第二架汉莎包机抵达上海

（德国之声中文网）运载德国经济界人士的第二个特别航班周四（6月4日）抵达上海。据驻华德国商会报道，搭乘该航班抵达上海浦东国际机场的181名乘客中，大部分是疫情爆发后滞留德国的在华德企管理人员、技术人员及其亲属。

为了重新推动两国间的经济合作，驻华德国商会和中国当局共同组织了包机服务。上周六（5月30日），大约180名乘客已经搭载第一架汉莎包机抵达中国北部城市天津。所有乘客必须在登机前和抵达后进行2次新冠病毒测试。

超过2千人希望尽快返回中国

虽然各自目的地有着不同的规定，但是包机乘客中的大部分人需要隔离两个星期。由于第一架包机的其中一位乘客在抵达天津后病毒检测呈阳性，导致所有同机乘客必须隔离2周。

但是据组织方公布的消息称，飞往上海的第2架包机的乘客预计隔离48小时后便可继续前往各自的目的地，但是在那里还需遵守当地的规定。

自三月以来，中国实际上已经对外国人封锁了边境，不再发放普通签证。而汉莎2架包机的乘客则是获得了4个月来中国首次发放的特别许可。

德国商会将审核是否继续组织返华包机。一项对德国公司的调查显示，有2000至2500

人表达了他们对搭乘包机的兴趣。目前大约有5200家德国公司在中国开展业务，在当地拥有上百万名员工。

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李京慧/达扬 （德新社）