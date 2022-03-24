第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断

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威尔·史密斯，杰西卡‧查斯坦和简·坎皮恩都是本届奥斯卡颁奖礼上的赢家。低成本影片《Coda》斩获最佳影片奖。
电影《Coda》赢得奥斯卡最佳影片奖，这是流媒体服务首次将电影业的最大奖项收入囊中。这部电影描述听障父母与健听女儿的家庭故事。特洛伊·科特苏尔（Troy Kotsur）成为奥斯卡第一个听障男配角，他以《Coda》中的父亲角色获得最佳男配角。
特洛伊·科特苏尔（Troy Kotsur）成为奥斯卡史上第一个获得最佳男配角奖的听障男演员。他在发表获奖感言时说：“我只想说，这个奖是献给听障人社区、Coda团队和残障人社区的。这是我们的时刻。”
简·坎皮恩（Jane Campion）凭借西部片《犬之力》（Power of the Dog）荣获最佳导演奖。这也让坎皮恩成为奥斯卡94年来最佳导演奖的第三位女性得主。她同时是首位两次获得最佳导演提名的女性导演。《犬之力》之前也入围了最佳影片单元。
翻拍影片《西城故事》并没有铩羽而归。在这部影片中出任配角的女演员阿丽亚娜·德博斯（Airana DeBose）首度被提名就摘取了最佳女配角奖。她在得奖后提到作为一位公开出柜的同性恋演员的困难。而作为演员，她指美国伟大的原因，在于梦想有一天真的会成真。她还感谢了母亲、家人以及导演史蒂文·斯皮尔伯格。
杰西卡·查斯坦（Jessica Chastain）凭借在电影《塔米·菲的眼睛》中精彩的演出荣获最佳女主角奖。这部电影改编自2000年的同名纪录片，讲述了备受争议的电视布道者塔米·费耶·巴克和吉姆·巴克事迹。杰西卡·查斯坦因为勤奋与多产被中国影迷成为“劳模姐”。
在电影《国王理查德》扮演男主角的威尔·史密斯（Will Smith）获得最佳男主角奖。不过外界对他在这一届奥斯卡颁奖礼上更深的印象是他如何掌掴谐星克里斯‧洛克（Chris Rock）。洛克在颁发最佳纪录片奖时，对威尔‧史密斯深受脱发问题困扰的太太贾达开玩笑。这个玩笑触怒了威尔‧史密斯，他走上台掌掴洛克，并大飙脏话叫他不要提及贾达的名字。
电影《沙丘》斩获了包括最佳摄影、最佳配乐在内的六个技术性奖项，成为本届奥斯卡电影节上获奖数量最多的影片。《沙丘》总共获得10项提名。电影《犬之力》获得12项提名，最终只收获了一项最佳导演奖。
改编村上春树小说的电影《驾驶我的车》获得最佳外语片奖。该片导演滨口龙介成为第三位入围最佳导演的日本导演。这部电影原本计划在韩国釜山取景拍摄，后来因为新冠疫情拍摄未果，最终改在日本广岛拍摄完成。影片中扮演女司机的演员三浦透子原本根本不会开车，因为拍摄此片才考取了驾照。
迪士尼动画奇幻歌舞喜剧片《魔法满屋》 （Encanto）获得最佳动画长片奖。影片讲述了在一个人人都拥有魔法的家族里，一个不会魔法的普通女孩如何被家族接受的故事。
这届奥斯卡颁奖典礼上，来宾们一起默哀了一分钟，表达对乌克兰的支持。包括演员杰米·李·柯蒂斯(Jamie Lee Curtis)和作曲家黛安·沃伦(Diane Warren)在内的一些嘉宾还佩戴了印有#WithRefugess字样的蓝丝带，以纪念所有自2月24日俄罗斯入侵以来逃离乌克兰的难民。
世界多國團結要求俄羅斯立刻停戰的同時，北京「堅持和平卻不譴責」的做法格外引人關注，現在歐美開始採取實際行動回應中國這一立場。将延长任期一年的北约秘书长史托騰柏格谴责中国对俄罗斯提供政治支持，并明目张胆地散布谎言。
国际社会普遍担心，俄罗斯对乌克兰的入侵有可能会引发一场全球性的冲突。我们距离世界大战难道真的只有一步之遥吗？专家学者们又是怎么看呢？
乌克兰马里乌波尔（Mariupol）的一座剧院上周遭到轰炸，救援工作据信受到持续战斗的阻碍。当地官员现在表示，可能已有大约300人死亡。
烏克蘭總統澤連斯基周三（3月23日）對日本國會進行演講。日本媒體與專家認為，和先前對美國、英國與德國出現較多歷史陳述、且頗多抨擊言辭稍有不同的是，澤連斯基對日本的講話更多試圖通過柔性表達打動聽衆。
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