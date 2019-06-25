章莹颖案凶手获判终身监禁 未判死刑

(德国之声中文网) 在量刑宣判后的新闻发布会上，章莹颖的父母表示，尽管不同意未判死刑的结果，但是能够对部分陪审员反对死刑的态度予以理解。同时，他们还要求凶手无条件告知章莹颖遗体的下落，从而能够将其带回故乡安葬："我们要求被告无条件地告知我们莹颖的下落。如果你的灵魂中还残留有任何人性，请帮助结束我们的煎熬。请让我们带莹颖回家。"

检察官米尔希泽(John Milhiser)也在新闻发布会上说，将继续努力寻找章莹颖的遗体。章莹颖的母亲则在检察官发言时失声痛哭。

在量刑宣判之前两天，陪审团就是否判处死刑问题僵持了两天，但是依然无法取得一致意见。

伊利诺伊州的法律已经废除死刑，但是由于检方以绑架杀人罪提起公诉，因此本案由联邦法庭审理。在联邦法律中，最高量刑依然是死刑。不过，即便在法官有意做出死刑判决的情况下，只要12名陪审团成员中有一人不同意死刑，被告的量刑就会自动变为终身监禁、不得减刑或假释。据美联社报道，辩护律师波洛克(Elisabeth Pollock)曾在周三休庭期间尝试说服至少一名陪审团成员反对死刑判决，并呼吁大家不要被多数人的意见所左右。

此前，被告的父母也在出庭作证时呼吁陪审团不要支持死刑判决，并表示无条件地爱自己的儿子。

凶手神情放松 拒绝当庭道歉

在周四(7月18日)的量刑宣判上，联邦法官沙迪德(James Shadid)对克里斯滕森(Brendt Christensen)说，他的"无可理喻的暴力行径已经对许多人造成了伤害，尤其是章莹颖的家庭。"法官还说，章莹颖被一名陌生人劫走，只是为了满足后者的自私幻想，而章莹颖的家庭今后不得不受到这种想象的折磨。

几星期前，法庭已经在定罪宣判中判决克里斯滕森的绑架、强奸、伤害、杀人等罪行成立。与量刑宣判不同，陪审团在定罪宣判前的讨论只花费了不到90分钟就达成了一致。

被告克里斯滕森至今拒绝透露章莹颖遗体的下落。在周四的量刑宣判中，他在听到自己逃过了死刑判决后，闭上了双眼，明显流露出了放松的神情，还回头对自己的母亲微笑。随后，他还拥抱了辩护律师。

法官还在量刑宣判后询问克里斯滕森是否要当庭发表声明，后者简短地回答"不用，谢谢"。法官随后抨击他没有利用这个机会表达悔意："你本可以多少说点你想说地东西。然而，在你夺走章莹颖生命地769天后，你依然没能说一句简短的'对不起'。"克里斯滕森此时则面无表情地看着前方，法官沙迪德接着说，希望凶手在孤独地在监狱中死去之前，能够向章莹颖父母说句对不起："可能--这只是可能--某一天，你会突然想到提起笔来，给章莹颖父母写下'对不起'"。

章莹颖案在中国国内也一直引发高度关注。在社交媒体上，多数网民都认为，只有死刑才能还章莹颖家人一个公道。中国外交部则在量刑宣判后通过发言人对外表示："我们一直密切关注进程章莹颖案的审理进程，也注意到章莹颖的家人就此发表了声明。我们再次对凶犯的残忍行径表示强烈的愤慨和严厉的谴责，故意非法剥夺他人生命的行为，是最严重的犯罪。我们始终主张通过法律方式，让正义得到伸张，让罪犯得到惩罚，让悲剧不再重演。"

来自福建南平市的章莹颖身前是北大研究生，其科研方向是农作物光合作用。2017年春天，她以访问学者身份来到伊利诺伊大学。2017年6月9日，章莹颖失踪，遗体至今没有找到。而凶手克里斯滕森则是伊利诺伊大学物理系博士生。

文山/洪沙(美联社、新华社、路透社)