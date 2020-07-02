第二波疫情疯狂来袭 特朗普:"病毒会消失的"

（德国之声中文网）根据约翰·霍普金斯大学统计，周三（7月1日）美国新确诊的人数高达50700人，而根据《华盛顿邮报》报道更是高达52800人。在两天前的周一，根据《纽约时报》报道，美国当天确诊人数高达53700人。而自一周以来，美国每日的新增确诊人数都超过4万。这甚至超过了此前疫情高峰期4月、5月时的每日新增人数。

疫情汹涌，美国总统特朗普似乎也不知该作何评价。在接受福克斯商业新闻采访时，特朗普表示"病毒总有一天会消失的"。民主党方面则指责特朗普无能，已经向病毒投降。

此外，特朗普也在采访中称，他相信美国经济很快就会恢复。

失业率降至11.1%

与此同时，美国劳动力市场传来好消息，延续了5月以来的回暖态势，失业率明显下降。

根据美国劳工统计局最新数字，在6月份，美国增加了480万就业，失业率从此前的13.3%降至11.1%。迄今，因疫情而新增加的2200万失业人口已经有三分之一重新上岗。

不过，一些州因为疫情吃紧而重新开始实施封锁措施，这再度影响劳动市场。首次申领失业救济的美国人在上周几乎没有下降，仍高达147万。尽管该数字自3月下旬以来一直呈现稳步下降，然而仍是疫情前最高峰（1982年）的两倍多。目前，美国领取失业救济的总人数援助维持在1900万。

自新冠疫情开始至今，美国总计感染人数已经超过260万，病亡人数超过12.8万。

王凡/李鱼（德新社，美联社，NTV）