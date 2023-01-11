第81届金球奖揭晓：《奥本海默》成最大赢家

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第81届金球奖1月7日晚间在洛杉矶举行了颁奖典礼。《奥本海默》拿下包括最佳电影在内五项大奖，是本届金球奖的最大赢家。与之相比，《芭比》斩获寥寥。一部亚裔主打的迷你剧集一举赢得电视类多个奖项。
由克里斯托弗·诺兰（Christopher Nolan）执导、此前广受好评的《奥本海默》获得了金球奖剧情类最佳电影、最佳导演、最佳男主角、男配角以及最佳配乐5项奖。图为扮演奥本海默的基利安·墨菲（Cillian Murphy，左）和获得最佳男配角奖小罗伯特·唐尼（Robert Downey Jr.，右）。
这部讲述被称为“原子弹之父”的美国物理学家奥本海默（Julius Robert Oppenheimer）生平的同名历史题材影片是此次金球奖的热门影片。奥本海默曾主持美国政府名为“曼哈顿计划”的原子弹研制工作，是一个充满矛盾的争议人物。
今年与《奥本海默》同时上映、关注度极高的《芭比》，获本次金球奖9项提名，但仅获得最佳原创歌曲奖和今年新设的最佳票房成就奖。《芭比》是2023年全球票房冠军，累计票房超过14亿美元。图为芭比主演玛格特·罗比（Margot Robbie）在金球奖颁奖式上。
音乐喜剧类最佳影片奖由《可怜的东西》（Poor Things）获得。该片主演艾玛·斯通（Emma Stone）获得音乐喜剧类最佳女主角。她在片中饰演一位被科学家“救活”起死回生的女性，之后她与一位律师一起踏上了冒险之旅。
法国女导演（Justine Triet，图）的《坠落的审判》（Anatomy of a Fall）获得最佳剧本和最佳外语片两项奖。备受好评的女主演——德国演员桑德拉·许勒（Sandra Hüller）未能赢得金球。
电视作品中，《继承之战》（Succession）获得剧情类最佳剧集奖。该剧主演基南·卡尔金（Kieran Culkin，右三）获剧情类最佳男主演，莎拉·斯努克（Sarah Snook，左三）获最佳女主角奖，马修·麦克费登（Matthew Macfadyen，右一）获最佳男配角奖。
《怒呛人生》（Beef）获得最佳限定剧/选集剧奖，这一类别的最佳男女主角奖也分别由该剧的男主演史蒂夫·元（Steve Yeun，左）和女主演黄阿丽（Ali Wong）获得。该剧是韩裔导演李成真（Lee Sung Jin，中）为Netflix创作的一部迷你喜剧集，讲述一次路怒事件引发的两个不得志的小人物之间的故事。
《熊家餐馆》（The Bear）获得音乐喜剧类最佳电视剧集奖。男主演杰瑞米·艾伦·怀特（Jeremy Allen White）蝉联最佳男主角奖。阿尤·艾德维利（Ayo Edebiri）获得音乐喜剧类最佳女主角奖。
伊丽莎白·德比茨基（Elizabeth Debicki）因在《王冠》（The Crown）中扮演戴安娜，获得电视类的最佳女配角奖。
日本动漫大师宫崎骏（Hayao Miyazaki）的新作《苍鹭与少年》（The Boy And The Heron）获得最佳动画片奖。这是宫崎骏几年前宣布退休后的复出之作，被视为他的收官作品。宫崎骏本人没有出席颁奖典礼。
闻名世界的十月啤酒节已在慕尼黑开幕。传统服饰又将大行其道，但也并非一成不变，比如紧身连衣裙（Dirndl）——2023年芭比元素也穿插其中。
今夏全球热映的《芭比》在中国的票房成绩虽然并不突出，但在年轻观众中引起了讨论热度，成为这个夏季中国影院里的一个另类。
上映不到3周，票房破十亿美元——《芭比》让格蕾塔·葛韦格成为首位单独执导票房破十亿美元影片的女导演。 发行商表示，现在的票房就已超出了他们“最乐观的预测”。
在对影片《芭比》进行了“细致”审查后，菲律宾审查人员确信这张“卡通地图”未描绘出“九段线”。在要求模糊掉地图上的线条后，他们已准许《芭比》在菲律宾影院上映。而目前正值南海仲裁案七周年。
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