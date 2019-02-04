第二次特金会为何选在越南举行？

（德国之声中文网）越南和新加坡一样，同朝鲜以及美国都有外交关系。有报道说，朝鲜领导人金正恩对越南的经济和政治发展模式很感兴趣。

朝鲜在河内设有大使馆。去年11月，由朝鲜外务相李勇浩（Ri Yong Ho）率领一个代表团对河内进行了正式访问，并与越南政府官员举行了会晤。 据越南官媒报道，越南副总理兼外长范平明（Pham Binh Minh）在会晤中对朝鲜半岛的积极发展表示欢迎，同时强调越南愿意分享社会经济发展的经验。

新南威尔斯大学名誉教授、越南问题专家卡尔·泰尔（Carl Thayer）向德国之声表示，早在越南被选为下一次特金会的举办地前，金正恩就向越南政府表示，希望对河内进行正式访问。他说： "对金正恩来说， 访问越南比较安全。他可以从平壤坐私人飞机，三到四个小时就到达河内了。"

以越南为榜样

越南与朝鲜1950年正式建立外交关系。尽管双边关系不尽人意，两国在贸易问题上有分歧，但河内始终维持着和平壤的关系。泰尔教授说，越南接收了来自朝鲜的学生，他们在这里研究越南的经济模式。2010年，朝鲜和日本有关离散家庭团聚的多次秘密对话也是在越南举行的。

强烈的象征意义

选择越南作为下次特金会举办地也有强烈的象征意义。1975年，也就是20年越战结束时，越南面对的是经济困境和制裁。1986年，越南开始了一系列经济改革，经济自由化让这个东南亚国家起飞，成为该地区增长最强劲的经济体。去年，越南的GDP增长达到约7%。

越南经济近年来获得快速增长

越南也可以成为朝鲜的榜样，因为它虽然没有成为一个自由民主社会，但经济上仍取得了成功。它依然实行一党专制，但并没有停止和世界其它国家做生意。近年里， 越南吸引了大量外资，并与欧盟以及其它环太平洋国家完成了自由贸易谈判。

据韩国媒体报道，金正恩对越南的崛起也十分感兴趣。据报道，在和韩国总统文在寅的会晤中，金正恩表示，与中国的经济开放模式相比，他更倾向于越南模式。

卡尔·泰尔（Carl Thayer）向德国之声表示，"对于一些复杂的经济问题，朝鲜当然可以从中国和越南两边学习。我认为，越南模式并不适合朝鲜，但它展示了一些可能性。"

对各方来说都是一场好交易

对特朗普而言，越南也是一个举行会谈的安全之地。过去几年里，华盛顿和河内的关系显著改善。越南政府领导人和奥巴马以及特朗普都举行过正式会谈。

2017年5月， 越南总理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）与特朗普在白宫会晤，同年晚些时候，特朗普也访问了河内。美国也是越南重要的贸易伙伴，尤其是在华盛顿与北京陷入持续贸易纠纷的背景下。

在国情咨文讲话中， 特朗普称和朝鲜关系良好，也说提倡新一轮对话是"大胆新外交"的一部分。特朗普还说， 要不是因为他，"我们现在可能陷入和朝鲜的大战当中。"

特朗普现在可能会试图让河内扮演平壤的导师，对金正恩来说，越南的模式当然具有吸引力：既取得经济成功，又不放弃太多政治权力，并且同时又和美国以及欧盟搞好关系。