 第二回合？金正恩邀特朗普再开峰会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.09.2018

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时政风云

第二回合？金正恩邀特朗普再开峰会

六月新加坡峰会后，美朝之间在去核问题上一度陷入僵局。如今金正恩喊出「安可」，这次会迎来真正的曙光吗？

Singapur Gipfel Kim Jong Un Donald Trump (Reuters/A. Wallace)

今年6月，美朝首次峰会在新加坡举行，二人签署了朝鲜去核的备忘录。

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韩国与朝鲜领导人将在9月18至20日于平壤再次聚首。面对朝鲜去核进程缓慢，这次的峰会是否有机会突破？ (06.09.2018)

美国总统特朗普承认美朝谈判缺乏进展，并且取消会谈。但是除此之外，他还有其他行为惹得朝鲜、中国不满。这很可能影响到原定本月开始营运的「联络处」。 (27.08.2018)

美国国务卿蓬佩奥目前正在访问亚洲。他在新加坡表示，确信平壤愿意放弃其核计划。不过，联合国却有着不那么令人鼓舞的判断。 (04.08.2018)

朝韩周一（8月13日）宣布，金正恩与文在寅定于9月的某一天在平壤会晤。两国代表商讨了平壤去核化的努力以及国际制裁措施。 (13.08.2018)

(德国之声中文网) 白宫发言人桑德斯 (Sarah Sander) 週一 (9/10) 公布，美国总统特朗普收到金正恩来信，提出举行第二次美朝首脑峰会。

「这是一封非常正面和热情的信。我们对此持开放态度，并预备好进行协调工作。」被问及会谈会否在华盛顿举行，她说两国暂时未敲定任何细节，信件也不会对外公开。

朝鲜在刚刚的週日举行国庆70周年阅兵，这次没有展现洲际导弹和核导弹等大杀伤力武器。特朗普对此表示肯定，认为是金正恩發出正面信息。

桑德斯在例行记者上重申﹕「朝鲜最近的阅兵是有诚意的象徵。」她称这封信进一步证明双方关係有所增强，展示了朝鲜对去核的承诺。「重要的是，我们很高兴取得进展。无论如何，能够让两位领导人坐下见面永远是最好的。」

虽然朝鲜宣称已经摧毁核试场，但是至今仍没有公布其拥有的核武装备细节，联合国原子能机构上月也对朝鲜去核进程表示担忧

Kim Jong Un und Donald Trump Treffen (picture-alliance/dpa/J. C. Hong)

美国洛杉机街头一幅描绘金正恩的壁画。

博尔顿﹕或年底前会面

外界揣测本月在纽约举行的联合国大会，会否是二人见面的时机。但美国国家安全顾问博尔顿 (John Bolton) 说，他不相信金正恩会赴会。

博尔顿表示，特朗普和金正恩「极度有可能」在今年底前会面。他也透露，金正恩在六月新加坡峰会后与韩国总统文在寅达成共识，会在一年内完成去核。

「特朗普已经打开大门，但是他无法让朝鲜跨越这道门。他们(朝鲜)才是要採取行动去核的那一方，这正是我们正在等待的。」

安倍提出援助条件

Russland, Vladivostok: Präsident Putin und der Japanische Premierminister Shinzo Abe (Reuters/M. Metzel)

9月10日，安倍晋三在俄罗斯与普京会面。安倍会后谈及对朝援助问题。

日本首相安倍晋三与俄罗斯总统普京会面后，也被问及朝鲜最新动向取态。

他向朝鲜开出叫价﹕「如果我们可以一次解决日本人质和核问题，就可以挥别不愉快的过去，并把外交关係正常化。那麽随后我们可能向朝鲜提供经济援助。」日本在1970至1980年代有许多公民被朝鲜绑架来训练间谍，成为两国多年来的棘手问题。

朝鲜问题预计会是即将举行的俄罗斯经济论坛焦点之一，两韩和中日都有高层代表出席。安倍希望在朝鲜去核问题上为日本争取一席之位，但是他提出的日朝峰会并没有成事。日本最近发表的国防白皮书则直指，朝鲜仍是该国的严重威胁。

李芊/夏立民（法新社、美联社）

  • Korea Krieg 1950 Jeep an der 38. Parallele (AFP/Getty Images)

    美朝关系十个历史时刻

    朝鲜战争

    1950年代的朝鲜战争造成数百万人死亡，其中包括3.6万名美国士兵。 战争的开端是朝鲜军队越过三八线。后来，美国领导下的联合国军队、中国的军队加入战争。1953年7月停火。目前，美国在韩国仍有2.85万名驻军。

  • Nordkorea Soldaten (picture-alliance/AP Photo/Korea News Service)

    美朝关系十个历史时刻

    平壤的美国海军舰船

    1968年1月，美国海军USS Pueblo舰在朝鲜东海岸受到朝鲜军队袭击，一名美国船员丧生，82人被俘。美朝双方对事件有不同的描述。美国船员被俘11个月后，美国首席谈判人员签署声明承认船只非法进入朝鲜领海后，船员才被释放。这艘船舰如今展示在平壤。

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953 (AP)

    美朝关系十个历史时刻

    板门店斧头杀人事件

    1976年夏，在板门店非军事区，美方砍伐一棵遮挡哨所视线的树，遇朝方阻止，发生冲突。两名美国士兵被杀死。美国十分愤怒。朝鲜领导人金日成后表示遗憾，紧张情势有所缓和。

  • Jimmy Carter und Kim Il Sung (picture-alliance/AP Photo/Korea News Service)

    美朝关系十个历史时刻

    卡特访朝

    1994年6月，美国前总统卡特从非军事区访朝，与金日成进行两轮谈话。返回韩国后，卡特向韩总统金泳三传递了朝方希望举行峰会的信息，金泳三接受了。但7月，金日成心脏病发去世。2000年，金正日与金大中举行了会晤。

  • Nordkorea Yongbyon Atomtestgelände (picture-alliance/ZumaPress)

    美朝关系十个历史时刻

    “美朝框架协议”

    1994年10月，美朝签署标志性意义的“关于解决朝鲜核问题的框架协议”。朝方冻结核活动，同意以拆除核设施换取美国为其建造两座轻水核反应堆用于发电，以及获得重油。但2002年，该协议破裂。美方指责朝方秘密以浓缩铀进行核计划。

  • Clinton Empfängt Jo Myong Rok (picture-alliance/dpa/S. Thew)

    美朝关系十个历史时刻

    朝鲜高官访美

    2000年，金正日的亲信赵明禄次帅访问美国，成为朝鲜战争后访美的朝鲜最高级别官员。时任美国总统克林顿与他会晤。赵明禄转交金正日亲笔信。当年早些时候，朝韩领导人实现首次会晤。

  • Treffen Madeleine Albright und Kim Jont Il (picture-alliance/dpa/D. Guttenfelder)

    美朝关系十个历史时刻

    奥尔布赖特访朝

    赵明禄访美后数周，美国国务卿奥尔布赖特回访平壤，并尝试安排克林顿访朝。奥尔布赖特还与金日成共同观赏了阿里郎大型表演。2001年1月小布什总统上台，对朝缓和的声调戛然而止。2009年，克林顿以前总统身份访朝，带领两名美国记者人质回美。

  • Peking Sechser-Gespräche (picture-alliance/dpa/F. J. Brown)

    美朝关系十个历史时刻

    六方会谈

    2003年，美朝重返谈判桌，六方会谈框架还包括韩、中、俄、日。对话持续到2008年，但在如何核查朝鲜的去核措施上出现分歧，会谈破裂。2009年，国际社会谴责朝鲜试射远程导弹后，平壤宣布退出六方会谈。

  • Nordkorea Raketentest Hwasong-14 (Reuters/KCNA)

    美朝关系十个历史时刻

    核试验、导弹试验

    2011年金正恩上台后，进行一系列武器试验。2017年，朝鲜进行第六次、也是威力最大的一次核试验，以及试射三枚远程弹道导弹。金正恩与特朗普进行一系列言辞上的相互威胁。

  • Korea-Gipfel 2018 (Reuters)

    美朝关系十个历史时刻

    新的缓和

    2018年，金正恩改变战术，向韩国派团参加冬奥会，与文在寅举行会晤。如今，6月12日，金正恩按计划将与特朗普在新加坡会晤。 （苗子/乐然 据美联社等）


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