 第三次文金会登场 两韩再谈半岛去核 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2018

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时政风云

第三次文金会登场 两韩再谈半岛去核

两韩18至20日间举行第三次峰会。双方领导人文在寅和金正恩在平壤热情相拥。外界关注这次峰会是否会达成「终战协议」还有提出新的去核进度。

Nordkorea Kim Jong Un trifft Moon Jae-in am Flughafen in Pjöngjang (picture-alliance/dpa/APTN/KBS)

韩国总统文在寅抵达平壤后由金正恩罕见地亲自迎接。文在寅行前接受访问，表示两韩领导人将迈向「想见就见」的阶段。

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朝鲜国庆阅兵焦点之一是陷入僵局的半岛去核进程。金正恩接见中方特使栗战书时重申会履行新加坡峰会共识，但同时向美国喊话。这次中朝两国的微妙互动，也再度引起热议。 (10.09.2018)

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(德国之声中文网) 韩国总统文在寅和金正淑週二(9/18)抵达平壤，金正恩和李雪主也现身机场微笑迎接。

金正恩随后向文在寅介绍朝方列席官员，并互致问候。现场军乐队行进演奏。成千上万的朝鲜人排列整齐，穿着黑色西装和传统韩服，拿着人造花束，挥舞朝鲜国旗和白色和蓝色的统一旗帜欢呼。朝鲜士兵和海军列队欢迎文在寅。一旁的举牌上写着：「我们热烈欢迎。」

根据文在寅办公室主任表示，如果会议顺利进行，两韩领导人将在週三联合宣布会谈结果。文在寅将于週四返回韩国。

文在寅行前接受访问说：「如果能够恢復美朝会谈，这次的峰会将非常有意义。」他表示，「对于韩国和朝鲜来说，经常见面是非常重要的，我们正迈向一个想见随时可见的的阶段。」

针对三次朝韩峰会，文在寅的目标明确，包括解决围绕着去核议题的外交和军事僵局，并促进半岛和平。他在行前接受访问表示，将推动「不可逆转的、永久的和平」，也期望与金正恩「真诚坦率地交谈」，促进平壤和华盛顿之间的对话。

根据韩国总统办公室表示，文在寅这次出访，约有150名商业、娱乐和体育界人士同行。

目前朝美针对去核进程看法不一。朝方认为已採取措施，例如拆除核弹和火箭发动机试验场地，应有相应回报。但美国官员表示，在全面去核前必须继续强烈制裁，并要求平壤加快去核的时间表。

Nordkorea Kim Jong Un trifft Moon Jae-in am Flughafen in Pjöngjang (picture-alliance/AP Photo/Korea Broadcasting System)

文在寅和金正恩在机场热情拥抱，象征两人的好交情。这份友谊是否能转为实际的协议或是去核动力，外界都在关注。

夏立民/罗法 (美联社、法新社、路透社)

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