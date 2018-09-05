第三次文金会前夕 两韩联络处揭幕

(德国之声中文网) 朝鲜代表李善权在开幕典礼说:「藉由更直接、坦诚的讨论两韩关系，现在双方有机会往和平、繁荣与统一迈向一大步。」

韩国的代表，韩国统一部长赵明君说，这个联络处将会是韩国人们共同迈向繁荣的摇篮:「我们会当面对坐，清楚而且迅速的交换我们的想法，紧密的解决困难问题。」

朝鲜境内的联络处设在靠近北纬38度线的开城。自从1945年南北分家以来，两韩之间若要互相联络，例如举行峰会或是对谈，都只能用电话或是传真机之类的管道进行沟通。

韩国统一部表示，新开办的联络处会设置15-20个韩国办事员，朝九晚五，平日住在邻近的宿舍，假日轮流上班。他们会与同等数量的朝鲜办事员一起工作，讨论两韩议题，交换各自的首都发来的信息，促进民众交流计划。

过去，两韩签署《北南共同宣言》之后，曾经选定开城共同开办工业区，是为「开城工业地区」。2016年，朝鲜的远程导弹引发争议，该工业区已经全面关闭。在美国持续制裁朝鲜的前提下，两韩的进一步合作，比如说重启工业园区，还不大可能发生。但是至少在双方领导人即将在下周举行第三次峰会之前，让共同的联络处开幕，还是一个善意的迹象。

文在寅即将在下周二搭乘飞机前往平壤，展开为期三天的访问。文在寅说，他将致力于促进美朝之间的对话，并谋求舒缓边境军事对峙的方法。

罗法(美联社、路透社)