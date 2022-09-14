第38次“习普峰会”：中俄要为世界“注入稳定性”

（德国之声中文网）中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京周四（9月15日）在乌兹别克斯坦古城撒马尔罕举行会面，商讨乌克兰战争、台海紧张局势以及进一步深化中俄两国伙伴关系等议题。

这也是新冠疫情爆发以来习近平首次出访外国。周三他对哈萨克斯坦进行了国事访问。下个月中共20大即将召开，外界预期习近平将打破政治传统，让自己获得第三个任期的连任。

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯总统普京在乌兹别克斯坦与中国国家主席习近平会晤时表示，俄罗斯珍视中国在乌克兰危机问题上所持的平衡立场，理解中国对这一问题的关切，但也将阐明己方观点。他表示，俄罗斯坚定奉行“一个中国”原则，对美国及其附庸国在台湾海峡的挑衅行为表示谴责。普京还表示，俄罗斯和中国倡导建立基于国际法而不是人为规则的国际秩序。

中央电视台报道称，习近平在会晤时对普京表示：“面对世界之变、时代之变、历史之变，中方愿同俄方一道努力，体现大国担当，发挥引领作用，为变乱交织的世界注入稳定性。”

习近平强调，中方愿同俄方在涉及彼此核心利益问题上相互有力支持，深化贸易、农业、互联互通等领域务实合作。双方要加强在上海合作组织、亚信、金砖国家等多边框架内的协调和配合，推动各方增进团结互信，拓展务实合作，维护本地区安全利益，维护广大发展中国家和新兴市场国家共同利益。

习近平和普京的上一次实体会面还是在乌克兰战争爆发前。普京前往北京出席北京冬奥会。双方承诺两国间的战略合作没有禁区，不仅对美国主导的全球秩序发起了挑战，也在着力推动世界政治格局的多极化发展。

普京在乌克兰战争已经持续了近7个月后再度与习近平举行会晤。这场战争令俄罗斯同西方国家在军事和经济上正在经历冷战以来最紧张的关系。

俄罗斯最高领导人目前尚未对俄军在乌克兰东北部地区乌军大反攻中遭遇的溃败公开表态。

普京的战争如何影响了世界经济 德国：钱越来越不经花 德国消费者已经感受到基本生活成本的上涨。乌克兰战争以及对俄制裁带来的后果在这里能够明显感受得到。今年3月，德国通货膨胀率达到了1981年以来的最高水平。德国政府在针对俄罗斯煤炭的制裁上非常积极，但是在完全禁止进口俄罗斯天然气和石油这件事上，却始终犹豫不决。

普京的战争如何影响了世界经济 肯尼亚：排长队加油 在内罗毕，等待加油的汽车排成了长队。这里的人们也感受到了乌克兰战争的影响。燃油不仅价格暴涨，而且还十分紧缺——更不用说这里的食品供应危机了。在联合国安理会会议上，肯尼亚常驻联合国代表基马尼（Martin Kimani）表达了担忧，他将乌克兰东部的情况与非洲在殖民时代结束之后发生的变化进行了比较。

普京的战争如何影响了世界经济 谁来保证对土耳其的小麦供应？ 俄罗斯是世界上最大的小麦生产国。因为针对俄罗斯出口产品的制裁措施，很多国家面包价格也一路飞涨——土耳其就是一例。国际制裁使得供应链受到干扰。而乌克兰也是全球最大的小麦出口国之一，而战争状态使得这里无法将出口商品从其位于黑海沿岸的港口运出。

普京的战争如何影响了世界经济 伊拉克：小麦价格飞涨 在巴格达的贾米拉批发市场，工人正在将一袋一袋的小麦堆放在仓库。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，伊拉克的小麦价格一路飙升，因为俄罗斯和乌克兰在世界小麦贸易总额中占的比例高达30%以上。伊拉克迄今对战争持中立态度，但是该国已经禁止民众张贴支持普京的海报。

普京的战争如何影响了世界经济 秘鲁：街头骚乱 在秘鲁首都利马，示威者和警方发生了冲突。他们对食品价格的暴涨感到不满，乌克兰战争的爆发使得原本就存在的危机进一步恶化。秘鲁总统卡斯蒂略（Pedro Castillo）一度宣布进入紧急状态并实施宵禁，但是当这些措施取消之后，抗议者又重新走上街头。

普京的战争如何影响了世界经济 斯里兰卡：进入紧急状态 不满的民众在斯里兰卡也走上街头，示威者还一度试图冲击总统拉贾帕克萨的私人府邸。基本生活成本的暴涨、燃料紧缺和断电情况迫使总统宣布了紧急状态法，并请求印度和中国帮助采购该国需要的资源。

普京的战争如何影响了世界经济 苏格兰人也坐不住了！ 在苏格兰也举行了抗议食品和能源价格上涨的示威活动。英国退欧已经两年有余，对居民生活的很多方面都产生了影响，尤其是物价上涨，而乌克兰战争则让这一局面雪上加霜。

普京的战争如何影响了世界经济 炸鱼薯条也吃不起了？ 炸鱼薯条被视为英国“国民美食”。英国人每年大概会吃掉3.8亿份。但是对俄罗斯的严厉制裁导致原产俄罗斯的白鲑鱼、食用油和能源都在涨价。2022年2月，英国通胀率已经达到了6.2%。

普京的战争如何影响了世界经济 尼日利亚面临机遇？ 尼日利亚一直都希望能够减少对于进口食品的依赖，并且使本国经济在其它领域也能具有更大的灵活性。乌克兰战争是否会为尼日利亚提高自给自足能力方面提供机遇呢？该国首富丹哥特（Aliko Dangot）不久开办了尼日利亚最大规模的化肥厂，并且希望能够迎来诸多买家。



习近平和普京

习近平与普京之间伙伴关系的深化被认为是继中国在过去40年里的惊人崛起之后地缘政治中最重要的发展之一。

1991年苏联解体后，曾经在全球共产主义等级制度中扮演领导者角色的俄罗斯现在却成了崛起中的中国的小伙伴。外界普遍预期中国将在未来十年内超过美国，成为世界上最大的经济体。

虽然俄罗斯和中国在过去是竞争对手，并且中苏之间爆发过战争，但普京和习近平对世界的看法是一致的，他们认为西方是腐朽和没落的。

澳大利亚新南威尔士大学政治和国际关系高级讲师科罗廖夫（Alexander Korolev）说：“（普京和习近平）的会晤表明，中国不仅愿意与俄罗斯继续‘以往’的合作，甚至要展示支持并加速形成更强大的中俄关系。”

德国马歇尔基金会研究院马安洲（Andrew Small）认为，普习再度会晤具有高度的象征性意义。他说：“这意味着习近平可以将上合组织这种非西方国家的聚会作为抗衡七国集团、北约的组织进行展示。”

2013年习近平开始出任中国国家主席以来已经与普京举行了38次会晤，但是拜登2021年当选美国总统以来，习近平尚未与他举行过实体会面。

拜登：我和习近平不是老朋友 只是工作关系

能源

在西方国家因乌克兰战争而对俄罗斯实施了当代历史上最为严厉的制裁之后，普京表示，在过去几个世纪俄罗斯将西方视作经济增长、科技和战争各种力量博弈之地之后，现在开始转向亚洲。

随着欧洲对俄罗斯石油和天然气采购量的不断减少，普京寻求加大对中国和亚洲国家的能源出口，而输送能源的管道就有可能铺设在蒙古。中、俄、蒙三国领导人也将在上合组织峰会期间举行三方会谈。

俄罗斯国家能源巨头Gazprom多年来一直在研究如何穿越蒙古，铺设大型天然气管线西伯利亚2号，将天然气输送到中国。

这条管线如果铺通，每年将可输送500亿立方米的天然气，相当于北溪1号的年输送量，约占俄罗斯通常每年输送给欧洲天然气总量的三分之一。

（路透社）

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