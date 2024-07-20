竹子外交 大力反腐 越共总书记阮富仲病逝

越共总书记阮富仲本周五去世，享年80岁。在任期间，他打破限制，第三次当选总书记一职，然而他没有走完这个任期。在他的治下，越南有着怎样的变化，他又留下了什么样的政治遗产？

（德国之声中文网）越共总书记阮富仲本周五（7月19日）在河内去世，享年80岁。越通社报道，阮富仲在一段时间患重病，尽管医院精心治疗，但因年老病重，医治无效，于本周五逝世。

阮富仲是一位坚定的列宁主义者，他自2011年开始担任越共总书记，并一度兼任国家主席。澳大利亚新南威尔士大学越南问题专家塞耶（Carl Thayer）认为，阮富仲通过一场严厉的反腐运动确保越共对权力的垄断。接受德国之声采访时他表示：“反腐运动针对的是党的各级官员，包括政治局成员, 还有之前不被触及的公安部和国防部。”

然而，越南仍然存在腐败现象。“透明国际”最新公布的清廉指数，越南在全球 180 个国家中仅排名第 77 位。三分之二的越南人认为腐败是一个 “大问题”。

阮富仲是继胡志明与黎笋之后任期最长的越共最高领导人。他在任内发起的"烈火熔炉"反腐运动旨在根除广泛存在的腐败。反腐运动已涉及数千人，其中包括政府高层和商界领袖。自今年3月以来，越南五位最高领导人中有三位均因未具说明的"不当行为"而离职----分别是国家主席、国会主席、以及一名政治局高级委员。今年5月末，越南国会选举公安部部长苏林（To Lam）为新任国家主席。苏林一直是反腐运动的关键人物。

竹子外交

1944 年出生于河内的阮富仲在 1968 年加入越南共产党。1981年到1983年赴莫斯科学习俄语，并在当时的苏联社会科学院完成了一篇关于党的建设的博士论文。无论他后来担任河内市委副书记、中央政治局委员，或者国会主席期间，党和意识形态始终是阮富仲的重要政治主题。不过越南专家塞耶指出，在外交政策上，阮富仲则有务实的态度，他接受了“国家利益而非社会主义意识形态决定外交政策”。2023年11月，越南与昔日的敌人美国达成了一项全面战略伙伴关系。两个月后，中国国家主席习近平到访，强调中越两国的亲密关系，并签署了三十多项协议。这是越南所谓竹子外交的成功例子，2021 年底阮富仲曾这样描述越南的竹子外交：“越南的外交就像竹子一样，竹根稳固，竹身结实，竹枝柔韧，外交政策柔韧且睿智，执着而坚定”。这种外交的目的是通过与所有人合作的意愿来确保自己国家的独立，但不与他人结盟。

在经济上，越南也采取了类似的策略。在东南亚国家中，越南是继新加坡后，签订了最多自由贸易协定（总计15个）的国家，包括与东盟（ASEAN）、中国、日本、韩国，还有和欧盟的协议。这些协定对越南过去几十年的经济繁荣起到了重要作用，越南的出口导向型经济在2000年以来（除疫情期间之外），越南每年的经济增长率都在5%到8%之间。

习近平抵达河内开始正式访问 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

然而，许多专家认为，阮富仲在经济政策方面几乎没有提供推动力。前瑞典驻越南大使隆格伦（Börje Ljunggren）在一份关于越南的分析中写道：“阮富仲代表的是党的建设，而不是改革，他专注于加强党和党国的合法性。”他还指出，在越南更多地是“用法律统治”而非“法治”。换句话说，越共利用法律来巩固其统治地位。美国的“88项目”记录了越南羁押活动人士的状况。到2024年初，该组织统计了178名被拘留者，其中包括律师和记者。在无国界记者的新闻自由指数中，2023年越南排名第175位，在180个国家中倒数第五。

隆格伦和塞耶都认为，尽管阮富仲权力巨大，但越南的一党制仍然以集体领导为特征，其中总书记只是其中一员。也就是说，决定权在党的最高机构，而非某一个人手中。这也体现在2021年越共十三大上，他未能如愿让心仪的接班人陈国旺在中央委员会得到足够的支持票。不过他这年第三次当选中央总书记，打破了同一人只能连续担任总书记两个任期的规定。他未能完成自己的第三个任期。越通社报道，越南将为他举行国葬。在阮富仲去世后，中共中央发出唁电。根据中国官媒《人民日报》报道，唁电对阮富仲的去世表示“沉痛悼念”，并称阮富仲是中国共产党和中国人民的亲密同志和真诚朋友。



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