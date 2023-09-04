第80届威尼斯电影节 梁朝伟获终身成就奖

梁朝伟获颁终身成就金狮奖

香港影星梁朝伟在本届威尼斯影展获颁终身成就金狮奖成为电影节上的亮点。他是首位获奖的华人演员，而且向他颁奖的还是曾合作《色·戒》的导演李安。李安在颁奖前高度赞赏梁朝伟，他说：“从我个人的经历来说，他是一个导演的梦想，他的眼睛里有能震动人心的东西，不仅仅是指他的那双眼睛和他的演技，而是从他的眼睛能够看到闪耀的灵魂。他的一个眼神胜过许多演员的大段独白。那就是能够引你通过他去梦想、去想像的灵魂。”梁朝伟在台上致谢词时一度感动落泪，他在致辞时也感谢了自己的太太刘嘉玲。