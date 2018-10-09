第二份施政报告：储备一半建“明日大屿”

（德国之声中文网）以"坚定前行 燃点希望"为主题的第二份施政报告，林郑月娥强调"千言万语的目的只有一个：为香港燃点希望"。一如所料，报告重点着墨于推动"明日大屿"发展的愿景，建议在交椅洲喜灵洲分阶段填海，建造约1700公顷的多个人工岛，首阶段2025年展开，预计2032年竣工，料填海所得土地可兴建26万至40个单位，可供70至110万人居住，其中7成是公营房屋。

填海费用为香港财政储蓄备的一半

林郑强调"明日大屿"是应届政府的重点工作，未来大屿山将成为通往世界和连接大湾区城市的"双门户"。根据政府消息人士透露，整个"明日大屿"填海费用最少要动用4,000至5,000亿港元，即是香港财政储备的一半。

《施政报告》另一重点，高调提及 "一带一路"和大湾区的发展潜力。林郑月娥表示，为贯彻支持港澳融入国家发展大局，将全面参与和助力"一带一路"与"粤港澳大湾区"建设，为经济发展注入新动力，包括成立由自己出任主席"粤港澳大湾区建设督导委员会"。

全面参与和助力"一带一路"与"大湾区"建设

林郑月娥指出，中央对特区的支持，亦充分体现在过去一年在便利港人在内地学习、就业和居住而陆续出台的政策措施，尤其是今年8月推出的《港澳台居民居住证申请发放办法》，让符合资格的香港居民申请领取居住证。在青年政策上，林郑月娥引用习近平在十九大的讲话："青年兴则国家兴，青年强则国家强。"而政府为鼓励年轻人北上创业，将与非政府机构合作推出试行计划，善用大湾区创新创业基地，资助香港非政府机构为在香港与大湾区其他城市创业的香港青年提供更到位的创业支持及孵化服务。

另一方面，林郑月娥表示，今年是国家改革开放40周年，香港企业一直是内地省市的重要外资来源，而近年更大力协助内地企业向外发展。香港作为"引进来"和"走出去"的平台功能仍然重要。林郑月娥强调，特区政府加强与内地省市合作，积极发挥"促成者"和"推广者"的角色，

此外，林郑月娥在施政报告重申 : "国家始终是香港的坚强后盾，不仅助香港抵御风浪，亦会不断为香港发展提供新动力。"

林郑月娥在国庆庆典上

林郑月娥指出，鉴于中美贸易摩擦持续升温，有可能波及国际贸易、金融市场和投资活动， 因此政府会密切监察经济环境的变化，以便作出迅速和恰当的响应，包括为受影响企业提供支持。

坚守"一国"原则，对"港独"零容忍

在政改议题上， 在长约8,000字的发言中，旋政报告只以九句不足百字轻轻带过。林郑月娥强调其管治团队坚守"一国"原则，对任何鼓吹"港独"行为绝不容忍；为防微杜渐，政府亦加强了各界对宪法、《基本法》和国家安全的了解，在香港社会加强树立"一国"意识。对于《基本法》23条立法及政改问题，林郑月娥均指政府会谨慎行事，但未有具体的时间表。

特首为"民间特首"抱不平

在严肃的施政报告演说中 ，中间却出现一段趣味的小插曲。一直深受香港市民爱戴的艺人、有"民间特首"的刘德华被真正特首点名，为他抱不平，成为今次施政报告的一个亮点。

施政报告前夕，东大屿兴建计划已经在民间引起广泛讨论，不少市民提出反对及质议，这个要动用一半香港储备的人工岛，将会严重透支香港的下一代。而艺人刘德华，早前为"团结香港基金"撑填海宣传短片担任旁白，更罕有表态支持港府在东大屿兴建大规模人工岛，使填海这个议题迅速发酵。"民间特首"遭到大批网民围攻，不少歌影迷大声疾呼偶像被误导、洗脑。香港浸会大学新闻系高级讲师吕秉权认为，刘德华可谓间接帮特首林郑月娥挡了很多子弹。林郑月娥今日在施政报告记者会上为刘德华抱不平，澄清基金会的短片同施政报告内容近似是巧合，赞掦敢于表达自己意见，又谓自己和刘德华年龄相约，出身背景又相近似，支持填海都是为了下一代，并预祝刘德华12月演唱会成功。