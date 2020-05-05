为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
中国知名历史学家。章乃器之子。
1989六四天安门事件，章立凡应中共中央统战部的邀请，参与调停学潮。六四天安门事件结束后，章立凡受到压力，脱离体制，成为独立学者。
过去几周，由美国带头的国际社会开始针对中国在新冠疫情初期「失职」的部分展开问责，中国政府也透过「战狼式外交」展开反击。在中美关系渐趋对立的前提下，中国历史学家章立凡认为，中美领导人是因为各自有需求，才会采取对抗的方式来交涉。
中国与美国自二月起，便陆续因新闻自由与新冠疫情等议题发生一系列的口水战。 双方的关系也在中国上周宣布驱逐13名美国记者后，达到罕见的紧张程度。 中国学者章立凡认为，中国此举是在反击美国总统特朗普的「中国病毒」一说，但此举却可能对中国未来造成更大的伤害。
新冠疫情爆发后，对中国政府反应迟缓、低估疫情的质疑声音不断出现。历史学家、时评家章立凡接受德国之声采访时指出，最高领导人不说话，所有人都说假话。这次肺炎疫情的爆发也暴露出中国官僚体系的弊病。
众所瞩目的中共四中全会周四(10月31日) 在北京落幕，而新华社发出的官方公报中，将重点放在国家治理体系与能力的现代化，但却未提及人事变动的话题。 德国之声专访中国历史学者章立凡，他认为，这次会议显示中国共产党会持续加强对社会的控管，但一旦失控，这可能导致国家全面崩盘。
曾经担任中国国务院总理达十年之久的李鹏于2019年7月22日去世，终年91岁。其政治生涯中最引人争议的部分无疑是1989年的六四事件。
与美国的贸易战和过量债务遏制了中国的经济增长；对失业和社会动荡的害怕情绪在增加；党内出现对习近平集大权于一身的不满。今年人大会议前，中国领导人有些危机感。
全国政协会议已经拉开帷幕，而全国人大会议也开幕在即。中美贸易战阴影下的经济议题预计将成为今年“两会”的核心，全国政协主席汪洋在周日的报告中提到的“一国两制”和反对“台独”也颇受关注。分析人士指出，由于当局对言论的管控日趋严厉，人大代表、政协委员很难再对经济以外的话题发表看法。
“六四”事件距今已接近三十年。中国官媒里对这一事件的描述从“暴乱”渐渐淡化为”风波“乃至只字不提。但本周中国官媒里，再次出现了“平息反革命暴乱”的字眼。北京政治观察家章立凡通过电话对德国之声谈了他的看法。
近日美国左翼学者乔姆斯基加入世界各地30多名学者的行列，一同呼吁抵制中国举行的世界马克思主义大会，以抗议北京打压亲劳工学生团体。历史学家章立凡认为，像乔姆斯基这样的著名左翼学者的抵制会令中共尴尬。
中国共产党中央纪律检查委员会，简称中纪委，近年来一直扮演着“从严治党”，“苍蝇老虎一起打”的令人生畏的角色。正因如此，中纪委以年轻人喜爱的AR动漫形式来宣传诸如“整治形式主义官僚主义”这样严肃的“中央精神”，就更让人感到中共权力机构的“与时俱进”。
从中国修改宪法宣誓词中，能够看到中国执政和宣传思路的转变。政治时评人章立凡认为，最新宪法宣誓词的变更，是在为向国际社会推行“中国智慧”做铺垫。同时也体现中共新一代意识形态负责人的个人风格。
在有关国际安全政策的年度会议——慕尼黑安全会议召开之际，中国历史学家、时评人章立凡向本台分析了中国外交政策的转变以及对世界的意义。
中国官媒宣布，中共第十九届中央委员会第二次全体会议将于明年一月召开，主要议程是讨论研究修改宪法部分内容的建议。早有分析认为，除将习近平思想写入宪法、确立国家监察委的制宪地位外，此次修宪还可能修订国家主席任期。
离十九大愈近，69岁的中纪委书记王岐山的去留也愈成为舆论焦点。王岐山堪称习近平左右手、反腐运动标杆，也树敌颇多，数月来更是富商郭文贵海外爆料的靶子。加上中共有常委“七上八下”的不成文规定，王岐山仕途如何继续？长期研究中共党政的历史学家章立凡就中共高层人事布局看点接受本台采访。
距离中共十九大召开还有整整一个月的时间。历史学家、时评人章立凡认为，十九大的最大看点是“常委制”是否会被“主席制”所替代。另外，郭文贵“爆料”给中共留下的“塔西佗陷阱”，也会被写入历史。
重庆前市委书记孙政才落马，是近期中共政坛上一次不小的震动。而其继任、原贵州省委书记陈敏尔此前就被“空降”到重庆。这一上一下，是否牵动到今年中共19大的人事安排？现代史学家、独立学者章立凡对德国之声谈了自己的见解。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式