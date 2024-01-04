竞选团队成员匿名致信拜登：加沙不停火影响选情

（德国之声中文网）拜登竞选团队的17名成员匿名致信总统，呼吁他改变迄今对以色列的政策，推动加沙地带的永久性停火。

"我们相信，您公开呼吁停止暴力既是道义责任，也是选举形势的需要。"这封首先发布在Medium平台上的公开信说，"为超过2万巴勒斯坦人的死亡--其中8200人是儿童--承担连带责任，这是无法辩解的"。信的作者还敦促拜登停止无条件向以色列提供军事援助，主张缓和该地区局势，包括释放人质。

信中还说，竞选团队工作人员看到"志愿者纷纷退出，几十年来一直把票投给民主党的人有史以来第一次感到不确定"，提醒拜登，目前政府的中东政策对民主党的支持率产生负面影响。

另外在本周三，美国教育部一名高阶官员宣布辞职，抗议拜登总统对加沙冲突的处理方式。这是在战争中死亡人数不断增加的情况下，美国政府内部出现异议的最新迹象。教育部规划、评估和政策办公室特别助理、巴勒斯坦裔官员哈巴什（Tariq Habash）致信教育部长称，"政府对无辜的巴勒斯坦人遭受的暴行--人权专家称之以色列政府的种族灭绝行动--视而不见，对此我不能保持沉默。"

拜登竞选团队尚未对事件做出回应。国务院发言人米勒周三早些时候表示，美国并未在加沙地带观察到构成种族灭绝的行为。他的发言是对南非就以色列在加沙的军事行动向国际法院提起诉讼做出的反应。以色列也否认了加沙存在种族灭绝的指控。

以哈陷僵局 以总理内塔尼亚胡支持率低迷

去年秋季以来，拜登多次收到其政府工作人员的联合抗议信，敦促总统支持停火。这些信通常都没有署名。

去年10月，国务院官员乔什·保尔（Josh Paul）提出辞职，抗议拜登政府"盲目支持"以色列。

11月，国务院下属的国际发展署（USAID）有1000名工作人员联署公开信，敦促拜登政府呼吁在加沙立即停火。

国务院内部的"不同意见渠道"在先后收到3份批评政府中东政策的电文后，国务卿布林肯在去年11 月的一封信中承认，政府部门内部存在意见分歧。

12月，拜登政府的一些工作人员曾在白宫附近举行守夜集会，要求加沙停火。

去年10月7日，伊斯兰主义组织哈马斯对以色列发动武装袭击，杀害了1200人，240人被劫持为人质。哈马斯被以色列、美国、德国和其他国家认定为恐怖组织。其控制的加沙卫生部门称，至本周三，以色列对加沙的攻势造成的巴勒斯坦死亡人数已达 22,313 人，达到加沙总人口的将近1%。

（路透社、Politico）

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