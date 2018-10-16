 第三轮贸易战或年底开打 特习会成关键 | 经济纵横 | DW | 30.10.2018

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经济纵横

第三轮贸易战或年底开打 特习会成关键

中美贸易战僵局胶着多月，原本预期下月的「特习会」是终战之时。但现实是未握手、先磨刀，首脑会谈或许只是暴风雨前夕。

China USA Donald Trump & Xi Jinping | Treffen mit Wirtschaftsführern in Peking (Reuters/D. Sagolj)

特朗普和习近平将于11月底到阿根廷出席G20峰会，并举行双边会谈讨论贸易问题。

(德国之声中文网) G20峰会将于11月底在阿根廷布宜诺斯举行，届时美国总统特朗普和中国国家主席习近平将举行会谈，外界预期贸易战是重点话题。彭博社10月30日报导，一旦「特习会」没有成果，美国准备在12月初就剩馀2570亿美元中国进口货品徵税。依照惯例，华府宣布徵税后会有60天公众谘询期，换言之第三波关税战将于2月初农曆新年时开打。

报导引述三名不具名的知情人士称，美方官员正就相关情况做好两手准备，但强调目前未有最终定案。其中两名消息人士指出，白宫考虑的另一个选项是把贸易问题从「特习会」议程中剔除。

白宫发言人桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders) 在週一的记者会上没有正面回应相关消息。她拒绝在会谈前作出评论﹕「我想无论你怎麽看待，世界上最有权力的两位领袖会面总是具影响力的，待他们坐下来谈以后再看看吧。」

路透社则引述一名熟悉关税谈判的官员指，可能很快就新一轮徵税有所行动，形容「车轮正在向那个方向转动」。

China Frühlingsfest in Beijing (Getty Images/L. Zhang)

如果美国在12月初宣布徵税，将于明年2月农曆新年生效，影响中国的节目消费市道。图为中国一个商场的过年装饰。

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今年是中国改革开放四十周年。中国有句话叫"四十而不惑"，就是说，人活到四十岁这样的年纪，很多事情都应该想通了，对生活没有什么困惑了。那么中国在改革道路上前进了四十年，是不是真的想明白了呢？感谢《德国之声》约我写一些文字来纪念这四十年，但是我突然觉得好难，不知道从何说起。 (26.10.2018)

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第三战对华打击更狠

如果第三波关税战开打，时间点正值中国重要节日农曆新年，复盖面和影响也对一般民众最直接。

到目前为止，特朗普已经对中国2500亿美元商品开徵关税，中国则向1100项美国货品徵税作为报復。前两阶段关税战针对的是中国资本财和半製成品，但最后一波将会直接冲击大众经常使用的消费品，包括手机、电脑、服装和鞋履。

面对国内企业抗议徵税的呼声以及近期金融市场波动，特朗普仍然不讳言要向中国再下重拳。他在刚过去的週末表示﹕「我们正陷于一场麻烦的争端之中。我们身处贸易争端裡，我想用这个词因为它比较软性，但我们将会取得胜利。你知道为甚麽吗？因为我们一向都会赢。」

代表驻华美资企业的美中贸易委员会高级副会长欧玉琳 (Erin Ennis) 坦言，不会对特朗普再闢关税战场感到惊讶。她促请两国善用首脑会谈前的时间订制可行解决方案﹕「我们希望他们有冷静的头脑，展开实质性讨论回应美国人的忧虑，并开始移除关税。」

李芊/杨威廉 (综合报导)

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