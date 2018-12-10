第三名被捕加拿大人涉「非法就业」

(德国之声中文网) 12月20日，中国外交部发言人华春莹证实，加拿大女公民麦克弗 (Sarah McIver) 是因为「非法就业问题」被中国地方公安机关处以行政处罚。她强调麦克弗的个案，与早前两名被指危害中国国家安全被捕的加拿大人不同，加方已获知相关通报。

華為財務長孟晚舟在溫哥華被捕不足三星期，麦克弗已是在中國被捕的第三名加拿大公民。早前加拿大报章和反对派保守党议员奥托尔 (Erin O'Toole) 指，此案女子来自艾伯塔省 (Alberta)，在中国教书好几个月，因为签证违规被拘留。

加拿大总理特鲁多12月19日在年终记者会上回应，也称此案与之前两起案件无关。他表示，中国并未指控第三人影响中国国安，很有可能是签证问题，并强调不希望中加摩擦升级﹕「有成千上万的加拿大人在中国生活、旅行和工作。」

特鲁多被问及会否向中国国家主席习近平表示关切，他认为政治介入或政治语言不一定有帮助。他说﹕「摩擦升级或强硬的政治声明实际上只会适得其反。」他提到，这样的做法可能会有短期的示威效果，但无助于解决实际问题。

特鲁多被指态度被动

保守派议员，也是反对党领袖谢尔 (Andrew Scheer) 在推特上表示，特鲁多需要打电话给习近平。他说﹕「真的是够了。该是时候让总理拿起电话打给习主席，要求北京让被捕的加拿大人平安返家。任何因为政治或外交因素拘留加拿大公民的行动都是完全不能接受的。」

前加拿大驻华大使大卫马大维 (David Mulroney) 表示，如果说第三次逮捕是巧合，那真是非常不寻常。他说：「一次拘留已经够糟糕了。两次已经很可怕的。第三次这样做看出中国是多么无情.....这提醒人们中国是一个『拘留之国』(detention state)。」

多伦多大学教授怀斯曼 (Nelson Wiseman) 表示，特鲁多看起来很虚弱，他的發言不会受到加拿大人欢迎。他分析﹕「政府认为，强硬的言论不利于被中国拘捕的加拿大人，并可能导致更多加拿大人被拘留。中国的加拿大企业也可能受到影响。」外界也持续关注美国是否会为了加拿大施予北京更大的压力。

夏立民/李芊 (美联社等)