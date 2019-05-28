章莹颖案：陪审团认定被告强奸、谋杀罪成

（德国之声中文网）美国伊利诺伊州中部地区联邦法院陪审团用了不到两小时时间，就裁定29岁的布伦特·克里斯滕森（Brendt Christensen)在导致26岁的中国访问学者章莹颖失踪及死亡案中的所有罪名成立。章莹颖的家乡是福建南平市，身前是北大研究生，专业为研究农作物的光合作用，在遭绑架前2个多月刚以访问学者的身份来到伊利诺伊州大学访问学习。该大学有超过5000名中国学生，是全美接收中国学生最多的学校之一。

章莹颖2017年6月9日被发现失踪，她的遗体迄今没有被找到。但检方表示，在克里斯滕森的卧室发现的三处血迹都和章莹颖的DNA相符合。案发后，调查人员在位于芝加哥以南210公里的厄巴纳（Urbana）校园区监控视频上发现，章莹颖上了一辆黑色轿车。这一线索让调查人员找到了克里斯滕森。

当地登出的寻找章莹颖的启事

检方表示，克里斯滕森将章莹颖带到她的住处并强奸了她。其间遭到章莹颖奋力抵抗。克里斯滕森之后在浴室里用棒球棍击中她的头部，将她的头部劈开并割下了她的头。

克里斯滕森在与其女友的对话中自己描述了犯罪细节，包括斩首细节。据审判证词，这些对话在克里斯滕森被捕前被联邦调查局情报人员秘密录音。

在法庭审理中，克里斯滕森的辩护律师承认被告杀害了章莹颖，但对检察官对事件的描述部分做了辩解。在周一的结论陈述中，助理检察官奥根纳·米勒（Eugene Miller)向陪审团表示， 克里斯滕森花了6个月计划谋杀，选择章莹颖是因为她个子小，看上去是一个易攻击的目标。米勒说："他强奸了她，杀害了她，然后用了三周时间试图掩盖罪行。"

死刑为最高量刑

克里斯滕森的辩护律师周一表示，希望在该案量刑阶段中说服陪审团留被告一命。量刑阶段将从7月8日开始。章莹颖案所在德伊利诺伊州已禁止死刑，但该案由美国联邦法庭审理，死刑为最高量刑。

克里斯滕森是伊利诺伊大学物理系博士生。在听到有罪判决后，克里斯滕森面无表情，直视前方。克里斯滕森的罪名包括绑架并导致章莹颖死亡，欺骗联邦探员。法院对该案的量刑阶段将从7月8日开始。

在审理初期，检方指出， 克里斯滕森对连环杀手很着迷，包括20世纪70年代谋杀数十名女性的泰德·邦迪（Ted Bundy）。泰德·邦迪1989年在佛罗里达州因其最后一次谋杀而在电椅上被执行死刑。

中国媒体、中国政府以及在美中国学生都对章莹颖案予以极大关注。章莹颖失踪两个月后，她的家人曾公开致信特朗普，希望增加人手，帮助找到她。

在本周一的庭审后，章莹颖的父亲章荣高在法庭外以家庭的名义宣读了一份声明，感谢陪审团向正义迈出了一步。他说， 过去两年里，家人没有停止过对章莹颖的思念，"直到今天，我们仍然无法想象，没有她，我们余生将如何度过。"