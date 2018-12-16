第69届柏林电影节锁定华人入围影片

（德国之声中文网）作为世界上最大的观众电影节，柏林电影节的官方网站已经公布了此次入围主竞赛单元的全部电影名单。在最终入选的23部电影中，有17部进入主竞赛单元。总共有25个国家参与了所有获选影片的制作和拍摄。

对中国电影尤其友好的柏林电影节此次收纳了3部由华人制作的影片参加主竞赛单元的角逐。5次携作品入围柏林电影节的中国"老朋友"张艺谋此次带来了他2018年的最新力作《一秒钟》。曾经凭借《十七岁单车》以及《左右》分别获得柏林电影节评委会大奖和最佳编剧银熊奖的王小帅第三次开启"擒熊"之旅，为柏林的观众们带来了他的新作《地久天长》。另一位柏林电影节的中国"老朋友"王全安，则带来了自己最新执导的蒙古语影片《恐龙蛋》。根据柏林电影节官方网站的消息，这部电影的制片方不是中国，而是蒙古。

中国老朋友带来的"新酒"

电影《一秒钟》是一部与张艺谋早期经历略有重叠的电影。讲述了七十年代中期，没赶上电影场次的张九声与流浪儿小吉林因一场电影结下了不解之缘的故事。是张艺谋对社会历史和文化展开"追忆"和"寻根"的一种尝试。出演男主角张九声的是演员张译。这次也是张译首次通过主演作品和柏林电影节结缘。

王小帅的《地久天长》，讲述的是沈英明和刘东两家人原本是亲密无间的好朋友，80年代时同时结婚生子，后来几十年，随着家庭，亲情，爱情的变故及社会的变迁，两家人经历了沉沉浮浮，恩怨难清的人生经历。《地久天长》是也王小帅这位中国第六代导演又一次在独立文艺影片创作上坚守的宣言。

而另一位"柏林宠儿"--王全安则带来的他的国际合作新片《Öndög》，影片名称是蒙语"蛋"的译音，含义是"蛋"或"卵子"，海报上即是一颗恐龙蛋化石，影片中文名字则是《恐龙蛋》。据包括"腾讯娱乐"在内的中国媒体报道，影片故事取自该片蒙古国执行导演的个人经历，由外蒙一家电影公司和王全安的美国公司合作完成，全片在外蒙古拍摄，摄影是法国人，影片属国际联合制作。到目前为止，没有与该片剧情简介有关的任何信息公布于众，是此次柏林电影节神秘感最强的华人影片。

除了参加主竞赛单元的华语电影届大咖作品以外，与每年一样，柏林也继续保持了对中国新生和另类电影人作品的关注度。其中最引人注目的莫过于1996年出生的杭州导演祝新的长片处女作《漫游》。据中国国内媒体报道，这是一部制作成本不超过三万人民币的影片。导演祝新在20岁还没受过正统电影训练的时候拍摄这部影片，是想以小孩的身份拍一部电影，不裹挟成人的视角和技巧，在遗忘之前看清童年的世界。《漫游》的独特之处在于，这是一群杭州学生用了两个暑假，找来了自家亲戚朋友当主演，除了盒饭，什么片酬也没有的影片。

老主席的"闭幕影片"

除此以外，今年入围柏林电影节的华语片还包括曾国祥导演的《少年的你》、白雪导演的《过春天》以及王丽娜执导的《第一次的离别》等。即将于2月7日在此次柏林电影节上闪亮登场的开幕式影片是瑞典、法国和德国联合制片的《陌生人的善意》（The Kindness of Stranger），由丹麦女导演罗勒-莎菲（Lone Scherfig）执导。

此次柏林电影节的评委会主席为曾经凭着《英国病人》摘得银熊奖的法国演员朱丽叶·比诺什（Juliette Binoche）。另外，对于从2001年开始就出任电影节主席的科斯里克（Dieter Kosslick）来说，第69届柏林电影节也将成为他的"闭幕影片"。根据柏林电影节官方的消息，意大利影评人和策展人切斯川（Carlo Chatrian）以及德国电影海外推广经理人瑞斯贝克（Mariette Rissenbeek）将担任新的艺术总监和执行总监。切斯川自2013年以来一直担任洛迦诺电影节的艺术总监。瑞斯贝克是德国电影海外推广协会（German Films）的总经理，参与了多个重要电影节的运作。