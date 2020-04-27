「端点星」志愿者被指定律师 家属忧审判不公

(德国之声中文网) 根据南华早报，陈玫和蔡伟在遭到拘留两个月后即将接受刑事审判。两人因持续在全球最大的开源网站GitHub上的端点星 (Terminus)发表有关新冠疫情遭到审查下架的文章而于4月19日在北京被警方抓捕。

据陈玫的哥哥陈堃说，陈蔡两人的家属在6月12日上接到北京朝阳区公安局的电话，通知他们两人已经被正式逮捕，被关押在朝阳区看守所。

陈堃表示，警方告诉他们，由于两人自愿申请法律援助而被指定了两名律师。但他说：「这显然是不想让家人聘请的律师介入。」

他强调:「我们不接受官方指定的律师，我们认为这是陈玫在警方的压力和威胁下，不得已而为之。这个决定不代表他的真实想法。」陈堃说，他已经聘请了一名律师梁小军来代理他的弟弟。

梁小军表示，这两名被拘留者被指控为 「寻衅滋事」，这个中国当局经常用来针对活动人士和异议人士的模糊指控，意味着两人要被判处监禁。他说两人的案件可能很快就会开庭审理。

根据中国法律，无力负担自己选择的律师的被告人会由国家指定一名律师。梁小军说，他反对为当事人指定法律援助律师，希望这些律师终止与陈玫的关系。

陈堃则对这些律师的参与说:「我希望他们要有良知，不要助纣为虐。否则，我将在所有可能的国际机构面前起诉他们参与政治迫害。」

自2018年以来，陈玫和蔡伟两人一直在中国主流媒体和网络平台上发布各种被审查人员屏蔽或删除的文章。

蔡伟的女友小唐也在4月和两人一起被抓，但在5月10日被释放。据一位接近她的人士透露，她也在等待受审。

在他们所发表有关新冠病毒的内容中，最受欢迎的一篇报导是对吹哨人武汉中心医院艾芬的采访。中国的《人民》杂志3月初首先在网上发表了这篇报道，但几小时后就被删除了。

邹宗翰/杨威廉 (南华早报)