第一次正面对决 贺锦丽与特朗普激辩中国政策

美国总统大选即将于11月初登场，民主党候选人贺锦丽亟需向选民展现个人特色与政策立场，共和党的特朗普则要回应各界对他官司缠身的质疑。双方首次碰头，最让人关注的亮点之一是双方关于中国的激辩。

（德国之声中文网）2024年美国总统大选第二场电视辩论週二（9月10日）在费城登场，这是两位候选人贺锦丽与特朗普第一次“正面对决”。这场辩论由美国广播公司（ABC）主办，持续大约90分钟，主要聚焦于美国经济与内政议题，但也多少谈到俄乌战争和中东局势。此外，在辩论一开始，两人便激辩了美国对中国的政策。

贺锦丽批评特朗普：“他引发了贸易战……最后把美国芯片卖到中国，帮他们提升军事现代化，基本上就是出卖了我们。”特朗普反击称，中国“是跟台湾买芯片”。

事实上，中国确实是台湾芯片与半导体设备的重要买家；不过，在先进的AI芯片领域，中国也仰赖辉达（NVIDIA，又称英伟达）等美国企业的技术。

拜登与贺锦丽政府先前曾多次质疑，中国可能利用美国企业的AI芯片、量子电脑等先进科技，来强化解放军的军事能力，威胁美国国安；拜登政府更以此主张为基础，在这些领域对中国实施出口管制。

除了贸易议题之外，贺锦丽还批评特朗普在新冠疫情期间，未积极追究中国政府对疫情起源的不透明。“他其实还感谢了习近平在新冠疫情做的事……看看他的推文，他说‘谢谢你，习主席’，还有惊叹号。”

中国过去遭批评在疫情之初掩盖情况，且未积极配合国际专家调查疫情起源；北京否认这些指控。

对于拜登政府的国际政策，特朗普展现出不以为然的态度，并称其他国家的领袖也认为拜登政府“软弱无能”。特朗普特别强调自己与独裁国家领袖的关系，声称中国、朝鲜和俄罗斯都“害怕”他。

对此，贺锦丽回应：“这些独裁者和专制者支持你再次当总统，是因为很显然他们可以用奉承和恩惠来操纵你。”

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贺锦丽：美国要赢过中国

在辩论场上，贺锦丽说特朗普担任总统任内并没有保障美国的利益。她主张，美国对中国的政策“应该是要确保美国赢得21世纪的竞争”，因此要“专注于美国跟盟友的关系，专注于投資美國本土的科技，这样美国才能在人工智能、量子计算领域获胜”。

一般认为，贺锦丽基本上会延续拜登政府的政策，也就是透过外交管道继续与中国沟通、管控冲突。她的竞选网站也指出，“不会容忍来自中国或任何竞争者的不公平贸易行为”。

特朗普重申对中关税重要性

针对关税议题，特朗普声称，他任内施加的对中关税让美国获得大笔进帐，而拜登政府也没有取消，“就是因为（从中国）赚了那么多钱”。

这样的说法此前已遭部分经济学者反驳，指这是因为关税带来的成本大部分是由美国的消费者承担。不过，特朗普在辩论场上仍主张，美国的物价不会因为关税而上涨，反而是中国和其他“多年来一直在敲诈我们”的国家，才会面臨此结果。

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特朗普还重申他在提名演说曾提过的说法，指许多中国企业在墨西哥兴建大型汽车厂，希望销售产品到美国。特朗普表示，他要对这些汽车施加高额关税，“不让它们进到我们的国家”。

特朗普曾多次表态，若再次当选，就会对各国产品都征收10%到20%的关税，且针对中国会更高，甚至可能达到60%。

贺锦丽在辩论时，把特朗普的计划形容为一种变相的“消费税”。当前拜登与贺锦丽政府的政策是，主要针对特定的中国产品施加较高的关税，例如对中国制电动车施加100%，对中国太阳能板施加50%。拜登政府认为，这样一方面可以保障美国国内制造业，一方面又不会造成更广泛的经济冲击。

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（路透社、美联社、法新社等）

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