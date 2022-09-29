第73届柏林电影节:中国电影《艺术学院》与《白塔之光》进入主竞赛单元

(德国之声中文网)2023年2月1日，配音卡司阵容强大的动画电影《艺术学院》突然闯入角逐金熊的主竞赛名单中，全部参赛电影从18部增至19部。直至到目前的消息，共有15部华语影片参加影展，2部入围主竞赛，即张律的《白塔之光》和刘健的动画电影《艺术学院》。电影节完整片单将于2023年2月7日最终确定。

在1月23日召开的电影节发布会上，执行主任Mariëtte Rissenbeek（玛丽埃特.里森比克）和艺术总监Carlo Chatrian（卡洛.查特瑞恩）强调了本届电影节的现实焦点，并着重提及了主办方对乌克兰、伊朗、阿富汗、叙利亚和土耳其等国的关注。

华语电影入围情况

“主竞赛”（Wettbewerb）、“全景”(Panorama)和“奇遇”(Encounters)是电影节中通常最受瞩目的三大单元。4部分别入选的华语片是：张律的《白塔之光》（主竞赛）、刘健的《艺术学院》（主竞赛）、韩帅的女性故事《绿夜》（全景）和新秀导演邬浪的《雪云》（奇遇）。

此外，入围其他单元的3部华语长片为：由张大磊执导、改编自当代小说家双雪涛的同名作品《平原上的摩西》进入“剧集”单元中的网络剧；“论坛拓展”单元里雷磊的《发光的河》以及“特别展映”中香港导演郑保瑞的剧情犯罪片《命案》。

在短片领域，8部出自年轻华语影人的电影分别进入各类短片单元中，其中参加竞赛的有两部短片：张大磊的《我的朋友》和程宇的《亲密》。

另外，呈现新生代观点的单元“Generation Kplus”和“Generation 14plus”中，也有6部华语片登场，它们是田晓鹏的动画电影《深海》、劳馨莹的《小晖和他的牛》、朱云逸的《另一面镜子里的梦中之梦》、赵浩《一时一刻》、刘博濠《火箭发射时》，以及新加坡导演姚志卫的《明天比昨天长久》。

柏林电影节新闻会上播放了有关乌克兰战争的纪录片

演员阵容强大多元

本届华语片里，演员的阵容强大而多元。著名导演贾樟柯与摇滚歌手彭磊献声动画电影，知名演员周迅，台湾导演蔡明亮的御用男主角李康生，多次担任贾樟柯早期电影主角的王宏伟，以及文艺片演员李梦等都将出现在柏林的大荧幕上。老戏骨田壮壮和李勤勤、原“国民女神”范冰冰、“五条人”乐队主唱仁科以及内地流量偶像王一博等，他们的加盟亮相，对于中国内地观众来说，可能比电影本身更有看点。

柏林电影节的艺术总监、来自意大利的查特瑞恩称本届电影节的精髓为现实与诗意。在大部分入围的华语片介绍中，给人印象更深的似乎更是人物内心的暗涌。

《白塔之光》（入围主竞赛单元）

游走在内城的胡同巷里，在耀眼的白塔周围，时间缓慢流淌。角逐金熊的《白塔之光》着眼于情感与生活，由资深话剧演员辛柏青、黄尧和田壮壮等人主演。朝鲜族导演张律曾是一名文学教授、小说家和编剧。在中国大陆并不很知名的张律曾，赴韩深造后屡获国际影展青睐，他以讨论身份、国界和底层人民生活而闻名，这回带来的这部北京故事不知会有怎样的惊喜。

《艺术学院》（入围主竞赛单元）

韶光易逝，属于校园的青春记忆沉睡在每个人的心中。《艺术学院》重现燥动的90年代，和一群青年的追寻自我和梦想之路。导演刘健的艺术背景，以及由贾樟柯、彭磊等人加盟的强大配音阵容使该片颇受中国观众关注。2017年，刘健的动画电影《大世界》第一次入围柏林电影节。他曾说：“我的每一次新的尝试都是以实现作品更深的艺术价值和社会意义为目标的。”

《绿夜》（入围全景单元）

以深绿色和夜晚的喧嚣为基调，影片《绿夜》是一部叙述女性生存的故事：两个性格迥异的女性在韩国邂逅。该片大胆起用前几年身陷税务丑闻的中国“国民女神”范冰冰为主角之一，其导演韩帅是今年入围柏林电影节长片单元唯一华人女性导演。

《雪云》（入围奇遇单元）

新晋导演邬浪于1991年出生于海南，他的片子《雪云》本次冲进以在电影美学和结构上大胆创新而著称的“奇遇”单元。《雪云》里潮湿的雨林和拂面而过热风，将观众置身于萌动的温热回忆当中。这部电影是导演呈现相聚与离别的个人体悟，短片版本曾在2021年获戛纳电影节短片金棕榈奖的提名。

《我的朋友》（短片）和《平原上的摩西》（网络剧）

《我的朋友》作为近年来颇受海外影坛认可的导演，张大磊被认为兼具写实与浪漫主义的影像风格。2020年曾在柏林电影节崭露头角的他，今年带着两部作品回到柏林。由周迅和王一博主演、以90年代为背景的短片《我的朋友》被评价为讨论公共空间的意义。网络剧《平原上的摩西》被形容为既具备现实的沉重，又充满幽默和希望。

第73届柏林电影节将于2023年2月16日至26日在柏林举行，2月16日晚为开幕式。展映影片票价预计约10-15欧。按往年惯例，电影节开幕的前十天左右，观众即可在网上订票。

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