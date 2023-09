第80届威尼斯电影节 梁朝伟获终身成就奖

原定开幕片推迟首映

意大利导演卢卡·瓜达尼诺(Luca Guadagnino)执导的《挑战者》(Challengers)稍早被宣布作为第80届电影节的开幕片。该片由赞达亚(Zendaya)、乔希·奥康纳(Josh O'Connor)和迈克·费斯特(Mike Faist)主演。但由于受罢工影响,因此不得不推迟其大型首映会。不过,曾以《请以你的名字呼唤我》(Call Me by Your Name)获奥斯卡提名的瓜达尼诺还是出现在了红地毯上。他还将在威尼斯电影节上以制片人的身份展示另外两部作品。