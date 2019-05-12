竞选广告片偏激 到底播不播？

(德国之声中文网) 极右翼的德国国家民主党(NPD)，也参加本月将举行的下届欧洲议会大选。和其他政党一样，该党也制作了许多竞选海报以及竞选广告片。其中的一则，开场白就是"自从2015年开放边境后，大量移民不受管控地涌入，几乎每天都有德国人成为受害者" 。同时，画面上则列举了近年来众多涉及难民的暴力案件中的德国受害者姓名。随后，广告片介绍了德国国家民主党近期在一些大城市试图建立所谓的"保护区"，声称"要让德国人至少在保护区里有安全感"。

德广联以该竞选广告片"公然宣扬民族仇恨、严重触犯刑法"为由，拒绝在其节目中播出。德国国家民主党遂将争议诉诸法庭。行政法院判定，广告片"将所有移民一概而论地当作犯罪分子"，因此德广联的拒播决定是合理的。

但是德国国家民主党并没有就此认输，转而将此案诉诸德国最高一级的联邦宪法法院。本周三(5月15日)，宪法法院裁定，德广联必须播出此广告片，理由是"此片究竟有没有侵犯人的尊严，并不取决于该党的竞选纲领内容，而只取决于这部竞选广告片中出现的内容"。法官认为，至少在广告片中，只是提到了"开放边境以及大规模移民涌入所带来的威胁"，这一表述并没有违反德国《基本法》第一条之规定："人的尊严不容侵犯。"

不过，几个星期前，德国国家民主党的另一版本竞选广告片则没有获得联邦宪法法院的认可。在那一个版本中，出现了"移民正在杀人"等耸人听闻的宣传口号，还将移民统称为"持刀男人"，画面中也出现了一些血腥场面。德国电视二台和德广联都以"公然宣扬民族仇恨、严重触犯刑法的内容，不属于言论自由范畴"为由拒播该广告，行政法院、宪法法院当时也都支持电视台的拒播决定。此后，德国国家民主党对其广告片作出了修改，再次要求播出。

目前尚不清楚德广联究竟会在何时播出修改后的广告片。

左派竞选广告也引争议

立场明显左倾的德国讽刺行政治组织"政党"(DIE PARTEI)近期也因一则竞选广告片引发了争议。这则广告片由"政党"与致力于在地中海救助落水难民的非政府组织"海洋守望"(Sea Watch)合拍，全长1分半的短片中，大约有1分钟都在展示一名落水少年在水下挣扎时的面部表情特写。在他停止挣扎、沉向深处后，画面中央打出字幕："溺水所需的时间，就和本片一样长。每10个横渡地中海逃难的人中，就有1人遇难，这是因为欧盟正在阻碍海上救援难民。请协助我们，终结这样的死亡。"这则广告片也并没有像其他政党那样，注明"本片内容完全由政党负责"，而是写"本片展现内容完全由欧盟负责"。

德国电视二台起初拒绝播出这则广告片，理由是，这是一则呼吁支持"海洋守望"组织的广告，而非符合规定的政党竞选广告，因此"公共电视台没有义务去播出"。不过，"政党"在对广告片作出了小幅修改之后，德国电视二台最终在本周播出了这则短片。

主打讽刺与搞笑路线的"政党"，以往也有过不少"内容出格"的争议竞选广告片。2013年德国联邦议会大选前，该党曾经在德国电视二台播出过一则主题为"家庭政策"的竞选广告，全片一镜到底，展现了一幅强烈虚化的色情画面。片尾则打出字幕："请选择'政党'，你会感到很爽！"