第一发催泪弹之后：三个香港人的“后伞运人生”

10年过去，雨伞运动已成历史；《国安法》及《基本法》23条立法后，香港再没有大型示威集会。DW访问3名参与运动的香港人，当年他们有人是大学生，有人刚踏入社会，也有新闻工作者，他们怎样看香港的未来？

（德国之声中文网）2014年9月28日，香港爆发雨伞运动，历时共79日。香港人占领金钟、中环、铜锣湾及旺角等地区，争取香港特首选举落实“真普选”。是日傍晚5时58分，警方向民主运动投发香港主权移交以来的第一发催泪弹。

Kris Cheng，10年前在现场采訪的fixer，现为自由记者

10年前的9月21日，Kris从外地工作回港，眼见学界罢课展开，决定去现场看看发生什么事；示威者于26日冲入公民广场，让他感到震撼；28日警方发射催泪弹那一刻，他在夏慤道现场，吃了人生的第一记催泪弹。

“当时大家有少少预感，会有事情发生，但无人有准备和装备，我手上只有一条毛巾。”这是他第一次感受到催泪弹的威力。当年，示威者高举雨伞登上美国《时代杂志》封面，他在现场却没能看到这个画面——因为混乱中吃了催泪弹，根本反应不过来。

2014年9月28日，香港警方向民主运动投发主权移交以来的第一枚催泪弹。 图像来源: Reuters/T. Siu

运动期间，他透过Twitter（现称X），每晚把金钟“大台”的发言译成英文，写现场观察，并协助外媒做fixer，在街头帐篷访问过“长毛”梁国雄，跟著美国记者采訪占中发起人、民主派元老李柱铭及天主教香港教区荣休主教陈日君，以宗教角度切入议题。

除了中环和金钟，Kris去过旺角、铜锣湾做报道。他形容金钟占领区相对和平，现场人士会温书，做纪念品，有点像望天打卦，而旺角占领区较多冲突发生，试过有黑社会打人，设路障阻挡私家车冲入示威区，占领区还有耶稣像、关公庙。

雨伞运动后，Kris加入香港英文网媒Hong Kong Free Press，继续报道香港政治新闻，包括2016年旺角骚乱、香港立法会宣誓风波、2018年广深港高速铁路“一地两检”、 2019年反修例运动等。

作为新闻工作者，10年前后，Kris对香港民主运动有何观察？他分析，伞运是很大的尝试，虽然以前中央政府讲过何时实行普选，或怎样实行，但去到2014年，香港人普遍觉得普选方案讲来都浪费力气，永远不会发生。

Kris认为，若然没有2014年的基础，就没有之后的事发生，“2014年人们累积了好大怨气，怎样做都无用，示威被打压，2016年立法会本土派议员又被打压，其后新界东北、高铁一地两检事件，连我只是在旁报道，去到2018年我都觉得灰到，没有什么东西可以做。”

Kris亦观察到保守民主派的心态有转变，2014年这些人士不喜欢激进行动，但到2019年，他们会站出来帮人挡催泪弹，甚至有旧民主派人士呼吁制裁官员。

10年过去，随著《香港国安法》和《基本法》23条先后实施，他觉得香港失去了网上和现实的讨论空间，好处是少了吵架，坏处是没有一个清晰大辩论，到底“香港民主、香港自由，大家未来想做什么？”

受访时，Kris引述朋友的话说：“越做得耐，越有经验的记者，对香港前景越灰，但在香港，有些年轻记者，心态不是这么灰，（他们）有几多做几多，尽量尝试。”

近年Kris移民英国，以自由记者身份撰写香港人的海外处境。他表示，目前在香港的确有很多东西不能做，新闻编辑有自我审查是事实，但不代表不可以再作尝试，他并未灰心，强调还有题目想继续做，“我顶到（承受到）的情况都会想做”。

阿声（化名），10年前仍是大学生，现移居英国

当警方在金钟夏慤道发射催泪弹，阿声在家看到新闻影片，决定参与罢课，响应香港专上学生联会（学联）和学民思潮发起的罢课行动。

阿声表示，当时寄电邮告知大学教授不上课，有些教授理解这个决定，接受学生为了社会运动缺席课堂。罢课期间，她有时相约朋友到中环、金钟一带静坐，有时一个人去，在现场看书。

雨伞运动去到后期出现疲态，甚至被人批评为嘉年华。阿声忆述“去到现场不知道做什么”，她罢课维持了一段时间，但不算频密参与，始终要考虑大学的出席率。

当年香港中文大学校内，贴满罢课海报。 图像来源: Reuters/Bobby Yip

伞运之前，她有关注2012年反国民教育运动（下称：反国教）。伞运之后，2019年阿声积极参与反修例运动，有时去不到示威现场，都会追看直播，想知道现场发生什么事。

阿声说：“香港人经历过反国教、雨伞、反修例运动，你看到示威者的组织能力很不同。”反国教有两、三天，学生在添马公园集会，有讲座，鼓励大家走出去上堂；伞运期间，她发现示威者十分有秩序，例如有捡垃圾小队、物资补给等岗位，保持地方清洁，而她会买水和退热贴给其他人使用。

问为何会支持运动？她答得肯定：“因为当时要求真普选，我觉得831方案不是朝著那个目标，有很大落差，但当时还有希望，目标就是想香港有真普选，后来件事越来越难，目标不断后退，经历雨伞之后，大家都觉得不可能有真普选，维持现状已经是最好，谁知反修例运动有种事情迫到头上来的感觉。”

阿声形容，雨伞是追求一些东西，反修例是希望现有的东西不被破坏，不想自由被蚕食。

反修例运动后爆发移民潮，阿声也移民英国，开展新生活，她觉得香港将来受大陆的影响只会更多，不只言论自由，可能连找工作、职场的晋升机会，甚至香港社会都会被内地人“支配”。

伞运10年，她不看好香港的未来，直说：“（香港）不会好差，但又不会好好。如果要再有大型示威，已经是好难的事，因为（政府）控制太强，现在有组织能力的组织，都被瓦解了，例如社工和老师组织（香港教育专业人员协会于2021年宣布解散）。”

阿声目前身处海外，之前看到新闻，一名日本留学女生回港后涉“煽动罪”被捕，令她开始讲话变得很小心，因为不知道什么可以说，什么不可以说，“不涉及民主的议题还可以讲，例如垃圾征费，但那条红线很不清晰”。

阿声认为，当英国、加拿大开放港人移民途径，很多对香港有抱负的人都离开了，“有一种势力瓦解的感觉……未来，无论是公民社会，还是倡议，都好难”。

“那条红线很不清晰……”阿声说道。 图像来源: Louise Delmotte/AP/picture alliance

Morgan（化名），2014年大学毕业，现从事金融行业

中学时，Morgan已开始关心政治，2008年黄毓民和陈伟业代表社民连参选香港立法会选举，他常在学校，跟同学讨论政治话题。2012年反国教示威，他曾参与集会。

2014年9月28日凌晨，当戴耀廷在添美道集会现场宣布占领中环正式启动，Morgan在中信大厦外，通宵留守，当时有示威者质疑占中“骑劫”学生集会，Morgan认同这个说法。

当日早上，警方阻挠民主派人士运送音响器材到现场，Morgan试图阻挡警车，但一夜留守后实在太累，有点中暑，最后被警方登记身份证，送往医院。他离开医院时，警方已经发射了催泪弹。

Morgan笑说：“我不太记得为何会出来（示威），10年前呀，张悬都变了，对吧？”当年他常去旺角占领区，帮手搬铁马和障碍物，不用上班的日子，夜晚睡在街上。他称，自己和家人的政治立场不同，家人亲政府，大家关系疏离，管不了他去示威。11月底旺角清场，他记得，自己使用雨伞抵挡，一度被推到最前排，差点被警棍打中。

2014年9月27日，香港政府总部大楼外的示威，现场部署大批警力。 图像来源: aaron tam/AFP/Getty Images

占领期间，示威者有两派辩论。Morgan立场倾向本土派，他觉得旺角真的在抗争，而金钟“大台”却不知道在做什么。旺角清场后，他再没去金钟占领区声援。

2016年旺角“鱼蛋革命”，交通警员向天开枪控制群众，他在家看到新闻，马上赶去现场：“有事发生我当然衝过去！”

同年，立法会新界东补选 ，他帮本土民主前线候选人梁天琦拉票；9月立法会换届选举，他做义工，帮本土派政党青年新政成员游蕙祯助选，游蕙祯最终以2万多票当选，但因宣誓风波被褫夺立法会议员资格。他承认当日很失望，但事后回想：“就算乖乖地宣誓，之后都会DQ你（取消资格）。”

他记得，那年有人发起围堵中联办大楼，他亦参与其中，留到最后才撤退，强调自己不是旁观者：“出现在场都是一个行动！”

过往他积极参与示威集会，甚至帮本土派助选，如今香港政治形态剧变，问Morgan怎样看香港的未来？他说：“（2019年）你输了，要认输，不可以不认输，你肉身未死，之后有什么变化都很难说。简单来说，先做好自己。”

他继续留意新闻，“今时今日，你都要知道城市怎样发展，老实说，不可以不看”。他现在有一份稳定工作，在香港从事金融行业，职场上，公司有些中国同事“好红底”，说话要加倍小心，亦不会透露自己曾任职《苹果日报》，LinkedIn及个人履历都删除了这项工作纪录。

“要认清这个时代没那么自由，”他说。

Morgan认为，10年前自己比较悲观，现在反而对香港前景乐观了，不觉得灰心。

“建制派都可以为香港好，我们（市民）可能觉得他们能力不太好，所以造成今日的结果，但不一定是坏事，在这个制度下，只要人人努力做好自己，思考香港如何发展下去，结果可以是好的。”

他说，政治改革争拗了20年，现在尘埃落定。但从另一个层面看，2014年到现在，本土意识很有用，更多人关注香港独立乐队和本地足球发展，凝聚力更强，“当年因为示威传承出来的东西，并没有消失，如果一直做下去，可能真的做到一些东西，You never know（你不会知道）。”

他形容，过程像揼石仔（用锤仔将石头打碎），要一步一步走，眼光放长远一点。

Morgan认为，10年前自己比较悲观，现在反而对香港前景乐观了，不觉得灰心。（示意图，非受访者） 图像来源: Reuters/Carlos Barria

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