第三名加拿大人被捕 华为风波未了

(德国之声中文网) 12月19日，加拿大《国家邮报》 (National Post) 报导，加拿大全球事务部在前一天证实，该国再有一名公民被中国逮捕。这是财务长孟晚舟在温哥华被捕后，第三名被中国拘捕的加拿大人。但当局没有把两件事挂勾，并以涉及隐私为由拒绝提供案件细节。
报导刊登后，中国外交部發言人华春莹在例行记者会上回应，称「没有听说」有关情况。《国家邮报》无法确认被捕加拿大人的身份，仅引述曾与家属接触的第三方消息人士指，该名人士不是外交官或有中国业务的企业家。
中国当局上星期先后扣押两名加拿大公民﹕前外交官康明凯 (Michael Kovrig) 及商人思巴夫 (Michael Spavor)，指控他们涉嫌从事危害中国国家安全的活动。加拿大已获准探视两人。
加拿大前外交官康明凯 (Michael Kovrig) 被中国拘捕前任职国际危机组织 (ICG)。
华为力保5G市場
作为全球最大电信设备供应商的华为也努力洗白，在12月18日邀请记者到总部，希望消除外界对其5G安全的疑虑。轮值董事长胡厚崑向美国和其他禁用华为设备的政府提出质疑，要求提供证据来证明华为存在安全风险。
他说:「尽管在某些市场有人极力制造对华为的恐慌，并利用政治干预行业增长，我们仍能自豪地说，我们的客户依旧信任我们。」
胡厚崑认为，大多数国家对5G安全的担忧可以透过技术讨论来解决，但某些国家已经将这些担忧转变为「出于意识形态和地缘政治关切的猜测」。他警告，将华为排除在澳大利亚等国的5G网路之外，将会因为价格提高和创新停滞而伤害消费者。
CEO罕见主动受访
澳大利亚和新西兰出于安全考虑禁止华为进入其5G网路，而先前台湾与美国也对华为做出类似举措。日本的网路安全机构也表示，包括华为在内的高风险供应商将被排除在政府采购之外。不过到目前为止，这些限制措施对华为的影响不大。华为表示，今年全球销售额有望达到1000亿美元。胡厚崑也强调，华为已经赢得25份5G商业合约，并向不同国家發送1万台5G基地站。
然而平日低调的华为大动作邀请记者采访，似乎也反映相关质疑将对华为布局新兴5G市场产生重大影响。行业分析师认为，到2022年，网路市场每年价值估计200亿美元。很少接受采访的胡厚崑高调现身，与来自美国、欧洲和亚洲的记者聊了两小时又20分钟。胡厚坤一再强调近年华为都没有任何重大攻击的证据，也没有来自中国政府的指示。他要求封杀华为的政府为他们的指控拿出证据。
他警告称，没有华为的参与，美国将在5G网路覆盖上吃亏，在竞争市场上严重落后。他说，华为本来可以在2017到2020年间削减200亿美元的5G网路建设成本。他也引用咨询机构Frontier Economics资料表示，澳大利亚拒绝华为5G将付出「数十亿澳元」的代价。
未来科技战场
华为由一名前军事工程师于1987年创立。面对各国指控，华为一再否认与中国共产党的，也强调并无在产品中加入间谍设备。但外国官员质疑，中国法律要求企业需与情报机构合作，并表示可能需要电信设备供应商修改产品以符合规定。中国外交部發言人陆慷12月10日表示，「中国法律法规没有授权任何机构可以强迫企业安装『强制后门』。」
12月1 日，华为财务长，创办人之女孟晚舟因美国發出的引渡要求在加拿大被捕，被指控违反美国对伊朗的制裁。胡厚崑则拒绝评论这个案件，只说业务没有受到此案影响。
李芊/夏立民/罗法 (美联社、路透社等)
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华为引争议 海外屡碰壁
涉伊朗 任正非之女被扣留
华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。
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“违反制裁令”
在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。
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华为在伊朗的业务
华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。
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华为争议
美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。
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“对美国国家安全构成威胁”
2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。
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华为手机也受阻
除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。
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5G网络
2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。
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南洋小国成为大国竞技场
同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。
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英国起疑心
在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。
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华为嘴边的德国蛋糕
德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。
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台湾继续维持禁令
台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。
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“共享数据”
除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。
作者: 苗子, 文山