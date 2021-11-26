 立陶宛重回中国海关系统 欧盟欲推贸易保护措施 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2021

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立陶宛重回中国海关系统 欧盟欲推贸易保护措施

路透社报道，立陶宛目前已重新回到中国的电子报关系统，但仍旧面临遭延长的海关手续。同时，欧盟也预计推出新的贸易保护措施，打击非欧盟国家对该集团任何成员施加不当压力。

Flagge | China und Litauen

立陶宛媒体报道，自12月1日起该国遭中国海关移除，货物在中国无法通关。该国贸易机构7日称立陶宛已重回中国海关系统，但仍遭冗长的报关手续干扰。

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立陶宛今年5月宣布退出17+1中国-中东欧合作机制，之后又宣布允许台湾当局以“台湾”名义在该国设立“代表处”。11月18日驻立陶宛台湾代表处正式挂牌后，中国将与立陶宛的外交关系降至“代办”等级。人口280万的东欧小国立陶宛为何成为“抗中”先锋？

欧盟与中国互相制裁导致外交关系破裂，2020年底达成欧中国投资协定也在欧洲议会卡关，现在制裁延长更让双边贸易前景黯淡。

美媒取得立陶宛外长写给欧盟的信件，信中外长称立陶宛正面临来自中国的经济胁迫，呼吁欧盟官员代表立陶宛与中国当局交涉，解决问题。

（德国之声中文网）立陶宛最大的贸易机构周二（12月7日）表示，中国海关已不再直接阻止立陶宛货物的进口，但该国货物在进入中国时，仍旧面临冗长的程序，并在进货流程上遭到延误。

在台湾驻立陶宛代表处于11月18日开幕后，中国降低了与立陶宛的外交关系，并暂停了领事服务。此外，立陶宛当地媒体报道，中国海关自12月1日起已将立陶宛从「来源国」列表删除，导致立陶宛货物滞留在中国港口无法通关，而中国官方迟迟未回应此事。

对此，立陶宛外长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）3日表示将寻求欧盟执委会介入协助，以解决问题。他将此举形容为「未经宣布的制裁」，并表示「一个欧盟成员国受到单向制裁，这是前所未有的」。

目前情况似乎已有了改善。路透社报道，立陶宛工业家联合会（Lithuanian Confederation of Industrialists）主席Vidmantas Janulevicius说：「立陶宛已再次出现在（中国）海关名单上，所以进出口程序已经恢复了。」

然而他也补充说，现在从中国进出立陶宛的货物仍面临着遭到延长的海关手续，因为立陶宛货物被赋予最低的优先权。他说：「中国的合作伙伴向我们透露，这是因为政治问题，因为台湾的原因。」

中国驻维尔纽斯代办处没有立即对此事件发表评论。

Gabrielius Landsbergis Außenminister Litauen

立陶宛外长兰斯柏吉斯就立陶宛遭中国海关系统移除一事寻求欧盟协助，称其为「未经宣布的制裁」。

欧盟欲提贸易保护措施

在中国对立陶宛实施一系列反制手段後，欧盟委员会预计在周三（8日）提出一项新的贸易保护措施，旨在打击非欧盟国家对该集团任何成员施加不当压力。

欧洲议会集团外交政策协调员丶欧洲议会中国代表团主席立法者包瑞翰（Reinhard Buetikofer）说，中国对立陶宛进行威胁性的施压一事，证明了欧盟的确需要一个有效的工具，来保护自己免受第三国的经济胁迫。

这项提案将需要得到欧洲议会和称为理事会的欧盟国家集团的批准，但一些成员国对此案有一些不同的想法。

将在2022年上半年担任欧盟轮值主席国的法国对这项措施表达了支持，但瑞典和捷克等国认为，这项措施似乎会加强保护主义，并可能将欧盟卷入针锋相对的贸易战当中。

这些持保守态度的国家认为，经济胁迫应有非常明确的定义，只有在违反国际法和符合欧盟利益的情况下才可以采取措施。

另有一些欧盟成员国表示，他们需要在任何部署此类措施的过程中拥有发言权，而不是将决定权全权交给欧盟委员会。一位欧盟外交官向路透社表示：「我们需要非常注意，这项措施的实施范围有多大。」

一旦成为法律，该提案将扩充欧盟的一些经济手段，包括筛选外国投资，对从外国补贴中受益的公司进行限制，以及限制对非开放市场国家的企业进行公共采购等。

（路透社、彭博社）

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