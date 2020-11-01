 第二波疫情冲击：欧盟称2023年经济才会复苏 | 经济纵横 | DW | 08.11.2020

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经济纵横

第二波疫情冲击：欧盟称2023年经济才会复苏

尽管受到新冠疫情冲击，欧盟经济在夏季的增长速度超过预期。然而，随着第二波疫情到来，欧盟官员表示好景不再，复苏暂停。

Deutschland Frankfurt Skyline (Getty Images/T. Lohnes)

（德国之声中文网）欧洲正在与第二波新冠疫情搏斗。欧盟经济事务专员真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）表示，经济复苏将在短期内暂停。

DW.COM

德国出口量虽然持续回升，但是数量依然远低于新冠危机前的水平。尽管7月以来连续第三个月增长，出口仍比去年减少了11％。

新冠疫情使欧洲经济遭受重大打击，19个欧元区国家第二季度GPD下跌12.1％，创历史新低。西班牙首当其冲，减少18.5％。

规模高达1.8万亿欧元的欧盟疫后经济振兴财政案，本周一通过时被誉为“欧盟历史性的一刻”。但是，欧洲议会内如今却传出了大量质疑声音。一些议员指出，振兴计划必须在保护法治等多个方面予以改进方可获得批准。

今年上半年，这场疫情使欧盟经济面临崩溃。但是，随着感染率下降、封锁令解禁和旅行限制放宽，欧盟经济在7月、8月和9月的恢复速度比预期要快，GDP增长了12.7%--这是自1995年开始记录以来的最大增幅。然而，随着感染率攀升并超过之前的水平，若干欧盟成员国已经重启防疫措施。

"经济反弹已经被中断了"，真蒂洛尼周四（11月6日）公布最新经济预估时对媒体说。

在7月，欧盟委员会说，欧元区19个国家的经济明年将增长6.1%。然而，最新公布的数据里，这一期望下调至4.2%。欧盟官方还预计，在2023年之前，经济不会回到 "疫情前的水平"。

真蒂洛尼说，"我们从来没有指望过V型复苏，现在更确定不会有了。"他说，由于病毒不可预测，欧盟的经济预估 "具有极高的不确定性"。

7月，欧盟领导人同意启动1.8万亿欧元的复苏计划。本周，欧元区财长们敦促尽快结束欧盟议会与各国政府在方案细节上的讨价还价。


  
张平/达扬 (路透社、法新社、美联社)

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