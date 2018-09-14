第三次文金会登场 两韩再谈半岛去核

(德国之声中文网) 韩国总统文在寅和金正淑週二(9/18)抵达平壤，金正恩和李雪主也现身机场微笑迎接。

金正恩随后向文在寅介绍朝方列席官员，并互致问候。现场军乐队行进演奏。成千上万的朝鲜人排列整齐，穿着黑色西装和传统韩服，拿着人造花束，挥舞朝鲜国旗和白色和蓝色的统一旗帜欢呼。朝鲜士兵和海军列队欢迎文在寅。一旁的举牌上写着：「我们热烈欢迎。」

根据文在寅办公室主任表示，如果会议顺利进行，两韩领导人将在週三联合宣布会谈结果。文在寅将于週四返回韩国。

文在寅行前接受访问说：「如果能够恢復美朝会谈，这次的峰会将非常有意义。」他表示，「对于韩国和朝鲜来说，经常见面是非常重要的，我们正迈向一个想见随时可见的的阶段。」

针对三次朝韩峰会，文在寅的目标明确，包括解决围绕着去核议题的外交和军事僵局，并促进半岛和平。他在行前接受访问表示，将推动「不可逆转的、永久的和平」，也期望与金正恩「真诚坦率地交谈」，促进平壤和华盛顿之间的对话。

根据韩国总统办公室表示，文在寅这次出访，约有150名商业、娱乐和体育界人士同行。

目前朝美针对去核进程看法不一。朝方认为已採取措施，例如拆除核弹和火箭发动机试验场地，应有相应回报。但美国官员表示，在全面去核前必须继续强烈制裁，并要求平壤加快去核的时间表。

夏立民/罗法 (美联社、法新社、路透社)