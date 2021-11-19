第四波疫情挡不住 柏林体育场座无虚席

（德国之声中文网）周六晚，球迷们从四面八方涌向老林务所畔体育场。他们一路喝酒聊天，按捺不住兴奋。体育场外早已排起长龙，人头攒动，摩肩接踵，热闹非凡。老林务所畔体育场可容纳22012名观众。主办方称，所有门票全部售罄。

连日来，德国的新冠发病率不断创下新高，死亡人数节节攀升。而柏林却可以在这样的情况下举行现场观众如此之多的比赛？

先前，柏林市议会同意了柏林联足球俱乐部在所谓2G(入场观众均为接种过疫苗或新冠痊愈者）前提下举办这场比赛的申请。主办方在足球场附近设立了新冠速测中心，"建议"球迷们入场前进行测试，并"建议"观众在自己的座位上戴上口罩。此外，场内还禁止饮用含酒精饮料。

戴口罩的观众寥寥无几

然而，随着柏林联前锋阿沃尼伊（Taiwo Awoniyi）在第8分钟攻入一球，球迷们便开始手舞足蹈，纵情欢呼了。口罩几乎没人佩戴，盛着酒的纸杯在人们之间传递。等到15分钟后克里斯托弗·特里梅尔（Christopher Trimmel）为柏林联攻入第二个球时，球迷们已经兴奋地拥抱在一起了。

柏林联球队的支持者高举横幅

疫情汹涌，接种率不足

即使在露天体育场内感染的风险被认为对痊愈者和和接种过疫苗的人来说相对较低，但重症监护室的医生和护理人员却对这样的画面感到不寒而栗。在德国许多联邦州，重症监护病房已达到负荷极限，不得不将患者转移到其它地区的医院，甚至其它国家。上周，意大利的医院收治了数名巴伐利亚的重症患者。

观看视频 02:15 德国疫情:医护人员精疲力竭 依然全力以赴

周五，巴伐利亚州宣布取消该州所有圣诞市场，并对7天内新冠发病率超过每10万人1000人的地区实施封锁。此外，法兰克福、埃尔福特、纽伦堡等地也纷纷宣布取消圣诞市场。

罗伯特·科赫研究所（RKI）周日（11月21日）报告，德国7天来每10万居民的发病率高达372.7，为历史最高水平。一周前这个数字为289。

德国目前已有67.9%的人口完全接种疫苗。据《星期日图片报》周日报道，民调机构INSA的调查显示，德国52%的受调查者支持引入接种新冠疫苗的义务，41%的人反对，7%的人不置可否或表示不确定。共有1001人参加了该项调查。

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