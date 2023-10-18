第三季度经济数字出炉 中国经济是否走出困境？

（德国之声中文网）周三（10月18）公布的数据显示，中国第三季度经济增速超出预期，但仍低于目标值，也低于第二季度6.3%的增速。

今年第三季度（7月至9月）中国经济增长4.9%，这得益于好过预期的零售销售数据，以及一系列其他普遍积极的数据。这些数据表明，尽管取消了严格的清零防疫措施之后经济仍然疲软，但是随后进入一段稳定期。

据路透社报道，摩根大通和野村证券在周三提高了对2023年中国国内生产总值（GDP）的预期。

摩根大通目前预计，2023年中国国内生产总值（GDP）将增长5.2%，高于该券商此前5%的预测，5%也是中国官方的增长目标。野村证券则将预测从 4.8%上调至 5.1%。

动荡的中国房地产业

中国当局目前仍对房地产行业的动荡感到紧张，该行业长期以来一直占中国GDP的四分之一，包含了数千家房地产公司，并且是就业的主要来源之一。

该行业几十年来经历了迅猛的增长，但恒大和碧桂园等主要开发商最近的困境加剧了买家的不信任，烂尾楼事件频发，房价暴跌。

碧桂园是中国最大的房地产公司之一，长期以来一直被认为财务状况良好，但上个月未能偿还总额为1540万美元的贷款利息。该集团已获得30天的宽限期，该宽限期于本周三（10月18）结束，如果不履行还款，将面临违约风险。

碧桂园将出现海外债务违约？

国家统计局周三表示，2023年前三季度，中国面临“严峻复杂的国际环境和艰巨的国内改革发展稳定任务”。

近几个月来，当局加大了购房激励措施，企图重振房地产行业，但买家仍持谨慎态度。

刺激经济的呼声

尽管10月份为期一周的国庆假期有助于增加旅游和其他服务业的消费，但在经济增长疲软的情况下，普通家庭在消费上更加谨慎，制约了今年的消费增长。

作为家庭消费的主要指标，9月份零售额同比增长5.5%，好于预期。

中国政府仍然面临要求采取措施重振经济的呼声。尽管政府领导人已针对各个行业（尤其是房地产行业）推出了一系列定向刺激措施，但要求他们出台更广泛支持措施的压力正在增加。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



国际货币基金组织（IMF）周三呼吁中国实施“解决房地产行业问题的综合战略”。该机构称，“中国近期增长前景疲软将拖累地区经济增长”，并补充说，中国负债累累的房地产行业将拖累整个地区的需求。

彭博社上周报道称，北京正在考虑发行近1400亿美元的主权债务，以提振陷入困境的经济，这些现金将用于各种项目。

然而，观察人士表示，不太可能出现类似于2008年金融危机期间那样的大规模救市措施。

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“5%的增长目标已经确定可以实现”

周三的数据还显示，9月份工业生产增速持平于4.5%，而9月份城镇失业率从8月份的5.2%降至5.0%。这也表明市场需要更多刺激措施。

政府公布的失业率数据在6月份创下21.3%的历史新高后，不再公布16至24岁年龄段的细分数据。

中国青年找工作难 听听他们怎么说

法新社调查的分析师预测第三季度GDP平均同比增长4.3%，而彭博社调查的专家预计为4.5%。

中国今年的目标是实现“5%左右”的增长——而去年的基数较低，当时国内经济因严格的新冠疫情限制而陷入瘫痪。

平点资产管理公司（Pinpoint Asset Management）首席经济学家张志伟表示在一份报告中表示，他认为“第三季度经济数据的改善使得政府在第四季度推出刺激措施的可能性较小，因为5%的增长目标已经确定可以实现”。

去年的经济增长率为3%，与官方设定的5.5%的目标相去甚远，也是四十年来最慢的增速之一。

分析师：中国继续面临重大经济风险

SPI资产管理公司的英尼斯（Stephen Innes）则警告说，中国将继续面临重大经济风险。他在一份报告中写道：“中国企业和地方政府的高额债务通常被认为是不可持续的，这对经济构成了风险。在不引发金融危机的情况下管理这些债务是一项重大挑战。”

英尼斯同时还说，与华盛顿的贸易紧张局势以及人口老龄化是“可能影响经济增长的长期结构性障碍”，并警告说“中国经济无论如何都没有走出困境”。

“经济复苏仍处于起步阶段。”穆迪分析公司（Moody's Analytics）经济学家克鲁斯（Harry Murphy Cruise）在一份报告中说，“对家庭的直接支持可能是摆脱房地产阵痛所需的解药，但这种支持看起来越来越不可能有了。”

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



（法新社，路透社）

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