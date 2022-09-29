 第73届柏林电影节:《白塔之光》进入主竞赛单元 | 文化经纬 | DW | 26.01.2023

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文化经纬

第73届柏林电影节:《白塔之光》进入主竞赛单元

第73届柏林电影节将在二月中旬拉开帷幕。在总共400多部参赛影片中，中国导演张律的《白塔之光》入选主竞赛单元，角逐柏林金熊。此外，多部华语影片被选入影展的其它单元。

张律导演的《白塔之光》

张律导演的《白塔之光》

(德国之声中文网)本周一（1月23日），柏林电影节执行主任里森比克（Mariëtte Rissenbeek）和艺术总监查特瑞恩（Carlo Chatrian）在新闻发布会上宣布，在超过400部参展影片中，18部影片入围竞赛单元，将角逐金熊和银熊奖。由此，第73届柏林电影节进入倒计时阶段

直至到目前的消息，共有14部华语影片参加影展，1部入围主竞赛，即张律的《白塔之光》。电影节完整片单将于2023年2月7日最终确定。

电影节发布会上，执行主任里森比克强调了本届电影节的现实焦点，并着重提及了主办方对乌克兰、伊朗、阿富汗、叙利亚和土耳其等国的关注。

华语电影入围情况

“主竞赛”（Wettbewerb）、“全景”(Panorama)和“奇遇”(Encounters)是电影节中通常最受瞩目的三大单元。3部分别入选的华语片是：张律的《白塔之光》（主竞赛）、韩帅的女性故事《绿夜》（全景）和新秀导演邬浪的《雪云》（奇遇）。

此外，入围其他单元的3部华语长片为：由张大磊执导、改编自当代小说家双雪涛的同名作品《平原上的摩西》进入“剧集”单元中的网络剧；“论坛拓展”单元里雷磊的《发光的河》以及“特别展映”中香港导演郑保瑞的剧情犯罪片《命案》。

在短片领域，8部出自年轻华语影人的电影分别进入各类短片单元中，其中参加竞赛的有两部短片：张大磊的《我的朋友》和程宇的《亲密》。

另外，呈现新生代观点的单元“Generation Kplus”和“Generation 14plus”中，也有6部华语片登场，它们是田晓鹏的动画电影《深海》、劳馨莹的《小晖和他的牛》、朱云逸的《另一面镜子里的梦中之梦》、赵浩《一时一刻》、刘博濠《火箭发射时》，以及新加坡导演姚志卫的《明天比昨天长久》。

柏林电影节新闻会上播放了有关乌克兰战争的纪录片

柏林电影节新闻会上播放了有关乌克兰战争的纪录片

演员阵容强大多元

本届华语片里，演员的阵容强大而多元。著名演员周迅，台湾导演蔡明亮的御用男主角李康生，多次担任贾樟柯早期电影主角的王宏伟，以及文艺片演员李梦等都将出现在柏林的大荧幕上。老戏骨田壮壮和李勤勤、原“国民女神”范冰冰、“五条人”乐队主唱仁科以及内地流量偶像王一博等，他们的加盟亮相，对于中国内地观众来说，可能比电影本身更有看点。

柏林电影节的艺术总监、来自意大利的查特瑞恩称本届电影节的精髓为现实与诗意。在大部分入围的华语片介绍中，给人印象更深的似乎更是人物内心的暗涌。

《白塔之光》（入围主竞赛单元）

游走在内城的胡同巷里，在耀眼的白塔周围，时间缓慢流淌。角逐金熊的《白塔之光》着眼于情感与生活，由资深话剧演员辛柏青、黄尧和田壮壮等人主演。朝鲜族导演张律曾是一名文学教授、小说家和编剧。在中国大陆并不很知名的张律曾，赴韩深造后屡获国际影展青睐，他以讨论身份、国界和底层人民生活而闻名，这回带来的这部北京故事不知会有怎样的惊喜。

韩帅导演的《绿夜》剧照

韩帅导演的《绿夜》剧照

《绿夜》（入围全景单元）

以深绿色和夜晚的喧嚣为基调，影片《绿夜》是一部叙述女性生存的故事：两个性格迥异的女性在韩国邂逅。该片大胆起用前几年身陷税务丑闻的中国“国民女神”范冰冰为主角之一，其导演韩帅是今年入围柏林电影节长片单元唯一华人女性导演。

《雪云》（入围奇遇单元）

新晋导演邬浪于1991年出生于海南，他的片子《雪云》本次冲进以在电影美学和结构上大胆创新而著称的“奇遇”单元。《雪云》里潮湿的雨林和拂面而过热风，将观众置身于萌动的温热回忆当中。这部电影是导演呈现相聚与离别的个人体悟，短片版本曾在2021年获戛纳电影节短片金棕榈奖的提名。

邬浪导演的《雪云》剧照

邬浪导演的《雪云》剧照

《我的朋友》（短片）和《平原上的摩西》（网络剧）

《我的朋友》作为近年来颇受海外影坛认可的导演，张大磊被认为兼具写实与浪漫主义的影像风格。2020年曾在柏林电影节崭露头角的他，今年带着两部作品回到柏林。由周迅和王一博主演、以90年代为背景的短片《我的朋友》被评价为讨论公共空间的意义。网络剧《平原上的摩西》被形容为既具备现实的沉重，又充满幽默和希望。

张大磊导演的短片《我的朋友》

张大磊导演的短片《我的朋友》

第73届柏林电影节将于2023年2月16日至26日在柏林举行，2月16日晚为开幕式。展映影片票价预计约10-15欧。按往年惯例，电影节开幕的前十天左右，观众即可在网上订票。

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