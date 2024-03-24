“第23条”进一步削弱香港金融地位

（德国之声中文网）新冠疫情、镇压民主运动和中美贸易摩擦对香港作为国际金融中心的声誉造成了严重打击。香港曾被视为连接西方和中国的主要门户，但现在许多投资者认为，要将香港与专制的中国大陆区分开来越来越难--这一困境引发外国企业纷纷从这座曾经被誉为东方之珠的城市撤离。

根据香港人口普查和统计部门的数据，自2019年以来，在香港设立地区总部的全球公司数量下降了8.4%。

据《华尔街日报》最近报道，美国公司的数据更为明显：在过去十年中，三分之一的美国公司已将总部迁出香港。那些留在香港的跨国公司在过去四年里裁员将近三分之一。

0票反对 “23条”立法通过

"第23条"可能加剧企业外迁潮

在中国于2020年对香港实施"国安法"之后，香港立法会周二（3月20日）进行三读之后全票通过《维护国家安全条例草案》，完成香港《基本法》第23条立法。维权组织称这条法律几乎会消灭所有异见。"国安法"已经使长达一年的民主抗议活动被彻底镇压，数百名活动人士被捕，独立媒体机构被关闭。"第23条"被视为让针对反香港政府和反中共政权的个人、公司和民间团体的打击变得更加容易。许多外国投资者也同样忧心忡忡。

美国驻香港总领事格雷戈里-梅（Gregory May）最近在接受彭博社采访时警告说，出于数据安全的考虑，一些美国公司目前在访问香港时使用一次性手机和笔记本电脑，他说香港正在逐渐走向大陆的那种互联网审查制度。

美国国务院最近警告说，新法将对国家机密和外部干涉采用"宽泛而模糊"的定义，这可能会被用来压制任何批评者。

政治打压损害经济自由

加拿大弗雷泽研究所经济自由中心高级研究员米切尔（Matt Mitchell）告诉德国之声："如果你试图限制结社、集会和言论自由，你就会对法治和经济自由产生溢出效应。"

去年，弗雷泽研究所和总部设在美国的卡托研究所（Cato Institute）在年度人类自由度指数排名中将香港排在165个司法管辖区的第46位。在所有被研究的地区中，香港的排名下降了17位，是除军政府统治的缅甸之外排名下降幅度最大的地区。

米切尔警告说："下降到46位还没有反映全部情况，因为它包含了2021年的数据，当时由于疫情，每个国家都限制了一些自由。"他认为，在定于9月公布的2024年指数中，香港的排名很可能会进一步下滑。

在经济自由度指数排名中，香港也跌至第二位。自该排名创立以来，香港一直位居榜首，但这次输给了新加坡。新加坡这个热带城市国家一直自我标榜为"亚洲瑞士"。根据彭博资讯的数据，目前约有4,200家跨国公司在这里设立了地区总部，而香港只有1,336家。

在台湾前途、乌克兰战争和贸易摩擦等问题上，中国与美国的地缘政治关系持续紧张，企业需要与中国保持距离，这通常会促使它们做出迁出香港的决定。最近，华盛顿限制中国企业采购用于人工智能（AI）平台的高端芯片，加剧了这种紧张关系。

新加坡受益于美国"友商外包"政策

摩根士丹利前亚洲区主席罗奇（Stephen Roach）表示，新加坡和其他亚洲城市同时受益于美国最近的"友商外包"政策--美国的供应链越来越优先考虑被视为盟友的国家。

罗奇最近在《金融时报》的一篇专栏文章中写道，华盛顿的政策转变"给香港的亚洲盟友带来了压力，迫使他们在中美之间选边站"。

罗奇的文章标题为"我很痛苦地说香港玩完了"，特别提到了香港股市目前乏善可陈的表现，在中港两地引发了广泛的恐慌。



恒生指数目前报16,543点，比2018年的历史最高点低了约50%，与1997年香港被殖民统治者英国交还给中共政权时的水平差不多。相比之下，许多美股近几个月大幅反弹，创出新高。

除股票外，香港金融业依然强劲？

香港大学亚洲环球研究所总监邓希炜告诉德国之声："如果你看一下香港作为金融中心的五大支柱，除了股市，其他四大支柱--债券市场、保险业、资产管理和银行业--都在不断改善。"

邓希炜引用了他自己的研究，表明香港正迎来年轻、受教育程度较高的劳动力净流入，并表示香港的法律体系和中国不同，仍然"非常独立、透明和公平"。

香港扮演为中国企业服务的新角色

邓希炜预测，香港将继续成为通往中国的门户，但更多的是为其他亚洲国家和中东地区服务。

他坚持认为："说香港已经玩完，说香港不再充满活力，不再对中国和世界其他国家重要，为时尚早。"

另一些人则认为，由于与西方的紧张关系持续加剧，北京选择了自己的"友商外包"模式，因此香港对于在国际上开展业务的中国企业发挥着更加关键的作用。

总部位于伦敦的凯投宏观（Capital Economics）首席亚洲经济学家威廉姆斯（Mark Williams）告诉德国之声："香港正在从一个国际金融中心转变为中国企业的离岸中心。"

他说："过去，香港曾与其他全球金融中心争夺中国业务。但中国企业对在伦敦或纽约上市持谨慎态度，而香港是唯一能够为这些企业提供安全保障、免受地缘政治压力的全球金融中心。"

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