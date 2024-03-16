 第23條：告解保密性受疑 美大使低調訪港 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.03.2024

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政治

第23條：告解保密性受疑 美大使低調訪港

香港《維護國家安全條例草案》立法本週完成逐條審議，最快在4月前就可能三讀通過。不過有活動人士質疑，該項立法將迫使神父公布信徒懺悔的內容，威脅香港的宗教自由。對此，天主教香港教區也正式做出回應。

香港基本法第23條立法已完成逐條審議。圖為香港回歸26週年，當地掛滿香港區旗與中國國旗。

香港基本法第23條立法已完成逐條審議。圖為香港回歸26週年，當地掛滿香港區旗與中國國旗。

（德國之聲中文網）天主教香港教區週五（3月15日）發出聲明強調，告解的保密性不會改變，以回應外界對23條立法威脅宗教自由的疑慮。

聲明中表示，「認同作為公民有義務保障國家安全」，但承諾「23條立法不會改變教會一貫以來施行的告解的保密性」。文中也提及，香港教區曾就 23 條立法表達意見，但並未透露意見內容。

此前，英國倡議組織「香港監察」（Hong Kong Watch）發布一份由16名宗教或信仰自由專家的聲明，對第23條立法的影響表達「深切而嚴重的擔憂」，指該法直接威脅宗教自由，特別是天主教教會的「告解」保密性質。

內文引述《維護國家安全條例草案》中的「隱匿叛國罪」，稱若一個人知道他人犯有「叛國罪」 ，但未在合理時間內向當局透露，最高可判處14年監禁。

聲明說，第23條立法強迫神父違反意願和良心透露懺悔內容，不僅侵犯懺悔者的隱私，也違反了《世界人權宣言》第十八條，「必須受到全世界有良知的人們的譴責」。

圖為2003年，一名反對第23條的示威者在街上發送黃絲帶（資料照）

圖為2003年，一名反對第23條的示威者在街上發送黃絲帶（資料照）

另外，該項聲明也指控草案中的模糊規定將「國家安全」的概念延伸至極限，並且有可能以國安之名進行政治動機起訴。

對此，香港政府13日反駁此說法，批評該份聯署聲明刻意誤導公眾，指「叛國罪和隱匿叛國罪，無論是在香港還是其他普通法司法管轄區，都是存在已久的罪行，並非針對宗教人士或信眾，亦和宗教自由毫無關係」。

此外，港府發言人也批評「香港監察」為反華組織，稱內部有多名成員為「反中亂港分子」。

美國駐中大使訪港

美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）3月11至12日低調出訪香港，成為他自2022年就任以來首度公開訪港。由於適逢立法會審議第23條立法期間，伯恩斯此行也格外引起關注。

美國駐中國大使伯恩斯11日至12日低調訪港。圖為他在 2021年出席國會聽證會（資料照）

美國駐中國大使伯恩斯11日至12日低調訪港。圖為他在 2021年出席國會聽證會（資料照）

他在接受彭博社採訪時指出，美國政府對香港第23條有嚴重關切，國務院在過去幾週已經非常明確地表達擔憂，將持續關注未來幾週的發展。

與此同時，美國國會委員會週四也去信國務卿布林肯（Antony Blinken）表示對第23條的嚴重關切，要求他對破壞香港民主自由的官員採取額外措施，並透過維護國際法和條約來保護美國公民和企業，以及美國在香港的其他利益。

信中亦呼籲美國國務院應該重新評估商業和旅行建議，讓美國公眾瞭解中國和香港政府帶來的風險。若第23條立法通過，那麼美國當前對香港的2級旅行警告可能不再適用。

中國外交部駐港公署對此則表示「強烈不滿和堅決反對」，批評「一些美議員政客對美國侵犯人權、限制言論自由的斑斑劣跡熟視無睹、裝聾作啞，卻不遺餘力地以『破壞法治』『跨國鎮壓』給別人潑髒水......這充分揭露他們赤裸裸的虛偽雙標、狹隘頑固的意識形態偏見、根深蒂固的霸權思維和強盜邏輯」。

（綜合報導）

 

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