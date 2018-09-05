第三次文金会前夕 两韩联络处揭幕

(德国之声中文网) 朝鲜代表李善权在开幕典礼说:「藉由更直接、坦诚的讨论两韩关系，现在双方有机会往和平、繁荣与统一迈向一大步。」
韩国的代表，韩国统一部长赵明君说，这个联络处将会是韩国人们共同迈向繁荣的摇篮:「我们会当面对坐，清楚而且迅速的交换我们的想法，紧密的解决困难问题。」
朝鲜境内的联络处设在靠近北纬38度线的开城。自从1945年南北分家以来，两韩之间若要互相联络，例如举行峰会或是对谈，都只能用电话或是传真机之类的管道进行沟通。
韩国统一部表示，新开办的联络处会设置15-20个韩国办事员，朝九晚五，平日住在邻近的宿舍，假日轮流上班。他们会与同等数量的朝鲜办事员一起工作，讨论两韩议题，交换各自的首都发来的信息，促进民众交流计划。
过去，两韩签署《北南共同宣言》之后，曾经选定开城共同开办工业区，是为「开城工业地区」。2016年，朝鲜的远程导弹引发争议，该工业区已经全面关闭。在美国持续制裁朝鲜的前提下，两韩的进一步合作，比如说重启工业园区，还不大可能发生。但是至少在双方领导人即将在下周举行第三次峰会之前，让共同的联络处开幕，还是一个善意的迹象。
文在寅即将在下周二搭乘飞机前往平壤，展开为期三天的访问。文在寅说，他将致力于促进美朝之间的对话，并谋求舒缓边境军事对峙的方法。
罗法(美联社、路透社)
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
喜极而泣
目前，还有6万多韩国人在离散家庭团聚的等待名单上，能前往金刚山的人算是幸运的少数。在韩国束草的酒店等待点，这位老妇听说自己被选上参加团聚，喜极而泣。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
家庭合照
在束草等待时，被选上的老先生与家人拍下合照，准备要送给朝鲜失散多年的亲友。老先生离开朝鲜时还是孑然一身，近70年过去，在韩国已儿孙满堂。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
漫长的等待
1950年至1953年的朝鲜战争造成数百万人与亲人离散，朝鲜半岛自此分为南北两个国家。为了这次见面，车上的人们已经等待了太多年。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
还是记忆中的样子吗?
许多离散家庭亲友带着舊照片出席团聚。70多年来思念的影中人早以变得不同，大家用舊照片回忆往昔时光。见面时忍不住激动地问:「您还认得我吗?」
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
离散家庭难团聚
两韩由于在战后是处于停战而不是以和平条约终战。严格说起来，双方仍处于战争状态。所有民间交流，甚至是平凡的离散家庭通讯都被禁止。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
大巴车队
2015年，红十字会的黑色轿车在前面开路，后面是共载着约400人的大巴车队，从韩国港口城市束草驶向重兵把守的朝韩边界。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
提前到达
2015年团聚时，大巴车于当地时间下午一点半就抵达了团聚地点朝鲜金刚山，这比计划中的家庭团聚开始时间提前了两个小时。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
时间无多
在2018团聚的3天里，参与者只有大约11个小时，而且大多数是在朝鲜特工的监督下，和他们在北方的亲戚一起度过。他们只有3个小时的私人时间 。结束后将再次分离。这一次的见面很有可能是他们许多人最后一次见面。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
无法畅所欲言
以前参加过的家庭发现，离散家庭团聚是一种苦涩的体验。有些人抱怨被允许聚在一起度过的时间太短，也有人感叹在几十年间分开后意识形态差距很大。许多人担心朝鲜的家人因为监控不敢说实话。韩国的代表也在会面前被提醒不要讲金正恩的坏话以免朝鲜的家人有麻烦。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
「兴奋不已，也难以置信」
92岁李锦善 (音译Lee Keum-seom)的身体孱弱，但她仍坚持要与儿子见上一面。 战争爆发时，李锦善在逃难时被迫与丈夫和4岁的儿子分离，带着女儿登上了前往南方的渡轮。这次女儿陪着她一起到朝鲜与失散多年的儿子见面。她的儿子现在已经71岁。李被告知儿子也会带媳妇一起出现。她说：“我从未想过这一天会来。我甚至都不知道他是否还活着。” 两人见面时忍不住相拥而泣。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
泪如泉涌
很多老者深知，这恐怕是他们今生唯一与失散亲人团聚的机会。图上，生活在韩国的李珍九与他失散了多年、生活在朝鲜的哥哥相聚。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
“你还好吗？”
李顺奎与丈夫吴世应分别了65年，曾经风华正茂的他们，再见面时已经是耄耋之年。很多老人都表示，团聚前激动地整夜睡不着觉。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
太短的相聚
对于这些步履蹒跚的老者们而言，这次团聚太短了。在2015团聚的三天里，他们总共有机会与离散的家人见六面。每次2小时，这意味着总共12个小时，来排解60余年来的思念和等待。