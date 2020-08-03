（德国之声中文网）早在几个月前，病毒学家就已预计会有第二波新冠疫情出现。违反防疫规定的人越多，发生第二波疫情的风险就越大。现在，预言似乎成真。

多国不再严格执行防疫限制措施。德国、西班牙和希腊皆属于最早放宽限制的欧洲国家。世界卫生组织曾警告说，新冠病毒可能永远不会完全消失。该组织强调，如果人们掉以轻心，恢复常态，有可能面临严重后果。

不少国家的商店和饭店重新开张。以澳大利亚为例，夜店和酒吧的客人感染病例增多后，堪培拉政府再次收紧了限制措施。

不少国家的商店和饭店重新开张

人们愈加渴望旅行，这也是感染率上升的原因之一。太多的人聚集在过小的空间里；派对也再次举行。世界各地的感染风险都在上升。7月底，德国感染人数剧增。再生传染数R值也呈回升趋势。

R值（再生数）

R值代表每名感染者平均传染的人数，该数值可帮助卫生机构更好地预测病毒传播模式。例如，如果R值为3，则意味着一名感染者将再传染3个人。如果R值为1，则感染率基本保持不变。德国7月底的R值上升到1以上。其中的原因之一可能是在大流行病尚未结束的情况下，游客出现扎堆现象。

如果感染人数下降，则代表应对疫情获得初步成功。但是，如果情况相反，R值上升，这可能意味着第二波疫情来袭。美国和巴西的感染人数近来增长尤为迅猛，印度和南非紧随其后。仅在巴西，已有超过200万新冠确诊病例。根据巴西卫生部的数据，截止7月底已有260多万人被感染。

第二波疫情

国际上目前对于第二波疫情的定义尚未有统一标准，世界卫生组织也没有明确的指导方针。世卫组织发言人林德迈尔（Christian Lindmeier）在回复德国之声的电子邮件中写道："该术语（仅）指最初疫情减缓后发生的新疫情。这同样适用于'第三波'。"

在大流行病爆发之初，病毒学家已经提醒要避免再次发生大规模感染，并呼吁人们不要将感染人数下降视为放松警惕的通行证。 科学家正在将新冠病毒与1918年至1920年肆虐全球的西班牙流感进行比较。世界卫生组织的数据显示，那场流感曾在世界范围内夺走了2000万至5000万人的性命。

1918年的西班牙流感造成数千万人丧生

那场大流行瘟疫共出现三波疫情。第二波比第一波严重得多，造成更多人死亡。在各个阶段之间，病毒发生了变异。目前的新型冠状病毒也可能是这种情况。

病毒发生变异怎么办？

每种病毒都可以变异，即发生变化。最理想的情况是突变使病毒弱化。这意味着它的危险性降低，受害者人数也会减少。这种情况发生的前提是许多人对病毒产生了免疫力。研究人员目前尚不了解新冠病毒是否属于这种情况。

人类对大多数病毒都可以产生免疫力。感染后的人体会产生抗体，如果这些抗体能成功抵抗病毒，被感染者就会对相应的病毒具有免疫力，因而免受病毒的再次伤害。

然而，人们尚不清楚这一点是否也完全适用于新冠病毒。越来越多的病例表明，一些新冠感染者在几个月后就不再具有任何可检测到的抗体。这可能意味着他们可能会再次受到感染。专家可以通过血清检测确定某人是否已产生针对该病毒的抗体。但是，这类检测无法确定此人是否对该病毒具有免疫力以及免疫力的持续时间。科学家正试图解答这些问题。

在新冠疫情最严重的时期，不断听到有人建议实现"群体免疫"，因为，只有这样才能遏制这种疾病。一般情况下，当很高比例的人群已经免疫时，便会产生群体免疫，病原体由此无法再迅速传播。大约70％至90％的人口必须对病毒免疫才能阻止它继续传播。

知名医学杂志《柳叶刀》近日发表了一项关于群体免疫的研究表明，针对新冠病毒的群体免疫将"难以实现''。马德里卡洛斯三世健康研究所、西班牙卫生部和美国哈佛大学的科学家参与了这项研究，这是迄今 (ZH): 第二波疫情已经到来？ 为止在欧洲进行的最大规模的抗体研究，涉及6万人。调查显示，只有约5％的西班牙人形成了针对该病毒的抗体。

病毒喜冷怕热

病毒喜欢寒冷的环境。这就是为什么在低温的屠宰场中多次爆发新冠疫情的原因之一。通常而言，天热的时候病毒传播速度放相对缓。因此，在温暖的季节，病毒感染人数相对较少。除此之外，如果室外寒冷，人们在室内的时间会增多，而室内的空气流通要少于室外。这意味着载有病毒的气溶胶（微小的空中飞沫）则更容易传播。

大流行开始时，专家认为新冠病毒是通过较大的飞沫传播的，例如咳嗽和说话产生的飞沫，另外，接触被新冠病毒污染的物体表面也能导致人患病。但是我们很快便了解到：该病毒还可以以气溶胶的形式在空中徘徊并以这种方式传播。

干燥而寒冷的室外也是病毒存活的理想条件。气溶胶此时在空气中停留的时间要比温暖的天气中长得多。然而，任何时候都要采取防护措施，毕竟，北半球的冬季尚未开始。

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