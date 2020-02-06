第70届柏林电影节：无一中国影片入围

在新的领导团队下举办的柏林电影节即将迎来70岁“大寿”。而素有“成就了一代中国电影大师”之称的柏林电影节，今年未能有任何一部中国大陆作品进入主竞赛单元。电影节组委会解释了其中原因。
（德国之声中文网）今年对于柏林电影节来说，不只是周年生日那么简单。随着原电影节主席迪特·科斯里克（Dieter Kosslick）的谢幕，新一届由荷兰人里森贝克（Mariette Rissenbeek）和意大利人卡特里安（Carlo Chatrian）领导的柏林电影节将如何承上启下，在发扬光大电影节传统以及追逐创新方面掌握好平衡，是各界今年关注的焦点。
作为柏林电影节的"常客"，中国电影在每一届电影节上都有较为亮眼的亮相。去年，王小帅导演的纪实故事片《地久天长》，包揽了最佳男女演员两项大奖。张艺谋导演的《一秒钟》也于去年顺利进入主竞赛单元，但在最后一刻以"技术原因"为由退出。有评论认为，影片退出背后的实际原因是其内容涉及了政治敏感元素。而以前的柏林电影节，则是张艺谋、贾樟柯、刁亦男、王全安、李安等华人导演交相闪烁的舞台。李安更是凭借1993年的《喜宴》 和1996年的《理智与情感》两次擒住金熊，成为世界首位双金熊得主。在中国电影界，柏林一直有"成就了一代中国电影大师"的电影节之称。
没有中国电影的主竞赛单元
而今年，无一中国大陆产电影进入电影节竞赛单元。唯一进入该单元的华语元素影片是台湾导演蔡明亮最新的剧情长片《日子》。在70周年这个关键节点上，中国大陆电影未选入任何最重要的竞赛单元，超乎许多专业电影人意料。
柏林电影节组委会新闻发言人格莱内尔（Frauke Greiner）在回答德国之声有关问询时表示：就算今年没有中国电影入围竞赛单元，中国影片在第70届柏林电影界上仍然扮演了重要的角色。这位发言人强调，贾樟柯导演的纪录片《一直游到海水变蓝》入围特别展映单元，并将带来他的处女作--《小武》的修复版。"无中国电影入围"是组委会的官方说法，在回应中没有提及台湾导演蔡明亮入围竞赛单元的影片--《日子》。
同时电影节组委会也向德国之声透露，原本希望今年能看到的一些中国大陆影片未能及时制作完成。也是构成此次竞赛单元无中国影片的一个原因。
7大导演对话
虽然中国影片缺席，但电影节为华语电影导演特别准备了亮相的舞台。在柏林电影节举办70周年特别推出的"传承"（On Transmission）单元中，组委会邀请了7个世界知名导演自主选择嘉宾举行对谈。届时，贾樟柯将与《过韶关》的导演霍猛展开对话。而华人导演李安挑选了日本导演是枝裕和。
柏林电影节与法国戛纳电影节、意大利威尼斯电影节并称欧洲三大电影节。第70届柏林电影节将于2020年2月20日至3月1日期间举行。英国演员杰里米·艾恩斯（Jeremy Irons）将担任本届电影节评委会主席。带领评审团选出最佳影片金熊奖，以及评审团大奖、最佳导演、男女演员、剧本、艺术贡献等银熊类奖项。此外，电影节的官方奖项还包括最佳短片荣誉金熊奖、银熊奖以及奖励LGBT类题材电影的泰迪熊奖。
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