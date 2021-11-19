 第四波疫情挡不住 柏林体育场座无虚席 | 足坛体坛 | DW | 21.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

足坛体坛

第四波疫情挡不住 柏林体育场座无虚席

周六晚，2万2000多名观众在热烈的气氛中现场观看了柏林联盟足球俱乐部和柏林赫尔塔队的比赛。在德国新冠发病率不断飙升的背景下，这场比赛也招致批评。

Fußball Bundesliga Union Berlin v Hertha BSC

2万2000多名观众11月20日在柏林老林务所畔体育场观看柏林两支足球队的比赛

（德国之声中文网）周六晚，球迷们从四面八方涌向老林务所畔体育场。他们一路喝酒聊天，按捺不住兴奋。体育场外早已排起长龙，人头攒动，摩肩接踵，热闹非凡。老林务所畔体育场可容纳22012名观众。主办方称，所有门票全部售罄。

连日来，德国的新冠发病率不断创下新高，死亡人数节节攀升。而柏林却可以在这样的情况下举行现场观众如此之多的比赛？

先前，柏林市议会同意了柏林联足球俱乐部在所谓2G(入场观众均为接种过疫苗或新冠痊愈者）前提下举办这场比赛的申请。主办方在足球场附近设立了新冠速测中心，"建议"球迷们入场前进行测试，并"建议"观众在自己的座位上戴上口罩。此外，场内还禁止饮用含酒精饮料。

Fußball Bundesliga Union Berlin v Hertha BSC

戴口罩的观众寥寥无几

然而，随着柏林联前锋阿沃尼伊（Taiwo Awoniyi）在第8分钟攻入一球，球迷们便开始手舞足蹈，纵情欢呼了。口罩几乎没人佩戴，盛着酒的纸杯在人们之间传递。等到15分钟后克里斯托弗·特里梅尔（Christopher Trimmel）为柏林联攻入第二个球时，球迷们已经兴奋地拥抱在一起了。

Fußball Bundesliga Union Berlin v Hertha BSC

柏林联球队的支持者高举横幅

疫情汹涌，接种率不足

即使在露天体育场内感染的风险被认为对痊愈者和和接种过疫苗的人来说相对较低，但重症监护室的医生和护理人员却对这样的画面感到不寒而栗。在德国许多联邦州，重症监护病房已达到负荷极限，不得不将患者转移到其它地区的医院，甚至其它国家。上周，意大利的医院收治了数名巴伐利亚的重症患者。

观看视频 02:15

德国疫情:医护人员精疲力竭 依然全力以赴

周五，巴伐利亚州宣布取消该州所有圣诞市场，并对7天内新冠发病率超过每10万人1000人的地区实施封锁。此外，法兰克福、埃尔福特、纽伦堡等地也纷纷宣布取消圣诞市场。

罗伯特·科赫研究所（RKI）周日（11月21日）报告，德国7天来每10万居民的发病率高达372.7，为历史最高水平。一周前这个数字为289。

德国目前已有67.9%的人口完全接种疫苗。据《星期日图片报》周日报道，民调机构INSA的调查显示，德国52%的受调查者支持引入接种新冠疫苗的义务，41%的人反对，7%的人不置可否或表示不确定。共有1001人参加了该项调查。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

德国新冠政策错在哪儿？

新冠第四波疫情猛烈冲击德国，引发对当局抗疫政策不当的争论。问题是否在于政界未能充分听取科学界意见？联邦总统也参与了争论。  

评论：新冠下的德国，你要去往何方？

在德国，第四波新冠疫情来势如此之凶猛，让重症监护室的护理人员们流泪，让牧师们要准备在哀悼中度过圣诞节。德国之声记者Sabine Kinkartz指出，政界没有展现出勇气，目前的情况令人沮丧。  

相关音频视频

德国疫情来势汹汹 圣诞市场商贩忧心忡忡  

相关内容

ABD0058_20211110 - WIEN - ÖSTERREICH: Ein Impfbus aufgenommen am Mittwoch, 10. November 2021, in Wien-Mitte. Viele wollen sich jetzt - nachdem, ab Montag die 2-G-Regel für den gesamten Freizeitbereich gelten wird, gegen das Coronavirus impfen lassen. - FOTO: APA/HERBERT PFARRHOFER - 20211110_PD2800

奥地利将成为欧洲首个强制接种疫苗的国家 19.11.2021

全面封禁从下周一开始，强制接种疫苗从明年2月1日开始。根据目前的数据，奥地利每10万居民中7天新增感染率约为1000。

德国疫情来势汹汹 圣诞市场商贩忧心忡忡 20.11.2021

德国疫情数字屡创新高，传统的圣诞市场到底是开还是不开？在慕尼黑，市政府已经宣布今年再次取消市中心的圣诞市场。而在其他城市，当局仍然犹豫不决。面临重大经济损失的商贩万分无奈。

BEIJING, CHINA - APRIL 03: A general view shows the ice rink at the Capital Indoor Stadium in Beijing during a figure skating test event for the 2022 Beijing Winter Olympic Games on April 3, 2021 in Beijing, China. A Meet in Beijing ice test event for the 2022 Winter Olympics will be held from April 1-10. (Photo by Emmanuel Wong/Getty Images)

冬奥会发现有选手感染新冠 场馆观众人数设限 13.11.2021

北京冬奥会组委表示，参加测试赛的两名外籍选手新冠检测结果呈阳性，他们被诊断为无症状感染者。距离冬奥会还有不到百天时间，中国的零容忍防疫将迎来严峻考验。改造成“冰立方”的“水立方”表示，入场观众上限为1千。

广告

非常德国

伊丽莎白·佩茨（Elisabeth Pähtz）是德国历史上第一位晋升为大师级的棋手

德国女棋手的大师之路

伊丽莎白·佩茨（Elisabeth Pähtz）是德国历史上第一位晋升为特级大师的棋手。虽然感觉人生已经达到了暂时的巅峰，但这还远远不是最高点。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  