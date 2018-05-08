 第二季度中国经济增长略放缓 | 经济纵横 | DW | 16.07.2018

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经济纵横

第二季度中国经济增长略放缓

据官方公布的最新数据，今年第二季度，中国经济增长速度为6.7%，比上一个季度下降了0.1%。经济界人士预计，受全球贸易环境和政府调控政策的影响，中国经济增速可能进一步放缓。

China Autobahn Baustelle in Zhaotong (Reuters)

2018年第二季度，中国国内生产总值同比增长6.7%。略低于第一季度的增长幅度6.8%

（德国之声中文网）据中国国家统计局周一（7月16日）公布的数字，2018年第二季度，中国国内生产总值同比增长6.7%。略低于第一季度的增长幅度6.8%。

官方的统计数字显示，过去12个季度中，中国GDP的增长幅度在6.7%到6.9%之间。今年上半年，中国GDP同比增幅6.8%，略高于预期值6.7%，与去年同期持平。消费是中国经济增长的主要推动力，据新华社报道分析，今年上半年，最终消费支出对经济增长的贡献率为78.5%。

上半年对外贸易同比增长7.9%，达到14万亿元，贸易顺差为9000亿元。据中国海关总署公布的数字，中国的贸易顺差已经连续8个季度收窄。

法新社报道分析，作为经济增长主要动力的包括建筑业在内的建设性投资在中美贸易冲突激化之前就已开始放缓。鉴于北京去年收紧放贷以抑制债务攀升，业界此前就预测中国经济增长将放慢。

中国国家统计局发言人毛盛勇表示，中国经济增长"总体平稳"，但"外部环境不确定性增多"。中国领导人曾表示，对中国经济经受住美国特朗普政府的关税制裁有信心。

但业界预测认为，由于外贸形势的恶化和政府加强对金融业的控制，中国经济增长的减缓势头将进一步显露。花旗集团的一份报告中称，中国经济增长存在减速幅度加大的风险。

叶宣/凝炼（德新社、法新社）

 

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