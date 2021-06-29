第三波疫情来势汹汹 南非批准科兴疫苗

（德国之声中文网）南非卫生部长库巴伊(Mamoloko Kubayi)本周六宣布了批准中国科兴疫苗在南非附条件紧急使用的消息。这个非洲工业化程度最高的地方感染病例激增，医院不堪重负。尤其是最大城市约翰内斯堡，病房床位远远不够。南非累计新冠确诊病例超过200万例。与此同时，南非仅有5%的人接种了疫苗，也就是说，近6000万人口中，只有330万人接种了疫苗。

库巴伊在一份声明中表示：“政府在推行扩大和多元疫苗接种计划之际，感染人数继续以惊人的速度增长的时候批准了这款疫苗。”

路透社报道，因缺少临床数据和透明度而受到质疑的科兴疫苗正在成为对抗疫情的一大助力。乌拉圭上月发布的数据显示，接种该疫苗后，重症住院率和死亡率均降低了逾90%

中国驻南非大使馆在其网站发表声明，欢迎南非政府批准科兴疫苗，表示“这是中南疫苗合作取得的重要进展。”

世卫组织已经核准了多款新冠疫苗，其中也包括中国科兴疫苗和国药疫苗。但这两款疫苗目前没有得到美国食品药品管理局（FDA）和欧洲药品管理局（EMA）批准。北美和欧洲的大多数国家也没有审核通过中国疫苗。不过，很多发展中国家以及一些欧洲国家已经在使用中国疫苗。

本周六（7月3日），中国外长王毅在清华大学参加世界和平论坛开幕式发表演讲时发出呼吁，为共同应对全球挑战，当务之急是加紧构筑抵御病毒的“免疫长城”。根据中国外交部网站，王毅说，各国应当秉持人类卫生健康共同体理念，超越政治歧见，毫无保留地开展国际抗疫合作。

路透社报道，截至本周五，中国新冠疫苗接种超过12.8亿剂。

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