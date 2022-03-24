第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断

最佳女配角

翻拍影片《西城故事》并没有铩羽而归。在这部影片中出任配角的女演员阿丽亚娜·德博斯（Airana DeBose）首度被提名就摘取了最佳女配角奖。她在得奖后提到作为一位公开出柜的同性恋演员的困难。而作为演员，她指美国伟大的原因，在于梦想有一天真的会成真。她还感谢了母亲、家人以及导演史蒂文·斯皮尔伯格。