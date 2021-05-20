端点星案宣判 陈玫证实已获释返家

(德国之声中文网) 在被关押超过一年後，端点星案的其中一名被告陈玫证实已於15日获释返回北京住处。他的哥哥陈堃15日在推特上写道：「他的身体和精神尚好，只是需要好好休息调整一段时间，因此暂时不便对外联系，还请大家理解！」

两名被告陈玫与蔡玮是在13日正式以「寻衅滋事」罪名被北京市朝阳区温榆河法庭判刑1年3个月。由於两人都已被关押超过一年，所以依照判决结果，应当在8月15日当日获释。

陈玫与蔡伟两人因运用开源平台GitHub备份将近一百篇与中国新冠肺炎爆发初期相关文章，於2020年4月被中国警方逮捕，而家属在2020年6月正式接到公安局的电话，得知两人被正式逮捕，关押在北京朝阳区看守所。

在那之後，家属迟迟未能得知案件何时开庭，直到今年5月两人被关押超过一年後，北京的法院才在开庭前几天通知家属出庭。最终陈玫与蔡伟当庭认罪，但陈玫透过官派律师向家属表达，如果判决结果和量刑建议相符，他就不会上诉。如果严重超出建议刑期，陈玫则会提出上诉。

陈玫的哥哥陈堃在5月接受德国之声访问时表示，陈玫与蔡伟过去一年的遭遇，反映了中国政府过去几年在处理言论自由相关案件的手法。他指出，过去几年中国政府在处理言论自由相关案件时，都会先把当事人抓起来，再透过各种手段强迫当事人认罪。

他说：「这就是，无论最终法庭判当事人多久的罪，当局实质上已经把这些被告关了很久了。他们已达到对这些被告进行身体跟心灵折磨的目的。」

人权观察的中国研究员王亚秋则表示，端点星案的过程，显现出中国政府现在处理言论自由案件的方式，与几年前已大不相同。她也提到，端点星上备份的很多文章，都曾在中国国内正规媒体上发布，但中国政府後来将这些内容删除。她告诉德国之声：「如果任何人敢保存这些记忆，这些行为在中国都是犯罪的。共产党不让你记住的东西，你都不能记住。」

事实上，陈玫与蔡伟并非唯一两个因在新冠疫情爆发期间分享与新冠疫情相关的内容而遭到警察逮捕的中国公民。公民记者张展丶陈秋实丶李泽华与方斌都因在武汉封城期间进行报导，所以被警察强迫消失或逮捕判刑。王亚秋说：「陈玫跟蔡玮都没有做独立调查，只是把被删除的讯息备份，真相只能是共产党的，想保留另类的记忆都是不允许的，中国只能有一个真相跟记忆。」

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