第二架汉莎包机抵达上海

因新冠疫情，许多在华德企的管理人员滞留德国。其中一些人现在已经搭乘第二架包机返回中国。但首先要进行隔离。
（德国之声中文网）运载德国经济界人士的第二个特别航班周四（6月4日）抵达上海。据驻华德国商会报道，搭乘该航班抵达上海浦东国际机场的181名乘客中，大部分是疫情爆发后滞留德国的在华德企管理人员、技术人员及其亲属。
为了重新推动两国间的经济合作，驻华德国商会和中国当局共同组织了包机服务。上周六（5月30日），大约180名乘客已经搭载第一架汉莎包机抵达中国北部城市天津。所有乘客必须在登机前和抵达后进行2次新冠病毒测试。
超过2千人希望尽快返回中国
虽然各自目的地有着不同的规定，但是包机乘客中的大部分人需要隔离两个星期。由于第一架包机的其中一位乘客在抵达天津后病毒检测呈阳性，导致所有同机乘客必须隔离2周。
但是据组织方公布的消息称，飞往上海的第2架包机的乘客预计隔离48小时后便可继续前往各自的目的地，但是在那里还需遵守当地的规定。
自三月以来，中国实际上已经对外国人封锁了边境，不再发放普通签证。而汉莎2架包机的乘客则是获得了4个月来中国首次发放的特别许可。
德国商会将审核是否继续组织返华包机。一项对德国公司的调查显示，有2000至2500
人表达了他们对搭乘包机的兴趣。目前大约有5200家德国公司在中国开展业务，在当地拥有上百万名员工。
李京慧/达扬 （德新社）
上周末，德国飞中国复工复产的包机在落地天津时被检测出一名新冠病毒无症状感染者，目前二次检测结果出炉，仍是阳性。不过，组织包机的德国工商大会与中方商讨后，原计划本周三飞往上海的汉莎包机可以继续起飞。 (01.06.2020)
本周日，中国卫生部门通报的新冠病毒新增感染病例中包括一例从德国输入的无症状感染者。据中国民航资源网报道，一名乘坐德国飞中国复工包机的德国籍工程师5月30日在天津入境时核酸检测结果显示为阳性。 (31.05.2020)