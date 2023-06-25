 竞争力排名 德国不及中国？ | 经济纵横 | DW | 25.06.2023

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经济纵横

竞争力排名 德国不及中国？

瑞士洛桑管理学院（IMD）每年推出世界竞争力排名，今年的榜单上，德国排名22位，下滑了7位，排在中国之后。

Symbolbild | Made in Germany

（德国之声中文网）德国竞争力不如中国？瑞士洛桑管理学院的竞争力排名引起了德国《经济周刊》的关注。

在64个国家的排名中，前三名分别是丹麦、爱尔兰和瑞士。中国位居第21位，德国第22位。《经济周刊》分析认为，德国的排名下滑，一个重要的原因可能是税务方面的负担之重。瑞士《新苏黎世报》则认为，德国高通胀、基础设施不足以及人们对去工业化的担忧，也是其中的原因。

《经济周刊》认为，德国政府与其为英特尔这样的大公司提供数十亿欧元的资助，不如从总体上改善德国对所有企业的吸引力。这包括减税、减少官僚主义等。《新苏黎世报》则指出，无论如何，两年前的世界经济论坛排名中，德国还位列第9位。

瑞士从去年的第二位降至第三位，有分析认为，或与瑞信集团危机有关。

前十名中还包括：新加坡（第四位）、荷兰、台湾、香港、瑞典、美国和阿联酋。

台湾第六

台湾比去年上升一位、排名第六的消息也受到台湾总统蔡英文的关注。她在脸书上表示："我們不只連5年進步，其中3項評比指標，包括政府效能、企業效能和基礎建設，台灣的排名都有往前。"香港比去年下降两位。中国则下降四位。

该排名所反映的是一个国家私有经济领域的看法。瑞士洛桑管理学院使用164个硬指标以及对6400名经理人的问卷调查，来对一个国家的竞争力作出结论。这些数字流向四大领域：经营能力、国家效率、企业效率、基础设施。

排名体现出，小国家往往得到更高的评分。这是因为小国家在面对世界经济的不确定性时，在政策上具有更大的灵活性。

（综合报道）

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