章莹颖案凶手获判终身监禁 未判死刑

当地时间周四，美国伊利诺伊大学中国访问学者章莹颖遇害案在皮奥里亚联邦地区法院进行了量刑宣判。被告人克里斯滕森被判终身监禁、不得假释。由于陪审团内部意见不一，此案没能按照检察官的要求判处死刑。
(德国之声中文网) 在量刑宣判后的新闻发布会上，章莹颖的父母表示，尽管不同意未判死刑的结果，但是能够对部分陪审员反对死刑的态度予以理解。同时，他们还要求凶手无条件告知章莹颖遗体的下落，从而能够将其带回故乡安葬："我们要求被告无条件地告知我们莹颖的下落。如果你的灵魂中还残留有任何人性，请帮助结束我们的煎熬。请让我们带莹颖回家。"
检察官米尔希泽(John Milhiser)也在新闻发布会上说，将继续努力寻找章莹颖的遗体。章莹颖的母亲则在检察官发言时失声痛哭。
在量刑宣判之前两天，陪审团就是否判处死刑问题僵持了两天，但是依然无法取得一致意见。
伊利诺伊州的法律已经废除死刑，但是由于检方以绑架杀人罪提起公诉，因此本案由联邦法庭审理。在联邦法律中，最高量刑依然是死刑。不过，即便在法官有意做出死刑判决的情况下，只要12名陪审团成员中有一人不同意死刑，被告的量刑就会自动变为终身监禁、不得减刑或假释。据美联社报道，辩护律师波洛克(Elisabeth Pollock)曾在周三休庭期间尝试说服至少一名陪审团成员反对死刑判决，并呼吁大家不要被多数人的意见所左右。
此前，被告的父母也在出庭作证时呼吁陪审团不要支持死刑判决，并表示无条件地爱自己的儿子。
凶手神情放松 拒绝当庭道歉
在周四(7月18日)的量刑宣判上，联邦法官沙迪德(James Shadid)对克里斯滕森(Brendt Christensen)说，他的"无可理喻的暴力行径已经对许多人造成了伤害，尤其是章莹颖的家庭。"法官还说，章莹颖被一名陌生人劫走，只是为了满足后者的自私幻想，而章莹颖的家庭今后不得不受到这种想象的折磨。
几星期前，法庭已经在定罪宣判中判决克里斯滕森的绑架、强奸、伤害、杀人等罪行成立。与量刑宣判不同，陪审团在定罪宣判前的讨论只花费了不到90分钟就达成了一致。
被告克里斯滕森至今拒绝透露章莹颖遗体的下落。在周四的量刑宣判中，他在听到自己逃过了死刑判决后，闭上了双眼，明显流露出了放松的神情，还回头对自己的母亲微笑。随后，他还拥抱了辩护律师。
法官还在量刑宣判后询问克里斯滕森是否要当庭发表声明，后者简短地回答"不用，谢谢"。法官随后抨击他没有利用这个机会表达悔意："你本可以多少说点你想说地东西。然而，在你夺走章莹颖生命地769天后，你依然没能说一句简短的'对不起'。"克里斯滕森此时则面无表情地看着前方，法官沙迪德接着说，希望凶手在孤独地在监狱中死去之前，能够向章莹颖父母说句对不起："可能--这只是可能--某一天，你会突然想到提起笔来，给章莹颖父母写下'对不起'"。
章莹颖案在中国国内也一直引发高度关注。在社交媒体上，多数网民都认为，只有死刑才能还章莹颖家人一个公道。中国外交部则在量刑宣判后通过发言人对外表示："我们一直密切关注进程章莹颖案的审理进程，也注意到章莹颖的家人就此发表了声明。我们再次对凶犯的残忍行径表示强烈的愤慨和严厉的谴责，故意非法剥夺他人生命的行为，是最严重的犯罪。我们始终主张通过法律方式，让正义得到伸张，让罪犯得到惩罚，让悲剧不再重演。"
来自福建南平市的章莹颖身前是北大研究生，其科研方向是农作物光合作用。2017年春天，她以访问学者身份来到伊利诺伊大学。2017年6月9日，章莹颖失踪，遗体至今没有找到。而凶手克里斯滕森则是伊利诺伊大学物理系博士生。
文山/洪沙(美联社、新华社、路透社)