立陶宛阻俄罗斯过境运输 欧俄紧张再升级

（德国之声中文网）立陶宛周一（6月20日）切断了俄罗斯同其飞地加里宁格勒之间的运输通道。莫斯科对此十分愤怒。周二，俄罗斯外交部召见了欧盟大使，而在此之前，已约谈了立陶宛驻俄临时代办。

据报道，俄罗斯媒体将这一事件描述成对加里宁格勒的"封锁"，是欧盟发动的"经济战争"，对俄已构成开战动因。尤其是"封锁"一词，唤起对二次大战期间德军对列宁格勒（圣彼得堡）围城两年多，超过百万人丧生、其中大部分被饿死的记忆。

加里宁格勒是俄罗斯最小的联邦州，是一块飞地，同俄罗斯本土不相连，二战之后才从战败的德国切割出来，划给战胜国苏联。加里宁格勒历史上最著名的人物是德国哲学家康德。现在同该地毗邻的是立陶宛和波兰。俄罗斯基本通过陆路将物资经过立陶宛输送到加里宁格勒。该州州长在Telegram表示，40%至50%的商品经由立陶宛运输线。

现在，立陶宛政府正是在这一点上付诸行动，它宣布，为实施欧盟对俄罗斯的制裁，自6月16日起，不再允许俄罗斯运送被禁物品的货运列车通过。被禁的内容包括：金属、水泥、木材、建筑材料、化工材料以及高科技产品。立陶宛外长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）强调，不是他的国家要做什么事情，"是欧盟制裁措施6月17日生效"。

俄罗斯国家安全委员会秘书帕特鲁舍夫（Nikolaj Patruschew）表示，"俄罗斯一定会对这种敌对行动做出回应"，"后果将很严重"。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitrij Peskow）说，欧盟将制裁扩大到过境商品运输，是非法行为。他还说，"当然这是封锁的一部分"。

事实上，欧盟的制裁并不包括食品。食品和其它不在制裁单子上的物品都可以继续通过立陶宛运输进加里宁格勒。此外，客运不在制裁的范围内，每天3列经过立陶宛的往返客运列车不受影响。不过此前，卡车运输因为制裁已受到很大限制。

加里宁格勒也是港口城市

欧盟将双倍评估加里宁格勒过境事宜

欧盟外交及安全政策代表博雷尔（Josep Borrell）驳斥"封锁"说法，他说这是俄罗斯方面的宣传，因为海路完全没有受到制裁，更何况，"陆路过境并没有被叫停，或被禁止"。

问题的关键是，立陶宛是否被欧盟授权处理俄罗斯同其飞地之间的过境运输？抑或立陶宛在利用欧盟的制裁政策，制造既成事实，推动自己的政治主张？毕竟立陶宛曾是苏联加盟共和国，独立后加入欧盟和北约，同俄罗斯关系一向不和，俄乌战争爆发后，立陶宛最先谴责莫斯科的暴行，稍后又把俄罗斯定义成"恐怖主义国家"。

博雷尔承认，将对加里宁格勒过境运输事宜进行"双倍的"法律评估。知情者透露，欧盟今年3月出台的第4轮制裁俄罗斯计划，禁止欧盟国家向俄罗斯过境运输钢材和铁产品。但是，欧盟在东扩之前的2002年曾同俄罗斯签署过一项15点协议，专门处理加里宁格勒的过境问题。

在抗议和警告的同时，俄罗斯也在探讨海路运输的可能性。人们估计，今后可能不得不更多地依赖海上运输，但其成本要高出很多。

（综合报道）

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