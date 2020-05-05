章立凡：驱逐外媒记者使北京成「聋子」与「瞎子」

中国与美国自二月起，便陆续因新闻自由与新冠疫情等议题发生一系列的口水战。 双方的关系也在中国上周宣布驱逐13名美国记者后，达到罕见的紧张程度。 中国学者章立凡认为，中国此举是在反击美国总统特朗普的「中国病毒」一说，但此举却可能对中国未来造成更大的伤害。