，对习近平表示欢迎。

习近平在会谈后对外界表示，他已经3次访问非洲，但是这还是首次以国家主席身份来到西非国家。他对中非关系的发展非常有信心，表示每次来到非洲时都能感受到这片大陆的活力以及非洲人民对进步、发展的期盼。

两年前，萨勒总统在访华时，中塞两国建立了全面战略合作伙伴关系，并就扩大双边合作达成多项共识。

在抵达塞内加尔访问前，习近平还在当地媒体《太阳报》发表署名文章，表示中方愿以共建"一带一路"倡议为牵引,以中非合作论坛为平台,与塞方重点加强农渔产品贸易加工等领域合作。

Senegal Xi Jinping auf Staatsbesuch | Tshirts (Getty Images/AFP/Seyllou)

欢迎习近平到访的塞内加尔民众

最大贸易伙伴

目前，中国已经成为了非洲的第一大贸易伙伴国，以及首要直接投资国。就在2017年，中国向塞内加尔投资了1亿多美元。中国驻塞内加尔大使张迅今年3月介绍说，这1亿多美元主要包括了连接首都达喀尔与第二大城市图巴的高速公路、达喀尔附近的工业园区等。

中国的这一策略，与美国形成了明显反差：目前，特朗普政府似乎并没有展现出对非洲国家的兴趣。美国的非洲最大投资国、最大贸易伙伴之地位也已被中国取代。当前，非洲各地的众多基础设施建设工程都是由中国承包或者依靠来自中国的优惠贷款。

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非洲也是中国"一带一路"倡议的重要环节。中国计划斥资1200余亿美元打造一张覆盖东南亚、中亚、中东、欧洲、 非洲的贸易交通网络。该项目的支持者认为，这将为发展中国家提供重要的资金来源；批评者则指出，这会导致非洲国家欠下中国的巨额债务，一旦无法偿债，就不得不将一些具有重要战略意义之基础设施的多数股份转让予中国。

在周日与习近平的会晤后，塞内加尔总统萨勒对外界表示，塞内加尔积极评价中国在非洲所扮演的角色。他说："中国为非洲的和平与稳定作出了贡献，同时也为非洲提供了资金援助。"

此次习近平将在塞内加尔停留两天，随后还将先后访问卢旺达、南非、毛里求斯，并参加在南非举行的金砖国家集团峰会。而卢旺达、毛里求斯近年来的经济增长也十分迅猛。

今年9月，中国还将在北京举办中非合作论坛。本年度论坛区别以往，首次以峰会形式举办。据称，数十个非洲国家的领导人将参加此次峰会。

文山/石涛/(美联社、路透社)

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