第三季度净利润遭腰斩 波音CEO吁美中尽快“停战”

（德国之声中文网）今年第三季度波音公司的净利润为11.67亿美元，在低于市场预期的同时，同比下降51%。今年前9个月，波音营收为586.48亿美元，去年同期为727.86亿美元；净利润为3.74亿美元，去年同期为70.36亿美元。

波音公司同时在第三季度财务报告中指出，"鉴于目前全球贸易环境"，波音公司计划从明年年初开始将787机型月产量减少到12架。这一情况至少会持续到2022年。

据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，美中贸易战中不断提高的关税已经迫使波音公司减少波音787梦幻客机的产量。波音公司方面表示，在找到解决办法之前无法恢复产量。

波音公司首席执行官米伦伯格（Dennis Muilenburg）说："过去两年来自中国的订单缺失给我们的生产带来压力。"

CNBC引述波音公司首席执行官米伦伯格的话说，波音公司会继续关注了解美中贸易战的谈判进程。他说："我们继续怀有希望，波音最终能够成为解决贸易战协议中的一部分。"

美中贸易战双方互加关税给美国一些企业对华出口制造了很大的障碍，波音公司就是这些受害企业中的一家。米伦伯格指出，航空业是美国对华出口的最大产业，每年可以为美国带来800亿美元的顺差。

CNBC的报道中指出，波音公司上个月预测，未来20年内，中国对新飞机的需求量将达到8090架，总价值达到近1.3万亿美元。米伦伯格抱怨说，中国需要更多的飞机，但是"贸易战意味着，现在我们从中国没有得到任何订单"。

波音737 MAX已经全面停飞

另外，今年3月10日，埃塞俄比亚航空一架载有157人的波音737 MAX 8型客机从首都亚的斯亚贝巴飞往内罗毕的航班途中，于起飞后6分钟坠毁于距离机场62公里外的一个小镇，机上人员全部遇难。涉事飞机于2018年10月30日首飞，同年11月15日交付，机龄仅4个月。无独有偶，去年10月29日，印尼狮航的一架同机型客机也发生类似的坠毁事故，同样造成机上人员全数遇难。

短时间内发生的这两起严重事故迫使国际民航组织对波音737 MAX机型的安全性进行调查。此间全球387架已经交付使用的波音737 MAX客机全部停飞，另外还有300多架已经生产完毕的同款机型目前只能停放在波音公司的仓库里。

波音公司可谓是流年不利，除了737 MAX技术故障带来的经济损失，波音737NG机型新近又被发现存在严重安全隐患，而新机型波音777X仅在飞行试验阶段就一再遇到问题。

阿联酋航空作为波音公司的大客户已经表示考虑取消订单。