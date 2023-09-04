第80届威尼斯电影节 梁朝伟获终身成就奖

意大利导演卢卡·瓜达尼诺（Luca Guadagnino）执导的《挑战者》（Challengers）稍早被宣布作为第80届电影节的开幕片。该片由赞达亚（Zendaya）、乔希·奥康纳（Josh O'Connor）和迈克·费斯特（Mike Faist）主演。但由于受罢工影响，因此不得不推迟其大型首映会。不过，曾以《请以你的名字呼唤我》（Call Me by Your Name）获奥斯卡提名的瓜达尼诺还是出现在了红地毯上。他还将在威尼斯电影节上以制片人的身份展示另外两部作品。
出席名单上的另一位大人物是独具风格的导演韦斯·安德森（Wes Anderson）。 9月1日，他在自己的非竞赛新片《亨利·休格的神奇故事》（The Wonderful Story of Henry Sugar）放映前被授予卡地亚电影人荣耀奖。安德森因《布达佩斯大饭店》（Grand Budapest Hotel）和《青春年少》（Rushmore）等电影闻名，他的最新作品是一部根据作家罗尔德·达尔（Roald Dahl）的故事改编的短片。
意大利导演卢卡·瓜达尼诺（Luca Guadagnino）执导的《挑战者》（Challengers）稍早被宣布作为第80届电影节的开幕片。该片由赞达亚（Zendaya）、乔希·奥康纳（Josh O'Connor）和迈克·费斯特（Mike Faist）主演。但由于受罢工影响，因此不得不推迟其大型首映会。不过，曾以《请以你的名字呼唤我》（Call Me by Your Name）获奥斯卡提名的瓜达尼诺还是出现在了红地毯上。他还将在威尼斯电影节上以制片人的身份展示另外两部作品。
出席名单上的另一位大人物是独具风格的导演韦斯·安德森（Wes Anderson）。 9月1日，他在自己的非竞赛新片《亨利·休格的神奇故事》（The Wonderful Story of Henry Sugar）放映前被授予卡地亚电影人荣耀奖。安德森因《布达佩斯大饭店》（Grand Budapest Hotel）和《青春年少》（Rushmore）等电影闻名，他的最新作品是一部根据作家罗尔德·达尔（Roald Dahl）的故事改编的短片。