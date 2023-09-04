 第80届威尼斯电影节 梁朝伟获终身成就奖 | 所有节目 | DW | 04.09.2023

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文化经纬

第80届威尼斯电影节 梁朝伟获终身成就奖

随着好莱坞罢工的持续进行，出席本届威尼斯电影节的美国演员和编剧减少，焦点落在欧洲电影上。香港影星梁朝伟在本届威尼斯影展获颁终身成就金狮奖也成为电影节上的亮点。他成为首位获得该奖项的华人演员。

  • Goldener Löwe der Filmfestspiele von Venedig für Tony Leung Chiu-wai

    梁朝伟获颁终身成就金狮奖

    香港影星梁朝伟在本届威尼斯影展获颁终身成就金狮奖成为电影节上的亮点。他是首位获奖的华人演员，而且向他颁奖的还是曾合作《色·戒》的导演李安。李安在颁奖前高度赞赏梁朝伟，他说：“从我个人的经历来说，他是一个导演的梦想，他的眼睛里有能震动人心的东西，不仅仅是指他的那双眼睛和他的演技，而是从他的眼睛能够看到闪耀的灵魂。他的一个眼神胜过许多演员的大段独白。那就是能够引你通过他去梦想、去想像的灵魂。”梁朝伟在台上致谢词时一度感动落泪，他在致辞时也感谢了自己的太太刘嘉玲。

  • 意大利导演卢卡·瓜达尼诺（Luca Guadagnino）执导的《挑战者》（Challengers）稍早被宣布作为第80届电影节的开幕片。该片由赞达亚（Zendaya）、乔希·奥康纳（Josh O'Connor）和迈克·费斯特（Mike Faist）主演。但由于受罢工影响，因此不得不推迟其大型首映会。不过，曾以《请以你的名字呼唤我》（Call Me by Your Name）获奥斯卡提名的瓜达尼诺还是出现在了红地毯上。他还将在威尼斯电影节上以制片人的身份展示另外两部作品。

    原定开幕片推迟首映

    意大利导演卢卡·瓜达尼诺（Luca Guadagnino）执导的《挑战者》（Challengers）稍早被宣布作为第80届电影节的开幕片。该片由赞达亚（Zendaya）、乔希·奥康纳（Josh O'Connor）和迈克·费斯特（Mike Faist）主演。但由于受罢工影响，因此不得不推迟其大型首映会。不过，曾以《请以你的名字呼唤我》（Call Me by Your Name）获奥斯卡提名的瓜达尼诺还是出现在了红地毯上。他还将在威尼斯电影节上以制片人的身份展示另外两部作品。

  • 鉴于美国的演员和编剧工会持续罢工，第80届威尼斯国际电影节上将会少了许多好莱坞知名人士的身影。今年的评审团成员、电影制片人波伊特拉斯 (Laura Poitras) 和麦克唐纳 (Martin McDonagh) 在8月30日电影节开幕式上拍照时所穿的T恤就说明了这一点。

    好莱坞罢工阴影笼罩

    鉴于美国的演员和编剧工会持续罢工，第80届威尼斯国际电影节上将会少了许多好莱坞知名人士的身影。今年的评审团成员、电影制片人波伊特拉斯 (Laura Poitras) 和麦克唐纳 (Martin McDonagh) 在8月30日电影节开幕式上拍照时所穿的T恤就说明了这一点。

  • 罢工也可能为欧洲电影工作者带来享受聚光灯的机会。艾多阿尔多·德·安杰利斯（Edoardo De Angelis）执导的意大利二战潜艇题材电影《司令官》(Comandante) 正在参与竞赛单元，接替了被推迟的瓜达尼诺作品，成为本次电影节的开幕片。

    欧洲电影人的机会

    罢工也可能为欧洲电影工作者带来享受聚光灯的机会。艾多阿尔多·德·安杰利斯（Edoardo De Angelis）执导的意大利二战潜艇题材电影《司令官》(Comandante) 正在参与竞赛单元，接替了被推迟的瓜达尼诺作品，成为本次电影节的开幕片。

  • 今年担任威尼斯评委会主席的达米恩·查泽雷（Damien Chazelle）此前曾两次携作品为威尼斯电影节揭幕：分别是2016年的《爱乐之城》（La La Land）和2018年的《登月第一人》（First Man）。其中，《爱乐之城》获得14项奥斯卡提名，赢得了包括最佳导演奖在内的六个奖项，让时年32岁的查泽雷成为史上最年轻的奥斯卡最佳导演得主。

    年轻评委为电影节添亮点

    今年担任威尼斯评委会主席的达米恩·查泽雷（Damien Chazelle）此前曾两次携作品为威尼斯电影节揭幕：分别是2016年的《爱乐之城》（La La Land）和2018年的《登月第一人》（First Man）。其中，《爱乐之城》获得14项奥斯卡提名，赢得了包括最佳导演奖在内的六个奖项，让时年32岁的查泽雷成为史上最年轻的奥斯卡最佳导演得主。

  • 意大利电影导演界传奇人物莉莉安娜·卡瓦尼（Liliana Cavani）因其毕生的成就而荣获「金狮奖」。她说：「我是第一位获此殊荣的女性。有一些女编剧和女导演与男性一样出色，如果我们不给她们一个被看见的机会，那就说不过去了。」这位90岁长者的新片《时间的秩序》（The Order of Time）正在参加电影节的竞赛单元。

    首位获终身成就「金狮奖」女性

    意大利电影导演界传奇人物莉莉安娜·卡瓦尼（Liliana Cavani）因其毕生的成就而荣获「金狮奖」。她说：「我是第一位获此殊荣的女性。有一些女编剧和女导演与男性一样出色，如果我们不给她们一个被看见的机会，那就说不过去了。」这位90岁长者的新片《时间的秩序》（The Order of Time）正在参加电影节的竞赛单元。

  • 将「金狮奖」颁给卡瓦尼的是英国演员、获奥斯卡提名者夏洛特·兰普林（Charlotte Rampling）。卡瓦尼在1974年执导了由兰普林和德克·博加德（Dirk Bogarde）主演的性心理大屠杀题材电影《午夜守门人》（The Night Porter）。兰普林在献给卡瓦尼的演讲中铿锵有力地说道：「从20世纪60年代初开始，卡瓦尼就一直在迫使我们面对美丽、丑陋和悬而未决的问题。」

    铿锵有力的话语

    将「金狮奖」颁给卡瓦尼的是英国演员、获奥斯卡提名者夏洛特·兰普林（Charlotte Rampling）。卡瓦尼在1974年执导了由兰普林和德克·博加德（Dirk Bogarde）主演的性心理大屠杀题材电影《午夜守门人》（The Night Porter）。兰普林在献给卡瓦尼的演讲中铿锵有力地说道：「从20世纪60年代初开始，卡瓦尼就一直在迫使我们面对美丽、丑陋和悬而未决的问题。」

  • 虽然今年的威尼斯红毯可能缺乏往届的活力和时尚，但演员兰普林的鞋子却十分抢眼。这位77岁的简约主义者用一双时髦的鞋来映衬她优雅的黑色礼服，其圆形鞋跟是亚克力材质。

    引人注目的鞋子

    虽然今年的威尼斯红毯可能缺乏往届的活力和时尚，但演员兰普林的鞋子却十分抢眼。这位77岁的简约主义者用一双时髦的鞋来映衬她优雅的黑色礼服，其圆形鞋跟是亚克力材质。

  • 意大利名模玛丽亚卡拉·博斯科诺（Mariacarla Boscono）也在开幕之夜的红毯上成为焦点。她以一身火红的杜嘉班纳透视装扮演小红帽。她还搭配了同色系的高筒丝袜靴和透明的红色手套，营造出戏剧性的效果。

    锦上添花的红毯造型

    意大利名模玛丽亚卡拉·博斯科诺（Mariacarla Boscono）也在开幕之夜的红毯上成为焦点。她以一身火红的杜嘉班纳透视装扮演小红帽。她还搭配了同色系的高筒丝袜靴和透明的红色手套，营造出戏剧性的效果。

  • 出席名单上的另一位大人物是独具风格的导演韦斯·安德森（Wes Anderson）。 9月1日，他在自己的非竞赛新片《亨利·休格的神奇故事》（The Wonderful Story of Henry Sugar）放映前被授予卡地亚电影人荣耀奖。安德森因《布达佩斯大饭店》（Grand Budapest Hotel）和《青春年少》（Rushmore）等电影闻名，他的最新作品是一部根据作家罗尔德·达尔（Roald Dahl）的故事改编的短片。

    「独特鲜明的风格」获得认可

    出席名单上的另一位大人物是独具风格的导演韦斯·安德森（Wes Anderson）。 9月1日，他在自己的非竞赛新片《亨利·休格的神奇故事》（The Wonderful Story of Henry Sugar）放映前被授予卡地亚电影人荣耀奖。安德森因《布达佩斯大饭店》（Grand Budapest Hotel）和《青春年少》（Rushmore）等电影闻名，他的最新作品是一部根据作家罗尔德·达尔（Roald Dahl）的故事改编的短片。


  • Goldener Löwe der Filmfestspiele von Venedig für Tony Leung Chiu-wai

    梁朝伟获颁终身成就金狮奖

    香港影星梁朝伟在本届威尼斯影展获颁终身成就金狮奖成为电影节上的亮点。他是首位获奖的华人演员，而且向他颁奖的还是曾合作《色·戒》的导演李安。李安在颁奖前高度赞赏梁朝伟，他说：“从我个人的经历来说，他是一个导演的梦想，他的眼睛里有能震动人心的东西，不仅仅是指他的那双眼睛和他的演技，而是从他的眼睛能够看到闪耀的灵魂。他的一个眼神胜过许多演员的大段独白。那就是能够引你通过他去梦想、去想像的灵魂。”梁朝伟在台上致谢词时一度感动落泪，他在致辞时也感谢了自己的太太刘嘉玲。

  • 意大利导演卢卡·瓜达尼诺（Luca Guadagnino）执导的《挑战者》（Challengers）稍早被宣布作为第80届电影节的开幕片。该片由赞达亚（Zendaya）、乔希·奥康纳（Josh O'Connor）和迈克·费斯特（Mike Faist）主演。但由于受罢工影响，因此不得不推迟其大型首映会。不过，曾以《请以你的名字呼唤我》（Call Me by Your Name）获奥斯卡提名的瓜达尼诺还是出现在了红地毯上。他还将在威尼斯电影节上以制片人的身份展示另外两部作品。

    原定开幕片推迟首映

    意大利导演卢卡·瓜达尼诺（Luca Guadagnino）执导的《挑战者》（Challengers）稍早被宣布作为第80届电影节的开幕片。该片由赞达亚（Zendaya）、乔希·奥康纳（Josh O'Connor）和迈克·费斯特（Mike Faist）主演。但由于受罢工影响，因此不得不推迟其大型首映会。不过，曾以《请以你的名字呼唤我》（Call Me by Your Name）获奥斯卡提名的瓜达尼诺还是出现在了红地毯上。他还将在威尼斯电影节上以制片人的身份展示另外两部作品。

  • 鉴于美国的演员和编剧工会持续罢工，第80届威尼斯国际电影节上将会少了许多好莱坞知名人士的身影。今年的评审团成员、电影制片人波伊特拉斯 (Laura Poitras) 和麦克唐纳 (Martin McDonagh) 在8月30日电影节开幕式上拍照时所穿的T恤就说明了这一点。

    好莱坞罢工阴影笼罩

    鉴于美国的演员和编剧工会持续罢工，第80届威尼斯国际电影节上将会少了许多好莱坞知名人士的身影。今年的评审团成员、电影制片人波伊特拉斯 (Laura Poitras) 和麦克唐纳 (Martin McDonagh) 在8月30日电影节开幕式上拍照时所穿的T恤就说明了这一点。

  • 罢工也可能为欧洲电影工作者带来享受聚光灯的机会。艾多阿尔多·德·安杰利斯（Edoardo De Angelis）执导的意大利二战潜艇题材电影《司令官》(Comandante) 正在参与竞赛单元，接替了被推迟的瓜达尼诺作品，成为本次电影节的开幕片。

    欧洲电影人的机会

    罢工也可能为欧洲电影工作者带来享受聚光灯的机会。艾多阿尔多·德·安杰利斯（Edoardo De Angelis）执导的意大利二战潜艇题材电影《司令官》(Comandante) 正在参与竞赛单元，接替了被推迟的瓜达尼诺作品，成为本次电影节的开幕片。

  • 今年担任威尼斯评委会主席的达米恩·查泽雷（Damien Chazelle）此前曾两次携作品为威尼斯电影节揭幕：分别是2016年的《爱乐之城》（La La Land）和2018年的《登月第一人》（First Man）。其中，《爱乐之城》获得14项奥斯卡提名，赢得了包括最佳导演奖在内的六个奖项，让时年32岁的查泽雷成为史上最年轻的奥斯卡最佳导演得主。

    年轻评委为电影节添亮点

    今年担任威尼斯评委会主席的达米恩·查泽雷（Damien Chazelle）此前曾两次携作品为威尼斯电影节揭幕：分别是2016年的《爱乐之城》（La La Land）和2018年的《登月第一人》（First Man）。其中，《爱乐之城》获得14项奥斯卡提名，赢得了包括最佳导演奖在内的六个奖项，让时年32岁的查泽雷成为史上最年轻的奥斯卡最佳导演得主。

  • 意大利电影导演界传奇人物莉莉安娜·卡瓦尼（Liliana Cavani）因其毕生的成就而荣获「金狮奖」。她说：「我是第一位获此殊荣的女性。有一些女编剧和女导演与男性一样出色，如果我们不给她们一个被看见的机会，那就说不过去了。」这位90岁长者的新片《时间的秩序》（The Order of Time）正在参加电影节的竞赛单元。

    首位获终身成就「金狮奖」女性

    意大利电影导演界传奇人物莉莉安娜·卡瓦尼（Liliana Cavani）因其毕生的成就而荣获「金狮奖」。她说：「我是第一位获此殊荣的女性。有一些女编剧和女导演与男性一样出色，如果我们不给她们一个被看见的机会，那就说不过去了。」这位90岁长者的新片《时间的秩序》（The Order of Time）正在参加电影节的竞赛单元。

  • 将「金狮奖」颁给卡瓦尼的是英国演员、获奥斯卡提名者夏洛特·兰普林（Charlotte Rampling）。卡瓦尼在1974年执导了由兰普林和德克·博加德（Dirk Bogarde）主演的性心理大屠杀题材电影《午夜守门人》（The Night Porter）。兰普林在献给卡瓦尼的演讲中铿锵有力地说道：「从20世纪60年代初开始，卡瓦尼就一直在迫使我们面对美丽、丑陋和悬而未决的问题。」

    铿锵有力的话语

    将「金狮奖」颁给卡瓦尼的是英国演员、获奥斯卡提名者夏洛特·兰普林（Charlotte Rampling）。卡瓦尼在1974年执导了由兰普林和德克·博加德（Dirk Bogarde）主演的性心理大屠杀题材电影《午夜守门人》（The Night Porter）。兰普林在献给卡瓦尼的演讲中铿锵有力地说道：「从20世纪60年代初开始，卡瓦尼就一直在迫使我们面对美丽、丑陋和悬而未决的问题。」

  • 虽然今年的威尼斯红毯可能缺乏往届的活力和时尚，但演员兰普林的鞋子却十分抢眼。这位77岁的简约主义者用一双时髦的鞋来映衬她优雅的黑色礼服，其圆形鞋跟是亚克力材质。

    引人注目的鞋子

    虽然今年的威尼斯红毯可能缺乏往届的活力和时尚，但演员兰普林的鞋子却十分抢眼。这位77岁的简约主义者用一双时髦的鞋来映衬她优雅的黑色礼服，其圆形鞋跟是亚克力材质。

  • 意大利名模玛丽亚卡拉·博斯科诺（Mariacarla Boscono）也在开幕之夜的红毯上成为焦点。她以一身火红的杜嘉班纳透视装扮演小红帽。她还搭配了同色系的高筒丝袜靴和透明的红色手套，营造出戏剧性的效果。

    锦上添花的红毯造型

    意大利名模玛丽亚卡拉·博斯科诺（Mariacarla Boscono）也在开幕之夜的红毯上成为焦点。她以一身火红的杜嘉班纳透视装扮演小红帽。她还搭配了同色系的高筒丝袜靴和透明的红色手套，营造出戏剧性的效果。

  • 出席名单上的另一位大人物是独具风格的导演韦斯·安德森（Wes Anderson）。 9月1日，他在自己的非竞赛新片《亨利·休格的神奇故事》（The Wonderful Story of Henry Sugar）放映前被授予卡地亚电影人荣耀奖。安德森因《布达佩斯大饭店》（Grand Budapest Hotel）和《青春年少》（Rushmore）等电影闻名，他的最新作品是一部根据作家罗尔德·达尔（Roald Dahl）的故事改编的短片。

    「独特鲜明的风格」获得认可

    出席名单上的另一位大人物是独具风格的导演韦斯·安德森（Wes Anderson）。 9月1日，他在自己的非竞赛新片《亨利·休格的神奇故事》（The Wonderful Story of Henry Sugar）放映前被授予卡地亚电影人荣耀奖。安德森因《布达佩斯大饭店》（Grand Budapest Hotel）和《青春年少》（Rushmore）等电影闻名，他的最新作品是一部根据作家罗尔德·达尔（Roald Dahl）的故事改编的短片。