第四波疫情肆虐 德国染疫病例续创新高

（德国之声中文网）10 月下旬以来，德国遭受第四波新冠疫情冲击。根据本周三（11月17日）的报告，新冠染疫新增数量又创下新纪录。联邦疾控机构--罗伯特科赫研究所报称，过去 24 小时内德国共有52826 例新染疫病例，与一周前同一天相比增 13,150 例，为 2020 年初大流行瘟疫爆发以来的最高数字；每10万人7天发病率也创下319.5的新高（前一天为312.4）；与新冠有关的死亡人数一天内增加了 294 人，总数达98274 人。

数字同时显示，尽管感染率高，但死亡人数仍低于 2020 年 12 月疫情迄今最高峰时水平，主因是约三分之二人口接种了疫苗。

然而，专家们警告说，数字表明，疫情未得到控制。德国顶级病毒学家之一 的德罗斯滕 (Christian Drosten) 上周预测，如果疫苗接种率不增加且不采取其它抗疫措施，在冬季可能会又有多达 10 万人死于新冠病毒。

专家们指出，冬季感染人数可能会继续上升，部分原因是，随着圣诞节临近，室内聚会人数会增加。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 何时轮上我？ 2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 德尔塔变种来袭 随着疫苗接种的推进和限制措施逐渐显现效果，春夏之交德国的感染情况好转。6月初德国已有50%的居民至少接种了一剂疫苗。服务业、文化生活开始逐渐恢复、放松。但此时，罗伯特-科赫研究所已发出警告，最早在印度被发现的德尔塔变种开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 未成年人加入 2021年8月初，联邦和各州卫生部宣布，为12岁以上的青少年提供疫苗接种。此时，德国的接种速度已明显放缓，大部分有意愿打疫苗的人已经完成了接种。如何继续提高接种率，成了政府和社会面临的一个难题。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 疫情第四波 8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 苦口婆心 到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。9月中旬各级政府开展了“行动宣传周”，通过科普宣传、流动接种站、送咨询到社区等活动，力图说服、争取更多民众接种疫苗。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 政府更迭 谁来抗疫？ 德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 接种率不够 加强针来补 11月4日，罗伯特-科赫研究所更新发布称，对于尚未、或未完整接种疫苗的人来说，感染新冠病毒的健康风险“非常高”。此前卫生部长施潘已呼吁各地重启一个多月前关闭的接种中心，为已接种者施打加强针。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 狂欢不耽误 11月11日，德国单日新冠确诊病例首超5万，接连数日感染数创下疫情爆发以来的新高。而这一天，也是传统的狂欢节活动季的开始，在科隆、杜塞尔多夫等城市，仍有成千上万人涌向街头、酒吧聚会欢庆。虽然有关活动场所采取了“2G准入”、限制人数等措施，还是有专家担心发生聚集性传播。



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呼吁提前施打加强针

德国 16 个州的州长定于周四联席磋商应对第四波疫情步骤。这些步骤可能包括严令佩戴口罩、出示疫苗接种或染疫康复的证明，方有资格参加社交、社会活动，例如进入音乐会堂、餐厅和酒吧。州长们也可能会讨论如何打消部分公民对疫苗接种的疑虑。

会议召开前夕，联邦卫生部长施潘(Jens Spahn) 在接受媒体采访时呼吁，即使在第一次全面接种疫苗能提供的6个月高免疫力减弱之前，也应考虑向所有 18 岁以上成年人提供加强疫苗接种。不过，他的建议遭到医生协会和患者权益团体的批评。

德国最大医生组织之一的全科大夫联合会负责人魏格尔特 (Ulrich Weigeldt) 对媒体表示，此举可能会使更需增强免疫力的弱势群体付出代价。他呼吁在加强疫苗供应方面有更好的组织，否则，诊所将难以应对需求。

观看视频 02:57 接种疫苗却感染？疫苗突破问题日益浮现

忧虑经济损失

与此同时，主要经济研究机构发出警告称，染疫人数上升正危及德国经济复苏。设址慕尼黑的ifo经济研究所所长弗斯特（Clemens Fuest）在《帕绍新报》（Passauer Neue Presse）上表示，"疫情蔓延正导致社会消费萎缩，美食、旅游、文化、经济活动减少，因为，人们要躲避感染风险。"他指出，"感染风险趋高时，大多数人本就不会去餐馆或参与大型社交活动，无论它们是否被国家强制关闭。"

这位经济学家呼吁州长们严格实施俗称的 2-G 规则（出示接种疫苗或康复证明），以避免经济活动受到非必要限制。此外，他强调，还需采取措施减少校园内感染危险。

弗斯特所长还敦促政府对仍未接种疫苗者"施压"。他说："若想战胜大流行瘟疫，便不能追求取悦所有人。"他指出，无故拒绝接种疫苗者是在危及他人。

疫情阴影下走入狂欢季 2G规则 在莱茵兰的狂欢节重镇科隆和杜塞尔多夫，今年的室内聚会活动一律实施“2G”准入限制：只有接种了疫苗或感染康复者才能参加。

疫情阴影下走入狂欢季 11月11日11点 这是狂欢季节正式开始的时间。在狂欢节传统浓厚的莱茵地区，从这时到狂欢收尾高潮“玫瑰星期一”的两个多月被称为“一年中的第五季”。11日11点，人们会聚集在市中心，共同投入狂欢节的情绪。不过今年的场面当然不比往年。

疫情阴影下走入狂欢季 疫情阴影 因受疫情影响，上一个狂欢季，大型公众活动取消，德国人就是安安静静在家度过的。本以为这一次又可以尽情庆祝，没想到冬季来临后第四波疫情再度席卷全国。

疫情阴影下走入狂欢季 重要角色缺席 狂欢节协会选出的“王子”象征性地成为狂欢者的领袖。他会现身各种大型聚会活动（资料图片，前排右二为王子）。但今年科隆的“王子”在狂欢季前不幸中招，被检测出感染了新冠，虽然他已经完全接种了疫苗。他不得不在家隔离，暂时缺席活动，由他的助手“少女”（站立者）和“农夫”顶替。

疫情阴影下走入狂欢季 狂欢节大会？ 对于比较专业的狂欢节粉丝来说，除了看花车游行，参加集表演、戏谑、聚饮于一身的“狂欢节大会”（Karnevalsitzung）才是更过瘾的重头戏。但这种动辄数百人的室内聚集活动还能否照常举行，还是个未知数。

疫情阴影下走入狂欢季 如临大敌 科隆在几天前就开始准备设置隔离护栏、路障等，并派出更多人员，以便能检查、控制人数及维持秩序。市中心的几个热点地区几乎全部被栅栏包围。科隆市长则再次呼吁市民接种新冠疫苗。



（德新社，路透社）

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