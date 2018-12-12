第二名加拿大公民在中国被抓

（德国之声中文网）《环球时报》报道，加拿大公民迈克尔（即Spavor Michael Peter Todd）于「2018年12月10日被辽宁省丹东市国家安全局依法审查。目前，案件正在审理中」。

迈克尔٠思巴夫是居住在中国丹东市的一名加拿大商人。他在本周告知加拿大官员称他受到传讯问话。加拿大方面接下来再试图同他联络时，已无法找到他。

加拿大外交部一名发言人周四（12月13日）称，他们会努力继续寻找，直到弄清迈克尔٠思巴夫的下落。

在此之前，加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）被捕，但被捕的理由仍不清楚。据中国官方媒体报道，他涉嫌参与危害中国国家安全的活动。康明凯已离开加拿大外交部，他目前在国际防范危机组织供职。

在周三的一次记者会上，加拿大外长弗利兰（Chrystia Freeland）说，她已直接向中国官员提出有关康明凯的案子。在这次新闻会上，她提及思巴夫通知加方已被中国当局传讯的消息，但没有透露其姓名以及更多详情。

科夫利奇因涉嫌参与危害中国国家安全的活动周一被抓

媒体报道，思巴夫在丹东经营一家主要同朝鲜进行文化交流的公司，常去朝鲜出差，也是一位小有名气的朝鲜问题评论人。他于上周日在推特最后发帖说要去韩国，但他并未按计划抵达那里。

以上两桩案子都发生在华为财务长孟晚舟在渥太华被拘留之后。今年12月初，经美国司法当局的请求，加拿大执法部门在机场扣留了转机途中的孟晚舟。失去自由12天之后，本周三，加拿大一家法院允许孟晚舟取保释放，等候引渡到美国。中国方面要求加拿大正式放人，彻底归还孟晚舟的自由，否则，《环球日报》发表的评论这样写道，「它一定会为此付出代价」。

李鱼/罗法(路透社、法新社等)