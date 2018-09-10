第二回合？金正恩邀特朗普再开峰会

(德国之声中文网) 白宫发言人桑德斯 (Sarah Sander) 週一 (9/10) 公布，美国总统特朗普收到金正恩来信，提出举行第二次美朝首脑峰会。

「这是一封非常正面和热情的信。我们对此持开放态度，并预备好进行协调工作。」被问及会谈会否在华盛顿举行，她说两国暂时未敲定任何细节，信件也不会对外公开。

朝鲜在刚刚的週日举行国庆70周年阅兵，这次没有展现洲际导弹和核导弹等大杀伤力武器。特朗普对此表示肯定，认为是金正恩發出正面信息。

桑德斯在例行记者上重申﹕「朝鲜最近的阅兵是有诚意的象徵。」她称这封信进一步证明双方关係有所增强，展示了朝鲜对去核的承诺。「重要的是，我们很高兴取得进展。无论如何，能够让两位领导人坐下见面永远是最好的。」

虽然朝鲜宣称已经摧毁核试场，但是至今仍没有公布其拥有的核武装备细节，联合国原子能机构上月也对朝鲜去核进程表示担忧。

博尔顿﹕或年底前会面

外界揣测本月在纽约举行的联合国大会，会否是二人见面的时机。但美国国家安全顾问博尔顿 (John Bolton) 说，他不相信金正恩会赴会。

博尔顿表示，特朗普和金正恩「极度有可能」在今年底前会面。他也透露，金正恩在六月新加坡峰会后与韩国总统文在寅达成共识，会在一年内完成去核。

「特朗普已经打开大门，但是他无法让朝鲜跨越这道门。他们(朝鲜)才是要採取行动去核的那一方，这正是我们正在等待的。」

安倍提出援助条件

日本首相安倍晋三与俄罗斯总统普京会面后，也被问及朝鲜最新动向取态。

他向朝鲜开出叫价﹕「如果我们可以一次解决日本人质和核问题，就可以挥别不愉快的过去，并把外交关係正常化。那麽随后我们可能向朝鲜提供经济援助。」日本在1970至1980年代有许多公民被朝鲜绑架来训练间谍，成为两国多年来的棘手问题。

朝鲜问题预计会是即将举行的俄罗斯经济论坛焦点之一，两韩和中日都有高层代表出席。安倍希望在朝鲜去核问题上为日本争取一席之位，但是他提出的日朝峰会并没有成事。日本最近发表的国防白皮书则直指，朝鲜仍是该国的严重威胁。

李芊/夏立民（法新社、美联社）