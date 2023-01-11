第81届金球奖揭晓：《奥本海默》成最大赢家

《怒呛人生》

《怒呛人生》（Beef）获得最佳限定剧/选集剧奖，这一类别的最佳男女主角奖也分别由该剧的男主演​​​史蒂夫·元（Steve Yeun，左）和女主演黄阿丽（Ali Wong）获得。该剧是韩裔导演李成真（Lee Sung Jin，中）为Netflix创作的一部迷你喜剧集，讲述一次路怒事件引发的两个不得志的小人物之间的故事。